Суддя з підозрою в отриманні хабаря розглядає справи про хабарі. Це особливість судової системи України, - в.о. глави САП Грищук

Судова система України потребує реформ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

"Якщо ми хочемо інтегруватися в західний світ, маємо розділяти важливі для них цінності. Серед них – нульова толерантність до корупції. Немає країни, де б повністю викорінили корупцію. Ми також не зможемо викоренити її повністю, та повинні обмежити корупційні прояви правилами, законами, реформами, ментальним ставленням. І ми рухаємося у цьому напрямі. Від часу створення антикорупційних органів цей процес прискорився. Його неможливо зупинити, хіба що сповільнити, й наші опоненти це намагаються зробити", - зазначив Грищук.

За його словами, боротьба з корупцією – це не лише 150 справ і 150 засуджених чиновників. Це несприйняття корупції як явища.

В.о. глави САП назвав особливістю судової системи України, "коли суддя з підозрою в одержанні неправомірної вигоди розглядає справи про хабарі".

"Антикорупційна стратегія, запропонована НАЗК, – це великий крок уперед. Її потрібно нарешті затвердити. Цього Верховна Рада не може, на жаль, вже рік зробити. Ми боремося з наслідками, а треба працювати на випередження. Практика західних країн доводить, що боротьба з наслідками – це лише 20% успіху. Так, це покарання і попередження для інших, хто лише планує злочин, що відповідати доведеться обов’язково, та головне – запобігти. І тут важливий комплекс заходів, починаючи з прозорих правил у всіх сферах і закінчуючи позбавленням чиновників будь-яких потенційних корупційних чинників. Щоб у них не було змоги зловживати своїм службовим становищем", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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