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СБУ виявила у Вінниці найбільшу в Україні підпільну криптоферму: ділки "майнили" криптовалюту просто на території обленерго. ФОТОрепортаж

СБУ викрила і задокументувала незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці. Зловмисники майнили криптовалюту безпосередньо в одному з колишніх приміщень АТ "Вінницяобленерго". Наразі це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці: вилучено майже 5 тис. одиниць комп’ютерної техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ "Вінницяобленерго", що розташовується на проммайданчику товариства.

Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

"За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила у Вінниці найбільшу в Україні підпільну криптоферму: ділки майнили криптовалюту просто на території обленерго 01

Правоохоронцями зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.

У ході санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми та за адресами проживання фігурантів було вилучено:

  • 3800 ігрових приставок;
  • понад 500 відеокарт;
  • 50 процесорів;
  • чорнову документацію щодо обліку споживання електроенергії;
  • блокноти, телефони, флеш-накопичувачі.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі причетності посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

Дивіться: Без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини: СБУ викрила діяльність криптоферми. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ виявила у Вінниці найбільшу в Україні підпільну криптоферму: ділки майнили криптовалюту просто на території обленерго 02
Фото: сайт СБУ

Заходи з викриття проводило ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з УСБУ у Вінницькій області та Головним слідчим управлінням Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Вінниця (621) обленерго (410) СБУ (12854) криптовалюта (726)


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Топ коментарі
+19
"Убыточное" предприятие!
Надо ему списать долги и дать субсидию из Бюджета.
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08.07.2021 15:17
+15
Прямо на территории облэнерго. Остап Бендер застрелился бы увидев такое.
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08.07.2021 15:20
+15
Они нет а потребители - да. У облэнерго есть куча коэффициентов (типа коэффициент трансформации, коэф потерь там-то и там-то....) Коэффициенты имеют довольно широкий диапазон от и до. И когда они водят баланс то жонглируют теми коэффициентами как жонглёр в цирке! А все потери = затраты, а затраты закладываются в тарифы.
А потом, когда быдлонаселение начнет буянить, что высокие тарифы, они покажут калькуляцию и свою минимальную прибыль и скажут, что ниже себестоимости никак нельзя!!!
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08.07.2021 15:23
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Скоро: СБУшников ЗЕгарант будет награждать приставками Сони........
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09.07.2021 10:35 Відповісти
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