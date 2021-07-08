Понад 50 претендентів подали заявки на конкурс з призначення директора Бюро економічної безпеки, - Любченко

Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) зацікавив понад 50 кандидатів.

Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко в кулуарах 4-ї конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вже отримана 51 заявка, проте поки складно назвати їх точну кількість, бо деякі заявки могли подаватися поштою.

Любченко уточнив, що в п'ятницю відбудеться засідання конкурсної комісії, на якому ця інформація стане більш повною.

Перший віцепрем'єр також утримався від коментаря конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подачу заявок.

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