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Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери

Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери

Президент Росії Володимир Путін скасував заборону на чартерні рейси до Єгипту. Вона діяла з 2015 року.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Заборона на чартерні рейси з Росії до Єгипту діяла з 2015 року. Завдяки цьому на єгипетських курортах майже не було російських відпочивальників.

Скасування заборони означає, що тепер росіяни зможуть літати на відпочинок до Єгипту.

Також читайте: Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca

Автор: 

Єгипет (392) відпочинок (231) росія (65379) туризм (1563)


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Топ коментарі
+25
Абизян выпустили из вольера
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08.07.2021 17:27
+15
Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери - Цензор.НЕТ 103
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08.07.2021 17:34
+12
фух, вовремя успел сгонять в Шарм
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08.07.2021 17:28
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Абизян выпустили из вольера
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08.07.2021 17:27 Відповісти
фух, вовремя успел сгонять в Шарм
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08.07.2021 17:28 Відповісти
***** все разрешило..
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08.07.2021 17:29 Відповісти
Цены сейчас поползут вверх.
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08.07.2021 17:29 Відповісти
Договорились за Мистрали?
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08.07.2021 17:29 Відповісти
Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери - Цензор.НЕТ 103
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08.07.2021 17:34 Відповісти
В дельту Нила со своей Дельтой...
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08.07.2021 17:35 Відповісти
Без ціх дикунів там було набагато краще! Всі єгиптяни вивчили "Слава Україні - Героям Слава!"
А хто знає, в Туреччину їх вже пустили?
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08.07.2021 17:44 Відповісти
Давно еще
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08.07.2021 18:11 Відповісти
Турки без раша туристо не выживут
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08.07.2021 18:12 Відповісти
Недоцарь недоимперии дал добро пожариться на летнем египетском солнышке своим смердам, во как! Вай, какой хароший державец....
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08.07.2021 17:48 Відповісти
руSSкій мір ....а разом з ним і інша зараза на кшталт дельти і корони та тероризму розповзаються по світу....
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08.07.2021 17:53 Відповісти
Тот случай когда вовремя побывал в египте в 2020 и 2021 году))
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08.07.2021 18:04 Відповісти
в мордоре - всплеск заболевания, в ху*йло выпускает своих чумных блох по миру, похоже, что специально
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08.07.2021 18:36 Відповісти
Ввх решил помыть и погреть холопов.
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08.07.2021 18:41 Відповісти
наташи вперед к квазиитальшкам второго уровня после турции...одно место чешется после руске алкаша беззубого))
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08.07.2021 19:19 Відповісти
Повезло девушке, разбившейся о лодку после обрыва парашютного троса. Успела отдохнуть без кацапов.
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08.07.2021 19:22 Відповісти
Пипец тому Єгипту и Турции😀
Спасайся кто может ....😂😂😂
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08.07.2021 19:28 Відповісти
російське бидло
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08.07.2021 19:32 Відповісти
опять свиньи дорвутся до олинклюзива и ухрючатся в говнину
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08.07.2021 19:42 Відповісти
...І попливли бутерброди з кетчупом по басейнах.Водкі давай !!!!
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08.07.2021 19:54 Відповісти
Під час найпотужнішого спалаху ковіду в Московії приймати звідти туристів може тільки поц, як і поцом буде той, хто поїде туди віпочивати з інших країн.
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08.07.2021 20:09 Відповісти
Да, у них сейчас главная задача распространить дельту как можно шире))))
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08.07.2021 21:49 Відповісти
Знов ригать в басейнах будуть
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08.07.2021 22:13 Відповісти
первый раз поехал в Египет когда кацапам закрыли вьезд...много посмотрел и Луксор и Каир и пирамиды Гизы...наелся...так что можно зверьё выпускать...
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08.07.2021 22:18 Відповісти
ВСЕГО ЕЩЁ ОДИН РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ !)
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09.07.2021 00:31 Відповісти
прощайте гостинничные полотенца....
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09.07.2021 18:08 Відповісти
 
 