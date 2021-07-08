Пентагон опублікував доповідь про ядерну зброю у потенційних противників: боєголовок у РФ та Китаю стало більше
Пентагон опублікував військове керівництво, в якому говориться, що з 2010 року жоден потенційний противник США не зменшив роль ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки. Росія і Китай замість зменшення кількості ядерних боєголовок тільки розробляли нові.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Drive.
У документі зазначається, що Сполучені Штати весь цей час продовжували скорочувати кількість і значимість ядерної зброї в своїй оборонній стратегії. Крім цього, в Пентагоні кажуть, що боєголовок у РФ і Китаю також стало більше.
"У публікації стверджується, що ці країни розробили нові типи ядерної зброї, надали підвищеного стратегічного значення своїй ядерній зброї і постійно ведуть агресивніші дії", – пишуть журналісти.
Повідомляється, що Росія модернізує старі радянські ядерні системи і створює нові пускові установки.
"Вони також розробляють три нові системи ядерної зброї міжконтинентальної дальності; гіперзвуковий плануючий апарат; ядерну крилату ракету наземного базування з ядерною установкою, і автономну підводну торпеду з ядерною установкою та ядерним двигуном", – цитує доповідь видання.
Китай своєю чергою створив нову мобільну стратегічну міжконтинентальну балістичну ракету, а також ракету шахтного базування з декількома боєголовками. Крім того, "Піднебесна" ввела в експлуатацію свій найсучасніший підводний човен з ядерними балістичними ракетами.
У доповіді також згадуються успіхи в розвитку ядерного потенціалу у КНДР і Ірану.
нагадаємо, у квітні 2021 року в США заговорили про необхідність модернізувати ядерні сили стримування через зростаючий ядерний потенціал Росії та Китаю.
14 червня в НАТО заявили, що Північноатлантичний альянс комплексно відповість на нарощування військової потужності Росії, але не буде просто копіювати її посилення в сфері ядерних озброєнь.
1 липня The Washington Post із посиланням на низку незалежних експертів повідомив, що Китай імовірно почав будівництво понад 100 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет.
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Як повідомляє американське видання https://thehill.com/opinion/national-security/561796-chinas-military-prepares-for-war-while-americas-military-goes-woke The Hill , - поведінка режиму лідера Китаю Сі Цзіньпіна свідчить про те, що країна готується до війни; допоки американська сторона лише почала нарощувати військовий потенціал та модернізувати обороноздатність.
Такі висновки було зроблено після того, як лідер Китаю звернувся до членів Комуністичної партії (КПК) з нагоди її сторіччя. Він заявив, що ті, хто намагаються "вбити клин між партією та китайською нацією", зіткнуться з "високою металевою стіною, зробленою 1,4 млрд китайців". В рамках свого звернення лідер КНР пообіцяв посилити централізований контроль над партією та попередив її опонентів, що їх "очистять, як віруси". Також він оголосив про розширення та модернізацію народної армії заради захисту "китайського суверенітету, безпеки та інтересів розвитку". Він вкотре сказав про те, що Тайвань - частина китайської території, тому будь-які спроби отримати незалежність зіткнуться з "китайською силою".
На думку американської сторони, заява лідера КНР звучить як така, чия країна готується до конфлікту.
Це підтверджує велика кількість фактів. Протягом 2020 року китайська армія порушила повітряний простір Тайваню 380 разів. У квітні атакувати територію Тайваню збиралися 25 літаків, чотири бомбардувальними та атомні боєголовки.
При цьому, видання https://thehill.com/opinion/national-security/561796-chinas-military-prepares-for-war-while-americas-military-goes-woke The Hill робить акцент на тому, що "мирне возз'єднання" - ціль КПК. Але будь-яке "возз'єднання" можливе тільки на умовах Пекіну.