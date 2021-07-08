"Гібрид расизму і неонацизму": МЗС РФ відповів на заклик Франції відмовитися від російської вакцини
МЗС Росії відреагували на заклик Франції відмовитися від російської вакцини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
"Це гібрид расизму, імперського гегемонізму і неонацизму: цілим народам відмовляють у рівних правах і можливостях, роблячи це всупереч законам, етиці та моралі, штовхаючи світ до конфронтації у той момент, коли він проходить важкі випробування пандемією", - зазначила вона.
Захарова додала, що люди, які запропонували відмовитися від російської вакцини, "не мають стосунку до тієї Франції, яка подарувала людству ідеали свободи і рівності".
Нагадаємо, раніше в МЗС Франції закликали відмовитися від російської і китайської вакцини.
Топ коментарі
+28 Перехватчик
показати весь коментар08.07.2021 17:26
+22 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар08.07.2021 17:28
+13 Владислав Васильченко
показати весь коментар08.07.2021 17:31
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Та да Курощуп с Киви не успели,,,
https://censor.net/ru/n3275954
рекомендую, это их исконно французское изобретение
-алкоголизма
-неоклассицизма
-волюнтаризма
-авторитаризма
-пан-германизма
-украинизма
зацените этот список маше с уралмаша, и ее бэд-трип-выступления заиграют новыми красками и смыслами
Обижаете- вакцину варим!
Тут ще з подібним шастає такий собі https://censor.net/user/461410 - графоман сволоти. Набридає, але не слухає... я таких в спам кидаю.
Не факт...😏
А вот Спутник - фуфломицин!
Доказано! 😂
Лучшую в мире российскую вакцину мы знаем!
А покажите мне лучший в мире российский телевизор, холодильник, утюг, сковородку не Тефаль, а Аленушку?