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Понад 50 претендентів подали заявки на конкурс з призначення директора Бюро економічної безпеки, - Любченко

Понад 50 претендентів подали заявки на конкурс з призначення директора Бюро економічної безпеки, - Любченко

Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) зацікавив понад 50 кандидатів.

Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко в кулуарах 4-ї конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вже отримана 51 заявка, проте поки складно назвати їх точну кількість, бо деякі заявки могли подаватися поштою.

Любченко уточнив, що в п'ятницю відбудеться засідання конкурсної комісії, на якому ця інформація стане більш повною.

Перший віцепрем'єр також утримався від коментаря конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подачу заявок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронний комітет ВР оголосив повторний конкурс із призначення представника Ради в комісію з відбору директора БЕБ

Автор: 

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а "оберуть " того кого потрібно ...
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08.07.2021 15:50 Відповісти
На фронт лохов нет, а вот сидеть в новой реинкарнации налоговой полиции и ОБЭПа, с зарплатами в разы больше и на тех же темах, целая очередь
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08.07.2021 16:04 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3275890/eksministr_finansov_danilyuk_reshil_uchastvovat_v_konkurse_na_direktora_beb

Ніхто з незалежних той конкурс не пройдуть. Не пропустять зебіли.
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08.07.2021 16:10 Відповісти
Саймона Шустера призначте, бгг
https://time.com/6076035/erik-prince-ukraine-private-army/

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https://mobile.twitter.com/maxlinski Max Linski @maxlinski

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Приятель Трампа, Эрик Принс пытался выкупить в Украине Мотор Сич;
стоимость вопроса - 10 ярдов;
ближайшие помощники этого короля наемников в Украине - Артеменко и Деркач, т.е. проверенная русня
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08.07.2021 16:14 Відповісти
 
 