Офіцер військкомату одного з районів Рівненщини упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара - начальника відділення комплектування та призову одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Офіцер військкомату упіймався на хабарі 1,5 тис. дол. за звільнення від призову на строкову службу. Військовослужбовця затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення хабарнику підозри за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також перевищення військовою службовою особою влади (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
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