Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець зазнав кульового поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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