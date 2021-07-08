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Російські окупанти на Донбасі вперше виставили на продаж відібраний у вимушених переселенців будинок

Російські окупанти на Донбасі вперше виставили на продаж відібраний у вимушених переселенців будинок

Російські окупанти в ОРДО виставили на аукціон перший конфіскований у вимушених переселенців будинок.

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на ЗМІ терористів, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про житловий будинок під Ясинуватою. За будинок, відібраний у власників, які змушені покинути його через російську окупацію, встановили стартову ціну в 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.

"Домоволодіння міститься в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови - 2008. Стіни житлового будинку, мансарди , прибудови, сараю - цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями - шлакоблоки", - йдеться в оголошенні російських окупантів про продаж чужого будинку.

Дивіться: "Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо. ВIДЕО

ЗМІ терористів зазначають, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали", запущені особисто ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

Автор: 

мародерство (339) Донбас (22356) переселенці (981) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+19
Хорошая новость для любителей "рускаго мира" в Украине. Перед тем как приглашать танки путина, подумайте о стоимости своей недвижимости и кому она вообще потом будет нужна?
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08.07.2021 14:58
+16
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 4234
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08.07.2021 15:09
+16
МОЖЕ У ПЕРШОЇ БЛЕДІ МРІЯ НАКІНЕЦЬ ЗДІЙСНИТЬСЯ ....

Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 3392
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08.07.2021 15:16
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Хорошая новость для любителей "рускаго мира" в Украине. Перед тем как приглашать танки путина, подумайте о стоимости своей недвижимости и кому она вообще потом будет нужна?
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08.07.2021 14:58 Відповісти
По статистиці прихильники руського миру це найбідніші версти населення у яких немає нерухомості
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08.07.2021 15:03 Відповісти
Медведчук?
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08.07.2021 15:04 Відповісти
А він хіба прихильник руського миру ? Він український націоналіст (с) *****
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08.07.2021 15:19 Відповісти
український націоналіст руського миру
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08.07.2021 15:20 Відповісти
Сенс у тому, що Медведчук навряд переймається проблемами руського миру, він переймається грошима та владою, а ось саме фанатичні прихильники руського миру, це як правило бідні та асоціальні елементи
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08.07.2021 15:29 Відповісти
Асоціальні, але не анаціональні. В Україні можна бути або патріотом України, або патріотом Росії. Ще трішки є Угорщини. Ті, що кажуть, що їм все одно - брешуть, бо вони патріоти Россії.
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08.07.2021 15:35 Відповісти
московського патріархату
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08.07.2021 17:20 Відповісти
Ніт, він не прихильник. Він член команди "Російського світу"
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08.07.2021 16:12 Відповісти
Мда? И у кого в Украине нет недвижимости, кроме самых молодых? Для справки: недвижимость это дом, квартира, дача, гараж, земельный участок. Покажите человека, в семье которого нет хоть чего-то из этого.
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08.07.2021 15:55 Відповісти
Так ви б спочатку визначилися самі, "у кого нема" чи "в сім'ї кого нема" бо це дві зовсім різні речі.
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08.07.2021 16:15 Відповісти
Якщо у вас немає власної квартири і ви живете з батьками у їхній квартирі, то чи можете ви стверджувати, що якщо їх квартиру продадуть, то вас це не буде стосуватись?
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08.07.2021 21:46 Відповісти
Так, звісно. Я ж не бидло.
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09.07.2021 09:06 Відповісти
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 4234
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08.07.2021 15:09 Відповісти
Вторгують собі на бухло. А унітаз хоч є, чи вже поцупили?
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08.07.2021 14:59 Відповісти
там же написано - стены из кирпича и шлакоблока. и огород, заросший бурьяном по пояс.
больше уже ничего нету.
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08.07.2021 15:07 Відповісти
с другой стороны - считай вилла. в отличие от...
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 5215
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08.07.2021 15:11 Відповісти
МОЖЕ У ПЕРШОЇ БЛЕДІ МРІЯ НАКІНЕЦЬ ЗДІЙСНИТЬСЯ ....

Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 3392
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08.07.2021 15:16 Відповісти
Біднятко, це ж як тяжко всю цю площу віником мести!
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08.07.2021 16:17 Відповісти
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 7987
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08.07.2021 15:13 Відповісти
"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!! )))
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08.07.2021 15:00 Відповісти
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 9524
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08.07.2021 15:07 Відповісти
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 5867
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08.07.2021 15:14 Відповісти
Та ну її.
Краще вже дрочити аніж забирати з ДНР людину яка примудрилася там 7 років прожити і не померла.
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08.07.2021 16:19 Відповісти
Того ,кто его ,дом ,купит рано или поздно из него выселят.
Это правовой беспредел , преступление .
Украина обязана официально сделать заявление на международном уровне .
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08.07.2021 15:16 Відповісти
Як там зелений чмирьок? Не хоче цим переселенцям в очі зазирнути? Як він хотів зазирнути в очі пуйлу?
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08.07.2021 15:20 Відповісти
Бідніє миршаве пуйло,бідніє...
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08.07.2021 15:35 Відповісти
Дождались! Решились! Освоили ребятки новую золотую жилу. Вот теперь заживут! Последний, правда, ресурс проедают. Дальше только жрать друг друга.
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08.07.2021 15:51 Відповісти
Без вариантов там потеря собственности, даже если бы хозяин приехал, объявили бы шпионом, на подвал, утюг или что то там ещё, украинский нотариус, хозяин переписывает на абырвалга, хозяина или в посадку или запугают, чтоб молчал. Орда, она такая. Без вариантов.
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08.07.2021 15:55 Відповісти
Недвижимость... если бы двигалась, уже б украли.
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08.07.2021 15:58 Відповісти
Интересно а вынужденные переселенцы этого дома куда переселенцы - на роиссию или в Украину?
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08.07.2021 16:01 Відповісти
Отжатые авто и заводы на металлолом закончились.. Ожидаемо.
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08.07.2021 16:03 Відповісти
Пан Зеленський повинен собі придбати в колекцію до нерухомості в криму.
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08.07.2021 17:10 Відповісти
 
 