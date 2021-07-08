Туристи з РФ повертаються до Єгипту: Путін скасував заборону на чартери

Президент Росії Володимир Путін скасував заборону на чартерні рейси до Єгипту. Вона діяла з 2015 року.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Заборона на чартерні рейси з Росії до Єгипту діяла з 2015 року. Завдяки цьому на єгипетських курортах майже не було російських відпочивальників.

Скасування заборони означає, що тепер росіяни зможуть літати на відпочинок до Єгипту.

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