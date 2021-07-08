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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ

Сьогодні, 8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець зазнав кульового поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: 

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"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка"-ответили жёстко!Мы,мабуть,должны быть...хз,дальше не знаю что написать
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08.07.2021 14:36 Відповісти
****** командиров и начальников за то, "что не досмотрели".... Все, как в лучших традициях совдепии
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08.07.2021 15:00 Відповісти
Здохніть у пеклі мокшанські ублюдки разом з даунбаськими калаборантами. Одуження тобі воїн.
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08.07.2021 15:53 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7928
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08.07.2021 18:33 Відповісти
 
 