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Новини
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Суддя з підозрою в отриманні хабаря розглядає справи про хабарі. Це особливість судової системи України, - в.о. глави САП Грищук

Суддя з підозрою в отриманні хабаря розглядає справи про хабарі. Це особливість судової системи України, - в.о. глави САП Грищук

Судова система України потребує реформ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Якщо ми хочемо інтегруватися в західний світ, маємо розділяти важливі для них цінності. Серед них – нульова толерантність до корупції. Немає країни, де б повністю викорінили корупцію. Ми також не зможемо викоренити її повністю, та повинні обмежити корупційні прояви правилами, законами, реформами, ментальним ставленням. І ми рухаємося у цьому напрямі. Від часу створення антикорупційних органів цей процес прискорився. Його неможливо зупинити, хіба що сповільнити, й наші опоненти це намагаються зробити", - зазначив Грищук.

За його словами, боротьба з корупцією – це не лише 150 справ і 150 засуджених чиновників. Це несприйняття корупції як явища.

В.о. глави САП назвав особливістю судової системи України, "коли суддя з підозрою в одержанні неправомірної вигоди розглядає справи про хабарі".

"Антикорупційна стратегія, запропонована НАЗК, – це великий крок уперед. Її потрібно нарешті затвердити. Цього Верховна Рада не може, на жаль, вже рік зробити. Ми боремося з наслідками, а треба працювати на випередження. Практика західних країн доводить, що боротьба з наслідками – це лише 20% успіху. Так, це покарання і попередження для інших, хто лише планує злочин, що відповідати доведеться обов’язково, та головне – запобігти. І тут важливий комплекс заходів, починаючи з прозорих правил у всіх сферах і закінчуючи позбавленням чиновників будь-яких потенційних корупційних чинників. Щоб у них не було змоги зловживати своїм службовим становищем", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук

Автор: 

судова реформа (1459) боротьба (84) Грищук Максим (45)


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Топ коментарі
+2
Так у нас усі "судді" такі.
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08.07.2021 14:31
+1
Ні чого дивного, і то не хабарі, а дар від людей за якісну роботу!!!!!!
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08.07.2021 14:28
+1
это дичь вообще-то, а не особенность..., дичь № 2 это, когда судей, которые обвиняются в уголовных преступлениях, отправляют в почетную отставку и назначают заоблачные пенсии: от 200 тысяч гривен и выше...
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08.07.2021 15:25
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Ні чого дивного, і то не хабарі, а дар від людей за якісну роботу!!!!!!
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08.07.2021 14:28 Відповісти
Божья благодать это, за заслуги перед Отечеством. Святой человек!
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08.07.2021 14:32 Відповісти
І де та Савченко з її мінометами? 8-10 тисяч гробів, і Україна стане вільною та процвітаючою.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Не переоценивайте эту алкоголичку. Хайп то был и не более...
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Так.
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08.07.2021 16:59 Відповісти
А президент Украины спрашивает - какие реформы нужны, ему непонятно
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08.07.2021 14:30 Відповісти
Так у нас усі "судді" такі.
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08.07.2021 14:31 Відповісти
Так,саме так....
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08.07.2021 17:00 Відповісти
у нас везде такие особенности козел охраняет капусту, а волк защищает отару...
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08.07.2021 14:31 Відповісти
А сама ідея то....
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08.07.2021 14:41 Відповісти
Бо той суддя "професіонал" в таких справах.
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08.07.2021 14:44 Відповісти
і що?
Корупціонер "у законі" займає вищу посаду у антикорупційному органі - і ніхто не жужжить...
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08.07.2021 15:04 Відповісти
Клин клином вышибают правда это относится к механике в судейской практике выходит боком
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08.07.2021 15:15 Відповісти
это дичь вообще-то, а не особенность..., дичь № 2 это, когда судей, которые обвиняются в уголовных преступлениях, отправляют в почетную отставку и назначают заоблачные пенсии: от 200 тысяч гривен и выше...
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08.07.2021 15:25 Відповісти
Вор покрывает вора.
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08.07.2021 18:11 Відповісти
 
 