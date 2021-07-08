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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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В.о. глави САП Грищук про справу заступника голови ОП Татарова: "Він отримав підозру. Відлік пішов"

В.о. глави САП Грищук про справу заступника голови ОП Татарова:

Провадження стосовно заступника голови ОП Олега Татарова десь "висить" у просторах ЄРДР.

Про це в.о. глави САП Максим Грищук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Як тільки у будь-якому провадженні ми пред’являємо підозру, впродовж наступних 60 днів маємо ухвалити одне з трьох рішень: спрямувати справу до суду, закрити її чи продовжити строк розслідування, якщо бракує часу. Він отримав підозру. Відлік, як-то кажуть, пішов. І один раз строк досудового розслідування було продовжено. Наступного разу, наскільки мені відомо, слідчий суддя відмовив. Зокрема з підстав, що неуповноважений орган розслідує", - заявив він.

Водночас Грищук зазначив, що за рішенням Печерського райсуду Києва змінено орган розслідування, від НАБУ ця справа перейшла в СБУ.

Також Грищук заявив, що бачив Татарова кілька разів на засіданнях Консультативної ради з антикорупційної реформи.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

Грищук Максим (45) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+10
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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08.07.2021 14:57
+8
У этого татарова неприкосновенности побольше чем у бубочки. Трэш.
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08.07.2021 14:59
+8
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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08.07.2021 15:02
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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08.07.2021 14:57 Відповісти
Непонятно, но здорово. Токо много букофф. Можно ишо раз и помедленнее.
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08.07.2021 14:59 Відповісти
У этого татарова неприкосновенности побольше чем у бубочки. Трэш.
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08.07.2021 14:59 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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08.07.2021 15:02 Відповісти
тартаров повертається з засідання ради з антикорупційної реформи..
В.о. глави САП Грищук про справу заступника голови ОП Татарова: "Він отримав підозру. Відлік пішов" - Цензор.НЕТ 6945
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08.07.2021 15:22 Відповісти
Закрийте цю тварюку як найскорше і як найдалі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2021 15:26 Відповісти
Тіпа хотіли правосудд'я нате)))) вони вже стєбуться з нас
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08.07.2021 15:33 Відповісти
Бубочка Татарова відмазує а сам сяде...
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08.07.2021 15:37 Відповісти
преступник участвует в антикоррупционных форумах)))) бред какой то творится в стране
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08.07.2021 18:27 Відповісти
Госдеп в шоке. Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленского. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДа
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08.07.2021 20:23 Відповісти
 
 