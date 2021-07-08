УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11459 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Хабарники
1 253 2

Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара - начальника відділення комплектування та призову одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція 01

Читайте також: Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

Офіцер військкомату упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову на строкову службу. Військовослужбовця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення хабарнику підозри за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також перевищення військовою службовою особою влади (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Автор: 

хабар (4711) Нацполіція (15207) військкомат (432) Тернопільська область (593)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та не може такого бути...
показати весь коментар
08.07.2021 17:31 Відповісти
Что еще раз доказывает: взяточники есть во всех силовых структурах. Но никто здесь не будет писать о том, что необходимо снять министра обороны и люстрировать офицеров.
показати весь коментар
08.07.2021 20:02 Відповісти
 
 