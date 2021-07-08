На боротьбу з пандемією з Держбюджету вже витратили 26 млрд грн з передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

За 6 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 використано понад 26 млрд гривень, всього на 2021 рік бюджетом передбачено 36 млрд грн - уряд майже виконав план із закупівлі вакцин.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Так, із загальної суми в червні витратили 6,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19.

Найбільше за пів року направлено на оплату установам охорони здоров'я за надану стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації в рамках програми медичних гарантій - 9,8 млрд грн. Дещо менше, 9,3 млрд грн, уряд витратив на закупівлю вакцин.

Всього на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 36 млрд грн. З них 17,5 млрд грн - на лікування хворих у межах програми Медгарант, 10,5 млрд грн коштів - на закупівлю 38 млн доз вакцин.

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Станом на кінець червня укладено угоди з постачання 37,3 млн доз вакцин за рахунок держбюджету. Більше, 20 млн доз вакцин, очікується виробництва Pfizer, а також 10 млн доз вакцин виробництва Novavax.

Крім того, 1,9 млн доз вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech було закуплено на кошти бюджету 2020 року.

Загалом упродовж 6 місяців 2021 року в Україну поставлено 5,1 млн доз вакцин від COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.