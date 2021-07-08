Наступного тижня Рада проведе два позачергові засідання: Розглянуть законопроєкти про екологію і цифровізацію

На наступному пленарному тижні (13-16 липня) планується проведення позачергових засідань у вівторок і четвер для розгляду законопроєктів щодо екології і цифровізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"На наступному тижні ми плануємо два позачергові засідання - у вівторок і четвер. Будуть законопроєкти екологічного спрямування, цілий пакет, зокрема, спрямовані проти промислового забруднення. І пакет законопроєктів цифрового комітету - зокрема, Дія.City, який стосується податків", - зазначила парламентарій.

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