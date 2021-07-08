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Зеленський підписав закон про ефективне управління навчальними закладами та держмайном, яке за ними закріплено

Зеленський підписав закон про ефективне управління навчальними закладами та держмайном, яке за ними закріплено

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності" № 1557-IX, який Верховна Рада прийняла 17 червня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ покликаний підвищити ефективність управління закладами освіти й державним майном, яке за ними закріплено, а також вдосконалити процедуру надання закладам вищої освіти статусу національних, а науковим установам – статусу національних наукових центрів.

Так, закон передбачає, що майно державного або комунального вишу, зокрема того, що має статус національного, яке не використовується за призначенням, може безоплатно передаватися іншому державному чи комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або організації державної форми власності.

Також, згідно з законом, об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за призначенням. Винятком може бути лише надання в оренду для надання освітніх послуг або обслуговування учасників освітнього процесу.

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Цей закон дасть можливість ефективно управляти закладами освіти та державним майном, яке за ними закріплено, що є запорукою сталого та належного розвитку їхнього освітнього потенціалу.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: 

закон (2833) Зеленський Володимир (23973) майно (332) освіта (1308)


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Уже универы решили ограбить
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08.07.2021 16:25 Відповісти
дєрібанбанбан

...Имущество государственного или коммунального вуза, в частности того, которое имеет статус национального, которое не используется по назначению, может бесплатно передаваться другому государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или организации государственной формы собственности.Источник: https://censor.net/ru/n3275930
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08.07.2021 16:25 Відповісти
дєрібан вам, студікі, і вєчний зум...

а аудиторний фонд - Прєзєдєнскаму унівєру Трускафца
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08.07.2021 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fYbQ_xJvyKk
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08.07.2021 16:29 Відповісти
Ох и зачесались у кого то ручки шаловливые особо по части гос-имущества в виде земель у вузов сельхоз-направлений, ветеринарных академий с лугами для учебных коров с быками и трассам по гонках на грунте на комбайнах для старшекурсников что бы знали где чего включать, косить, бороновать и прочая вспашка по зяби. А земельки там багато есть---и вся *родючая*.
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08.07.2021 16:31 Відповісти
Ледокол за кем закрепили?
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08.07.2021 16:37 Відповісти
Влада Зеленського і ефективне управління це протилежні речі.
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08.07.2021 17:06 Відповісти
 
 