Російські окупанти на Донбасі вперше виставили на продаж відібраний у вимушених переселенців будинок
Російські окупанти в ОРДО виставили на аукціон перший конфіскований у вимушених переселенців будинок.
Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на ЗМІ терористів, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про житловий будинок під Ясинуватою. За будинок, відібраний у власників, які змушені покинути його через російську окупацію, встановили стартову ціну в 1,7 мільйона рублів. Торги призначені на 19 липня.
"Домоволодіння міститься в селі Василівка Ясинуватського району і складається з житлового будинку з надвірними будівлями загальною площею 294,80 кв. м, земельної ділянки площею 0,2500 га та земельної ділянки 0,05 га. Рік побудови - 2008. Стіни житлового будинку, мансарди , прибудови, сараю - цегла, стіни підвалу під житловим будинком, гаража, лазні, вигрібної ями - шлакоблоки", - йдеться в оголошенні російських окупантів про продаж чужого будинку.
ЗМІ терористів зазначають, що "процеси використання житлового фонду, залишеного донеччанами, які виїхали", запущені особисто ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним.
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Краще вже дрочити аніж забирати з ДНР людину яка примудрилася там 7 років прожити і не померла.
Это правовой беспредел , преступление .
Украина обязана официально сделать заявление на международном уровне .