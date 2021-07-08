"Розумну" систему для боротьби з заторами запускають у Києві, - КМДА

Київ впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, яка допоможе регулювати транспортні потоки на вулицях міста та попереджати появу заторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Основна мета інтелектуальної транспортної системи (ІТС) – врівноважити навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що система допоможе організувати роботу транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.

Так, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА разом із КП "Інформатика" та Управлінням патрульної поліції у Києві визначили ключові локації, де трафік найінтенсивніший.

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З них інтелектуальна система відеонагляду розпочне аналіз та розрахунок регуляції. На першому етапі у тестовому режимі камери ІТС аналізуватимуть: перехрестя б-ру Лесі Українки, вул. Басейної, вул. Мечникова та вул. Льва Толстого; площу Перемоги та Європейську площу.

Загалом було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких має запрацювати інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків.

Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та збалансувати обмеження на в’їзд для вантажного транспорту.