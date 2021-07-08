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Новини
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"Розумну" систему для боротьби з заторами запускають у Києві, - КМДА

Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка допоможе регулювати транспортні потоки на вулицях міста та попереджати появу заторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Основна мета інтелектуальної транспортної системи (ІТС) – врівноважити навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що система допоможе організувати роботу транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.

Так, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА разом із КП "Інформатика" та Управлінням патрульної поліції у Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший.

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З них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз та розрахунок регуляції. На першому етапі у тестовому режимі камери ІТС аналізуватимуть: перехрестя б-ру Лесі Українки, вул. Басейної, вул. Мечникова та вул. Льва Толстого; площу Перемоги та Європейську площу.

Загалом було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких має запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків.

Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та збалансувати обмеження на в’їзд для вантажного транспорту.

Автор: 

дороги (3065) КМДА (2372) Київ (19534) затори (100)


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Топ коментарі
+7
Якщо, дана система дійсно розумна, то пропрацювавши один день у Києві, вночі вона втече до Женеви.
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08.07.2021 16:47
+6
ага, катайскую, от *******...

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 9304
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08.07.2021 16:42
+5
Ха-ха-ха, Кличко запускає розумну систему!!!
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08.07.2021 16:42
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ага, катайскую, от *******...

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 9304
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08.07.2021 16:42 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA



Ситуація у Києві з китайськими камерами наступна.
У 2020 році Кличко придбав 400 камер та софт з КНР за 64 мільйони гривень.
Усього їх зараз 7120, до кінця року буде понад 9000.
Ті самі камери використовуються для геноциду уйгурів, репресій у Гонконзі.
А ще чортом з МВС.

"Умную" систему для борьбы с пробками запускают в Киеве, - КГГА - Цензор.НЕТ 5209
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08.07.2021 16:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA


Йдеться про компанію Hikvision, яка нині під жорсткими санкціями США, бо ці камери здатні красти інформацію та передавати її у КНР. Проти них виступають й у Європарламенті.
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08.07.2021 16:47 Відповісти
Ха-ха-ха, Кличко запускає розумну систему!!!
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08.07.2021 16:42 Відповісти
было бы лучше,вынести за пределы Киева ОП,ВР,КСУ,МИД и МВД.
Киев бы разгрузился процентов на 30!
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08.07.2021 16:46 Відповісти
Предотвращать появление пробок - это громкое заявление, но динамически выставлять интервалы работы светофоров вполне себе эффективная тема, но когда час-пик или какой-нить ремонт дороги или ДТП, это всё перестаёт работать.
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08.07.2021 16:47 Відповісти
Динамічні інтервали світлофорів це круто і на Заході це було ще в 60-х (в фільмі Italian job це показано). Але ж тут у новины про це ны слова, тут: После анализа трафика и расчета транспортных моделей город сможет сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и сбалансировать ограничения на въезд для грузового транспорта.
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08.07.2021 16:50 Відповісти
Якщо, дана система дійсно розумна, то пропрацювавши один день у Києві, вночі вона втече до Женеви.
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08.07.2021 16:47 Відповісти
Булоб краще обрати мера якого не били в голову
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08.07.2021 16:48 Відповісти
Жопова не били, але він був ще гіршим... Принаймні, при Віталі місто не вимирало, коли сніжок випав, як це весною 2013 при Жопові були... Хоча я не фанат Віталі з його закриттям метро в карантин!

Ну а про Космоса мовчу вже, той наглухо відбитий, хоч по пиці не отримував!
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08.07.2021 16:51 Відповісти
Гіршого мера за пєдаліка у Києві не було з самого часу його заснування!
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08.07.2021 16:57 Відповісти
Пане, а ви в Києві взагалі бували? Наприклад, в березні 2013, коли місто засипало снігом, а типу мер Жопов у цей час втік бухати в Австрію і місто зупинилося на кілька днів.

Віталя, далеко не найкращий мер - Косаківський і Омеля були кращі, але Віталя точно кращий за Космоса і Жопова... Гірше Космоса взагалі мало хто може бути!
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08.07.2021 17:19 Відповісти
Я живу тут, йолопе.
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08.07.2021 17:53 Відповісти
То як, згадав весну 2013, коли хліб в магазини навіть не завозили?
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08.07.2021 17:54 Відповісти
В тебе хліба не було в 2013? Не знаю, як в тебе, а в мене проблем з продуктами ніколи не було, хоча якраз після 2014 ціни і тарифи стали набагато вищі!
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08.07.2021 18:22 Відповісти
Ой палишся, я про снігопад в березні 2013, коли місто не чистили 3 дні... Ти точно з Києва?))
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08.07.2021 18:35 Відповісти
Я памятаю снігопад в 2013. А при кличко був такий самий? А при Попові впав хоча б один міст?
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08.07.2021 18:40 Відповісти
Звичайно, от цієї зими були настільки ж сильні снігопади, але місто не вимерло і їжу в маркети завозили... При Попові, якщо що, ледь не завалився Шулявський міст, там залізні підпірки поставили і негрів повиганяли... До речі, якщо ти киянин, то скажи - що там робили нєгри?
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08.07.2021 18:42 Відповісти
Так, місто ніби вимерло - вулиці порожні, транспорт не ходить, в магазинах порожні прилавки...
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08.07.2021 19:27 Відповісти
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08.07.2021 19:28 Відповісти
Коротше, я зрозумів, Жорік, ти в Києві ніколи не жив... Навіть про афринканців шалавських не знаєш!
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08.07.2021 19:50 Відповісти
Так що робили нєгри під мостом?
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08.07.2021 19:28 Відповісти
І так, для довідки, новий Шулявський міст мав здати саме Попов ще до Євро 2012 - так по плану було, але він навіть будувати його не почав...
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08.07.2021 18:44 Відповісти
Кличко и ум разве эти понятия совместимы?
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08.07.2021 16:49 Відповісти
Самая умная система борьбы с пробками - система цен.
Можно:
Поднять цену бензина до 100 грн.
Сделать проезд через мосты платным (200-300грн. за 1 проезд)
...
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08.07.2021 16:55 Відповісти
Ага, и ездить на паровозах...
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08.07.2021 17:39 Відповісти
Можно на осликах.
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09.07.2021 10:05 Відповісти
У нас ослик один, да и тот наркоман.
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09.07.2021 10:08 Відповісти
И сколько бабла напилите? Лучше бы дороги нормальные сделали, местами такие, что по полю проще проехать.
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08.07.2021 16:55 Відповісти
да пусть делает пробует, это лучше чем сидеть и ничего не делать.
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08.07.2021 16:59 Відповісти
"Умная" система не решит проблему с пробками, может только несколько временно улучшит ситуацию. Проблему необходимо решать глобально, необходимо строить развязки дорог, расширять существующие дороги, сторожить новые, ограничить движение автотранспорта в центральных районах и т.д.
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08.07.2021 17:03 Відповісти
еще один способ "честного" отъема денег у налогоплательщиков..., с пробками при наличии такого количества личного транспорта (слишком много) и такого количества общественного (слишком мало) невозможно...
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08.07.2021 17:03 Відповісти
Единственная интеллектуальная система для борьбы с пробками-МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПАРКИНГОВ, вместо отвода земли под высотки и торгово-офисные центры, строительство подземных паркингов в центральной части города под существующими строениями. Пример-Барселона, Елисейские поля в Париже. Еще один элемент-строительство перехватывающих мега-паркингов на конечных станциях метро, вместо выделения земли Кличком под огромный ТРЦ на метро Лесная. Без этого всего-все очередной -распил бабла Кличком под музыку Зеленского.
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08.07.2021 18:16 Відповісти
йдуть по накатаному шляху розкрадання бюджету)) Ще 14-15 років тому за мерства Льоні Космосу його менеджер з правексу та заступник по Київраді-КМДА Деніс Басс вже використовував та розкрадав під цю тему шалені і кошти)) і ось знову
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08.07.2021 18:46 Відповісти
Чhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/02/9/4433240/ ерновецкий придумал, как побороть "пробки"СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ 2008, Киевская власть планирует в ближайшее время осуществить ряд мер по преодолению заторов в столице.Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис Басс, сообщает пресс-служба горгосадминистрации."Возле Петровки мы уже через месяц поменяем алгоритм движения общественного транспорта и уберем светофор, который служит причиной постоянных заторов. По мнению специалистов, это наполовину решит там проблему с дорожными "пробками", - указал он.По его словам, сейчас также длится работа над проектом реконструкции Харьковской площади, где до 2011 года обустроят двухуровневую развязку. Запланировано привлечь существенные инвестиции также к реконструкции Ленинградской, Харьковской, Лыбедской и Московской площадей.По словам первого заместителя, до конца 2009 года будет построена двухуровневая транспортная развязка на пересечении Днепровской набережной с проспектом Воссоединения, благодаря чему пропускная способность там увеличится до 8000 машин в час."Наконец в скором времени с облегчением вздохнут и жители Голосеевского района: в этом году мы планируем запустить 3 станции и завершить первый этап строительства метро на Теремки. А в следующем году, надеюсь, начнем строительство подземки возле Львовской площади. Станцию метро глубокого заложения "Львовская брама" должны открыть до 2012 года", - пообещал Басс."У столичной власти есть стратегия, в соответствии с которой мы заменим маршрутные такси крупногабаритными автобусами, а другую половину разбавим маршрутками, которые будут принадлежать коммунальным автопредприятиям. Планируем реализовать эту программу за 2 года", - сообщил он.Кроме того, по словам Басса, уже в нынешнем году запланировано собрать 80% системы "умных" светофоров, в которую входит система управления общественным транспортом с помощью спутника.Он также пообещал, что в следующем году в столице возрастут заработные платы работников социально важных областей: образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты и здравоохранения.
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08.07.2021 18:49 Відповісти
Ну з цими сказочніками хіба зелені можуть змагатися))) До речі, піар-технології у маладой каманди Льоні і зе-каманди ну аж занадто схожі... Мабуть ті самі політтехнологи, ну або просто на Києві відкатали технологію!
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08.07.2021 19:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ нью васюки
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08.07.2021 18:50 Відповісти
А развязки строить Кличко не пробовал? Ни одной новой не построил с 2014 года
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08.07.2021 20:43 Відповісти
Пока не построят окружную, и 2 моста сверху и снизу Киева, не пропадут пробки. Все остальные заявления - профанация и распил денег.
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08.07.2021 21:05 Відповісти
Швідкість 50 це третя передача Викиди в тричі більші ніж на четвертій. на такій швидкості позбавитись заторів жодне ноу-хау не допоможе.
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08.07.2021 21:15 Відповісти
 
 