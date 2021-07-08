В.о. глави САП Грищук про справу заступника голови ОП Татарова: "Він отримав підозру. Відлік пішов"

Провадження стосовно заступника голови ОП Олега Татарова десь "висить" у просторах ЄРДР.

Про це в.о. глави САП Максим Грищук розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Як тільки у будь-якому провадженні ми пред’являємо підозру, впродовж наступних 60 днів маємо ухвалити одне з трьох рішень: спрямувати справу до суду, закрити її чи продовжити строк розслідування, якщо бракує часу. Він отримав підозру. Відлік, як-то кажуть, пішов. І один раз строк досудового розслідування було продовжено. Наступного разу, наскільки мені відомо, слідчий суддя відмовив. Зокрема з підстав, що неуповноважений орган розслідує", - заявив він.

Водночас Грищук зазначив, що за рішенням Печерського райсуду Києва змінено орган розслідування, від НАБУ ця справа перейшла в СБУ.

Також Грищук заявив, що бачив Татарова кілька разів на засіданнях Консультативної ради з антикорупційної реформи.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.