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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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На боротьбу з пандемією з Держбюджету вже витратили 26 млрд грн з передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

На боротьбу з пандемією з Держбюджету вже витратили 26 млрд грн з передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

За 6 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 використано понад 26 млрд гривень, всього на 2021 рік бюджетом передбачено 36 млрд грн - уряд майже виконав план із закупівлі вакцин.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Так, із загальної суми в червні витратили 6,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19.

Найбільше за пів року направлено на оплату установам охорони здоров'я за надану стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації в рамках програми медичних гарантій - 9,8 млрд грн. Дещо менше, 9,3 млрд грн, уряд витратив на закупівлю вакцин.

Всього на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 36 млрд грн. З них 17,5 млрд грн - на лікування хворих у межах програми Медгарант, 10,5 млрд грн коштів - на закупівлю 38 млн доз вакцин.

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Станом на кінець червня укладено угоди з постачання 37,3 млн доз вакцин за рахунок держбюджету. Більше, 20 млн доз вакцин, очікується виробництва Pfizer, а також 10 млн доз вакцин виробництва Novavax.

Крім того, 1,9 млн доз вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech було закуплено на кошти бюджету 2020 року.

Загалом упродовж 6 місяців 2021 року в Україну поставлено 5,1 млн доз вакцин від COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.

На боротьбу з пандемією з Держбюджету вже витратили 26 млрд грн з передбачених на рік 36 млрд грн, - Мінфін 01

Автор: 

держбюджет (2397) карантин (18172) Мінфін (3649) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну да, Юзик дом уже купил за пол ляма. Поборол ковид.
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08.07.2021 16:35 Відповісти
...да и Зеле Корона не жмёт...*)
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08.07.2021 16:38 Відповісти
Шмурдяка на 9 млрд накупили.
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08.07.2021 16:40 Відповісти
дополнительные деньги ментам из этого фонда платили
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08.07.2021 16:46 Відповісти
А основна пандемія ще й не почалась...
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08.07.2021 16:49 Відповісти
Где то слышал, по статистике уже переболели 30% украинцев, причем за свои бабки. Куда пошли 26 млрд???
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08.07.2021 17:10 Відповісти
Типа осенью когда начнется жопа, денег не будет?
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08.07.2021 17:05 Відповісти
Ну шо? Хатынку в Италии сварганил?
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08.07.2021 23:33 Відповісти
 
 