Пентагон опублікував доповідь про ядерну зброю у потенційних противників: боєголовок у РФ та Китаю стало більше

Пентагон опублікував військове керівництво, в якому говориться, що з 2010 року жоден потенційний противник США не зменшив роль ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки. Росія і Китай замість зменшення кількості ядерних боєголовок тільки розробляли нові.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Drive.

У документі зазначається, що Сполучені Штати весь цей час продовжували скорочувати кількість і значимість ядерної зброї в своїй оборонній стратегії. Крім цього, в Пентагоні кажуть, що боєголовок у РФ і Китаю також стало більше.

"У публікації стверджується, що ці країни розробили нові типи ядерної зброї, надали підвищеного стратегічного значення своїй ядерній зброї і постійно ведуть агресивніші дії", – пишуть журналісти.

Повідомляється, що Росія модернізує старі радянські ядерні системи і створює нові пускові установки.

"Вони також розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", – цитує доповідь видання.

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Китай своєю чергою створив нову мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету, а також ракету шахтного базування з декількома боєголовками. Крім того, "Піднебесна" ввела в експлуатацію свій найсучасніший підводний човен з ядерними балістичними ракетами.

У доповіді також згадуються успіхи в розвитку ядерного потенціалу у КНДР і Ірану.

нагадаємо, у квітні 2021 року в США заговорили про необхідність модернізувати ядерні сили стримування через зростаючий ядерний потенціал Росії та Китаю.

14 червня в НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс комплексно відповість на нарощування військової потужності Росії, але не буде просто копіювати її посилення в сфері ядерних озброєнь.

1 липня The Washington Post із посиланням на низку незалежних експертів повідомив, що Китай імовірно почав будівництво понад 100 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет.