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Новини Агресія Росії проти України
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Україна зробила достатньо і заслуговує на чесну відповідь щодо термінів вступу в НАТО. Якщо причина відстрочки РФ - не кажіть про нестачу реформ, - Кулеба

Україна зробила достатньо і заслуговує на чесну відповідь щодо термінів вступу в НАТО. Якщо причина відстрочки РФ - не кажіть про нестачу реформ, - Кулеба

Україна зробила достатньо, щоб заслужити на наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції, та хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом НАТО

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія - це "слон у кімнаті". З одного боку, ми чуємо заяви, що Росія не має права голосу у відносинах між Україною і НАТО, але водночас ми чуємо за зачиненими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми маємо зважати на Росію". Так функціонує політика, і ми розуміємо це. Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ", - сказав Кулеба 

Також читайте: Зеленський про терміни вступу України в ЄС: У нас однакові цінності, але ціна членства різна. Несправедливо

Глава МЗС України зазначив, що Україна здійснила багато реформ у секторі оборони та безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО та забезпечити сумісність, збільшити довіру між союзниками та Україною.

"Ми готові продовжити і ми продовжимо, не лише через НАТО, а й з-за наших особистих інтересів безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на запитання "коли". Ми розуміємо, що членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили достатньо, щоб заслужити на наступний крок у нашій євроатлантичній інтеграції", - наголосив він.

Читайте також: У НАТО відповіли Зеленському: Виконання переліку умов недостатньо, Альянс має бути готовий до розширення

Автор: 

НАТО (6463) членство в НАТО (1724) реформи (3207) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+49
Кулеба, не грай дурника. Блінкін назвав лише 5 причин, і це не весь перелік. Це тільки те, що бубочка сам пообіцяв Блінкіну під час рандеву; Блінкін просто нагадав.
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08.07.2021 17:10
+42
Причина - отсутствие реформ и кидалово со стороны ЗЕ.

Ну и слив кацапам операции "вагнеровцев" ЗЕзидентом тоже свою роль сыграл. НАТО не нужны предатели в их рядах.
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08.07.2021 17:14
+32
Кулеба, ты с дуба рухнул? Какое НАТО? Вы обосрались по полной программе по всем направлениям, это уже даже не смешно. Вон даже твой Пристайко ничего не смог ответить журналистке в Англии на оскорбление Украины. То, что Вовка сказал всем кричать на всех углах мы хотим в НАТО, НАТО ближе от этого не станет. Хоть что то сделайте!
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08.07.2021 17:13
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Вывод только один правильный. Народу следует отправить в отставку клоуна и парламент. Они прошли все красные линии. Но объявить основания не ЕС и НАТО, а дерибан земли. Поддержат все регионы, что очень важно. Далеко не все партии поддержат такое основание, но наплевать. Главное чтобы весь народ поддержал.
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08.07.2021 23:36 Відповісти
Це порохоботський висновок. Поки не замінять основного кандидата від опозиції, дійти згоди буде неможливо.
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09.07.2021 01:09 Відповісти
Ви не уважно прочитали мій текст. Я написав, що обоснова перевиборів має бути дерибан землі. Так який смисл потім обирати іншого, який також проголосував за дерибан землі. Він не опозиція, а конкурент. А кого обирати, це інше питання. Як на мене, то нікого з тих хто зараз в парламенті.
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09.07.2021 04:24 Відповісти
І взагалі вибори мають пройти по зовсім іншій системі. За основу взяти Польську. Там самі виборці визначають прізвища в бюлетенях. По нашій же системі місця в бюлетенях скуповуються ставлениками олігархії й корупціонерами через дику багатомільйонну "виборчу" заставу.
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09.07.2021 04:40 Відповісти
... тебе же, дураку, Запад объяснил, шо в твоей стране коррупция сжирает треть ВВП... Какая ната, какой евросоюз... Балабол-дзеленько конкретный...
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09.07.2021 02:38 Відповісти
Ну где же эта зеленая слизь взялась на наши головы. Фу, гадость.
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09.07.2021 04:10 Відповісти
Где-где... жалкая калька на ягелеядный стайл - жалкая стагнация постсовка. А каазлабаду - гаплык экстерном, от ковид-дельта.
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09.07.2021 04:36 Відповісти
"Украина сделала достаточно... - Кулеба"



https://censor.net/ru/n3275606, - Блинкен
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09.07.2021 05:04 Відповісти
так, кацапія має бути розвалена!
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09.07.2021 07:02 Відповісти
1. Ни в НАТО ни в ЕС нас не возьмут в обозримом будущем. Собственно нашим олигархам, таким как ахметов и КАЛОмойша это не нужно. Требовать Украина НЕ может. Нет у нас такого аргумента и повода. Де юре США НИЧЕГО Украине не нужна по будапештскому меморандуму.
2. НИКОГО, НИКАК НЕ привлекли по статье "государственная измена" за будапештский меморандум. Более того ТУПОСТЬ ситуации в том что руцкие свиньи могут использовать даже свое ЯО. Не верите - прочитайте.

Тоесть Украина ТУПО отдала ВСЕ свое ЯО безплатно и без гарантий. А ведь можно было и продать. Никто не рассматривал такой вариант? Про ложь "не было специалистов" говорить не стоит.
3. Реформ НЕ было. Это бутафория
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09.07.2021 07:07 Відповісти
Про які "реформи" воно бельмесить...? Все просрано, розкрадено і продано. У тому числі і Національна Гідність.
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09.07.2021 08:14 Відповісти
Нам необхідно зміщати цю банду. Але не коктейлями молотова, а сугубо мирними, багатолюдними виходами на майдан. Лозунги, що хочемо в нато будуть виглядати абсурдом, бо нас не беруть. По цій причині і взагалі - має бути конкретика. Те що вони запустили дерибан землі, всупереч вкрай негативному відношенню до нього народу і те що вони не борються з олігархією і коррупцією це достатьо для того щоб вважати, що вони давно пройшли червону лінію. Оце має бути рушієм, який підтримають всі регіони. І на майдан вийде мільйон.
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09.07.2021 10:30 Відповісти
А вибори, які будуть після зміщення банди мають бути демократичними, а не олігархічними. А в нас вибори завжди дикі олігарїічні. Тому в резултаті маємо цю зелену банду. Олігархічну систему виборів створив для нас ще Кучма, взявши її з тодішньої московської. Ото вона у нас і до сих пір. Вона є головною причиною, що навіть після майданів замість одних олігархів до влади приходять інші. Причина в дикій "виборчій" багатомільйонній заставі, небаченого в світі розміру. Через яку ставлениками олігархії скуповують місця в бюлетенях. Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи, де самі виборці визначають прізвища в бюлетенях серед яких вони й обирають. Через підписи підтримки.
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09.07.2021 10:46 Відповісти
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