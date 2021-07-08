Міськрада Одеси хоче відсудити у власника танкера Delfi понад 7,5 млн грн

Господарський суд Одеси відкрив ще одне провадження за позовом до компанії Mister Drake PC, що володіє танкером Delfi, який сів на мілину біля Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що провадження відкрито за позовом Одеської міської ради.

"У позовній заяві зазначено, що внаслідок аварійної морської події, що сталося 29.11.2019 р., було пошкоджено підводний хвилелом №7, який розташовується між траверсами №10 та №10а в районі пляжу "Дельфін" у місті Одесі, внаслідок чого територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради були завдані збитки в розмірі 7 584 268, 92 грн", - йдеться в повідомленні.

29 червня 2021 року Господарський суд Одеської області:

відкрив провадження у справі;

призначив підготовче засідання на 13 грудня 2021 року о 14:00;

зобов’язав Одеську міську раду надати суду нотаріально засвідчені переклади англійською мовою ухвали про відкриття провадження, позовної заяви та прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів;

зупинив провадження у справі 916/1771/21 у зв’язку з необхідністю направити переклад засвідчених документів до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії для належного повідомлення відповідача.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм. Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа. 16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис. 26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль. У вересні Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, що в Одеській області.

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