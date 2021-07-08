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"Гібрид расизму і неонацизму": МЗС РФ відповів на заклик Франції відмовитися від російської вакцини

МЗС Росії відреагували на заклик Франції відмовитися від російської вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Це гібрид расизму, імперського гегемонізму і неонацизму: цілим народам відмовляють у рівних правах і можливостях, роблячи це всупереч законам, етиці та моралі, штовхаючи світ до конфронтації у той момент, коли він проходить важкі випробування пандемією", - зазначила вона.

Захарова додала, що люди, які запропонували відмовитися від російської вакцини, "не мають стосунку до тієї Франції, яка подарувала людству ідеали свободи і рівності".

Читайте також: Уряд Франції: Росія не має права називати своє вино "шампанським"

Нагадаємо, раніше в МЗС Франції закликали відмовитися від російської і китайської вакцини.

Читайте також: У ЄС мусять сказати "ні" вакцинам з Росії та Китаю, - МЗС Франції

Автор: 

вакцина (4419) МЗС рф (962) росія (65394) Франція (3080) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+28
"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины - Цензор.НЕТ 8117
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08.07.2021 17:26
+22
Опа, во Франции появились свои фошиздо-бендеровцы? Ховайтесь хлопцы, кокаиновая Машка опять не приходя в сознание вылезла на броневик и вещает
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08.07.2021 17:28
+13
Быдло мокшанское бадягу замутили в бочке по рецептам 60-х годов и давай парить миру нанотехнологии...
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08.07.2021 17:31
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"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины - Цензор.НЕТ 8117
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08.07.2021 17:26 Відповісти
Дизайнеры они такие.
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08.07.2021 17:29 Відповісти
це такий дизайнерський флешмоб.
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08.07.2021 18:17 Відповісти
У мацквича в заднем проходе может быть или огурец...или бутылка...и член чечена...и более ничего..
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08.07.2021 17:30 Відповісти
а еще швабра...
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08.07.2021 18:11 Відповісти
Ну то ж він геморой лікував, як дохтор малишева на їхньому пєрвому аналі вчила...
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08.07.2021 18:06 Відповісти
...тю... придебилковатый дизайнер ... Мало того шо демкив решил огурцом затусовать почему-то дупу, не мог шо ля поднатореть штопором для извлечения бутылочных пробок? При этом, каанечна, не нарушая правило буравчика .
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09.07.2021 01:06 Відповісти
вона за гомосексуалізм забула нагадати. Видать, зовсім спивається.
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08.07.2021 17:27 Відповісти
скажите, Маша, "русское шампанское" на Вашем спитче правдоматкости будет ?
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08.07.2021 17:27 Відповісти
Походу Шампань будут от неонацистов освобождать
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08.07.2021 17:34 Відповісти
Походу Шампань будут от неонацистов освобождать

Та да Курощуп с Киви не успели,,,
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08.07.2021 18:03 Відповісти
дебилы..***..
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08.07.2021 17:27 Відповісти
Опа, во Франции появились свои фошиздо-бендеровцы? Ховайтесь хлопцы, кокаиновая Машка опять не приходя в сознание вылезла на броневик и вещает
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08.07.2021 17:28 Відповісти
"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины - Цензор.НЕТ 211
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08.07.2021 17:30 Відповісти
Мабуть, с кацапоресурсов - картинка ванной комнаты с черным грибком.
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09.07.2021 01:10 Відповісти
"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма ..."

https://censor.net/ru/n3275954
рекомендую, это их исконно французское изобретение
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08.07.2021 17:30 Відповісти
-эгоцентризма

-алкоголизма
-неоклассицизма
-волюнтаризма
-авторитаризма
-пан-германизма
-украинизма

зацените этот список маше с уралмаша, и ее бэд-трип-выступления заиграют новыми красками и смыслами
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08.07.2021 17:31 Відповісти
Не выражайся (с) ))
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08.07.2021 17:32 Відповісти
В моем доме попрошу не выражаться
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08.07.2021 21:11 Відповісти
Быдло мокшанское бадягу замутили в бочке по рецептам 60-х годов и давай парить миру нанотехнологии...
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08.07.2021 17:31 Відповісти
Что Яша маски шете?
Обижаете- вакцину варим!
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08.07.2021 18:05 Відповісти
Это еще надо разобраться, какая страна предрекла их на такие умышленные испытания. Вы, страна по имени россия, еще будете платить ВСЕМ!!!!...за эти испытания. И это не шутка.
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08.07.2021 17:34 Відповісти
Жовті жилети, на старт.
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08.07.2021 17:37 Відповісти
ЕС боится, что в Московии Спутник с Новичком перепутают снова.
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08.07.2021 17:39 Відповісти
"Гибрид расизма и неонацизма": МИД РФ ответил на призыв Франции отказаться от российской вакцины - Цензор.НЕТ 2385
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08.07.2021 17:40 Відповісти
На мокшляндии народ простой. Кто с ними не согласен-тот нацист.
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08.07.2021 17:40 Відповісти
Тот нацыст.
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08.07.2021 19:10 Відповісти
Братела! что- то "ВАС"начинает "быть много " "жирным текстом"! Ну - я понимаю - пишу"авторские" анекдоты Понимаю некоторые - "выделяющие "особенность" чего-то Но переть "тупой текст" непонятно о чём" - это "супер"!! Нарабатываешь авторитет? Поздно Такое "проканывало" лет пять назад!!!
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08.07.2021 18:16 Відповісти
Підтримую.
Тут ще з подібним шастає такий собі https://censor.net/user/461410 - графоман сволоти. Набридає, але не слухає... я таких в спам кидаю.
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08.07.2021 18:35 Відповісти
Знаєш - я "спокійний як удав" - мен "насрать" на "плювачки" "блазнів" 1 Просто я (заради цікавості) почав колекціонувать "гавноплюйство" "Єврокозака" Людина (по суті) "НОЛЬ" - нічим таким не "висвічується" Однак час від часу "вискакує" і весь час - зневажливо-провокаційно в мою адресу" Там не в темі справа - людина незалежно від теми старається "куснуть" мене як особистість! Сере сере Я вже рік як не реагую на його "висери"(просто копіюю "висери)) - мені просто цікаво - наскільки його вистачить?і - ГОЛОВНЕ - ХТО ЙОМУ ЗА ЦЕ ПЛАТИТЬ?!!! Адже "просто так" більше року пвдряд подібні речі не робляться!!!Я вжет накопчив десь пару десяткв його "висерів" - от і думаю - кинуть його "під танки" адміну чи хай живе? Він же для мене - просто "бумажка на коврике" Написать скаргу -так "закозлять" А воно крутиться і зображає з себе "перца"
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08.07.2021 21:34 Відповісти
"Надо вспомнить,что ты не Манька-облигация, а Мария Афанасьевна Колыванова. Что ты гражданка,в конце концов,что ты человек. Сесть, да написать: где,когда,при каких обстоятельствах вор-рецидивист Бисяев подарил тебе этот браслет..." (с)
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08.07.2021 17:42 Відповісти
О *************** опять о своем наболелом.
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08.07.2021 17:43 Відповісти
Манька такие умные слова знает? НЕ ВЕРЮ!
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08.07.2021 17:44 Відповісти
она ими практикует в столовой - пасть разрабатывает
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08.07.2021 17:58 Відповісти
машка мкад с мидом перепутала. по ходу, кадры в мид - готовит мкад. машка забей две дорожки и еще не такую руССофобию в угаре увидишь. дешевка московитянская...
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08.07.2021 17:58 Відповісти
"расизм" - эт в отношении руссни?, тогда "русский" это уже не некая нация, а прям отдельная расса? типа - "лишняя хромосома", все такое...
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08.07.2021 18:01 Відповісти
это мацково-ордынское зверье и людьми называть язык не повертается... хромосомы вообще, от ишака и монгольской кобылы...
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08.07.2021 18:13 Відповісти
Французы вообще обнаглели.. Изобретение костромских мастеров одеколонного дела себе присвоить и шампанским называть.. Жабоеды
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08.07.2021 18:02 Відповісти
Так в Раше сейчас самое катастрофическое положение с ковидом. Ну так пускай используют свою так называемую "вакцину" в самой Раше, в минском генерал губернаторстве, оккупированных территориях Приднестровья, ОРДЛО, Крыма, Севастополя, Абхазии, Юж. Осетии, Карабаха.. Когда этих всех вакцинируют по два раза ( а на это уйдет в лучшем случае 4-5 лет, то за этот период нужно будет проводить уже и повторную, и третью, четвертую новую вакцинацию ( из за прекращения иммунитета) Так что дай бог хоть своих то привить своим "шмурдяком" Ну а если есть " избытки" вакцины так есть союзники по ОДКБ - Армения, вся Средняя Азия.. Мало есть друзья Никарагуа, Венесуэла, Куба, Сирия, ЦАР, афганские талибы, ХАМАС, Мьянма,КНДР, Зимбабве, Иран, Судан и т.д. Вакцинируй хоть обоср-сь. ( кстати можете попутно запивать это все геленджикским " шампанским" на основе подмененной мочи олимпийцев.) Так нет им нужно свою гадость распространить в Европе и других " платежеспособных странах" , а фиг вам.. у них своя есть, да и кого нужно они сами снабдят без вашей " помощи". ( а упоминании ученицы Геббельса Захаровой о нацизме , так Черчилль сказал " Фашисты будущего будут назвать себя антифашистами)"
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08.07.2021 18:17 Відповісти
расизм и неонацизм это насильно "награждать" людей дерьмом "спутник" или "новичок" под видом вакцин... а те "вакцины" то смертельные или смертельно-заразные...
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08.07.2021 18:17 Відповісти
Чуркин... Говорил... Говорил...
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08.07.2021 18:18 Відповісти
Французское шампанское игристое, говорите?
Не факт...😏

А вот Спутник - фуфломицин!
Доказано! 😂
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08.07.2021 18:46 Відповісти
манька захерофа, это передозировка, белены от маДуры перенюхала, ложись спать!
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08.07.2021 19:06 Відповісти
Навколо Росії скучкувалися одні фашисти, расисти, неонацисти...
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08.07.2021 19:13 Відповісти
Лаптеногие возмущены..
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08.07.2021 19:30 Відповісти
Не стоит так обижаться подобно ассенизатору, у которого отказались покупать дерьмо.
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08.07.2021 19:35 Відповісти
https://www.twitter.com/ybinzrpur Микола- Читаю взаимно https://www.twitter.com/ybinzrpur @ybinzrpur

Лучшую в мире российскую вакцину мы знаем!
А покажите мне лучший в мире российский телевизор, холодильник, утюг, сковородку не Тефаль, а Аленушку?
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08.07.2021 19:50 Відповісти
А французские или американские телевизоры и холодильники в продаже есть?
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08.07.2021 22:15 Відповісти
Тоесть эта шмара хочет сказать что в расиюшке можно привиться пфайзер, астра зенека, китайскими вакцинами... Или всеже только местным шмурдяком??)))
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08.07.2021 20:23 Відповісти
Не может быть. Французы проявили "героизм".
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08.07.2021 22:42 Відповісти
Я уже не говорю , шо Марфа несе казна що... Она же не в состоянии следить за своей картинкой( в ногу со временем)...На головi - та як лелека гнiздився И на шо ото воно тока схоже... ЗЫ ...Поди , от челки - давно косоглазая
"Гібрид расизму і неонацизму": МЗС РФ відповів на заклик Франції відмовитися від російської вакцини - Цензор.НЕТ 5194
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09.07.2021 00:54 Відповісти
Посмотришт на нее, увидишь черти что и сбоку бантик...
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09.07.2021 00:55 Відповісти
девчушка зависла в 70-х
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09.07.2021 00:57 Відповісти
Девчушке надо срочно выпить.
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09.07.2021 01:18 Відповісти
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09.07.2021 01:55 Відповісти
Это не "нацизм", а обыкновенная брезгливость.
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09.07.2021 01:17 Відповісти
 
 