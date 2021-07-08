Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара - начальника відділення комплектування та призову одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Офіцер військкомату упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову на строкову службу. Військовослужбовця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення хабарнику підозри за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також перевищення військовою службовою особою влади (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).