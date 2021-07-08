"Гібрид расизму і неонацизму": МЗС РФ відповів на заклик Франції відмовитися від російської вакцини

МЗС Росії відреагували на заклик Франції відмовитися від російської вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Це гібрид расизму, імперського гегемонізму і неонацизму: цілим народам відмовляють у рівних правах і можливостях, роблячи це всупереч законам, етиці та моралі, штовхаючи світ до конфронтації у той момент, коли він проходить важкі випробування пандемією", - зазначила вона.

Захарова додала, що люди, які запропонували відмовитися від російської вакцини, "не мають стосунку до тієї Франції, яка подарувала людству ідеали свободи і рівності".

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Нагадаємо, раніше в МЗС Франції закликали відмовитися від російської і китайської вакцини.

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