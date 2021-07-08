Українська армія - одна з найпрофесійніших і найпотужніших в Європі. Ми можемо дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії, - Шмигаль
Проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами є важливим для посилення обороноздатності України.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"З впевненістю можна сказати, що Україна спроможна дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії проти нашої країни. Українська армія наразі є однією з найбільш професійних та потужних на європейському континенті. Це не тільки заслуга України, це також результат співпраці з країнами-членами НАТО. Яскравий приклад – навчання наших бійців на Яворівському полігоні. З 2015 року інструкторами Навчального центру підготовки підрозділів спільно з інструкторами Об’єднаної багатонаціональної групи за стандартами НАТО було підготовано більше 19 тисяч військовослужбовців. Колосальна цифра, яка демонструє чудовий рівень нашої взаємодії", - підкреслює прем'єр.
За його словами, не менш важливим для посилення обороноздатності України є проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами України.
"Серед найбільш масштабних є спільні українсько-американські навчання Rapid Trident ("Стрімкий тризуб") та Sea Breeze. До речі, цьогорічні навчання Sea Breeze-2021 є наймасштабнішими за всю історію їх існування і я також хочу подякувати вашій країні (Литві - ред.) за участь у цих навчаннях", - уточнив Шмигаль.
"Проведення таких заходів свідчить про надзвичайну підтримку України. Навчання не тільки посилюють наші збройні сили, але й покращують сумісність за стандартами НАТО. Євроатлантична інтеграція - це не тільки геополітичний, а і ціннісний вибір України. Більше того, це вектор закріплений в Конституції України", - додав він.
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Самые мощные армии Мира обычно кормят помоями и не платят им зарплату.
Еще у самых мощных армий Мира нафиг просран оборонный бюджет и закупки.
Шо там еще ЗЕ и Шмыгаль для армии "хорошего" сделали...
О!!! Марширование на каблуках!!! Вот в чем теперь мощь украинской армии. Мощнее только Китай и КНДР.
А так да. Если ахметовский холуй Шмыгаль сказал, что самая мощная, то конечно так оно и есть.
И единственная в Европе -- созданная и существующая силами Волонтёрского Движения.
Это не государственная армия, а Народное Ополчение.
...у государства, ни ума, ни совести, ни денег нет на Армию...
Кто-то написал в инете про пост одного испанского футбольного болельщика после матча Днипро-1 с Севильей (мы проиграли 2:3), который написал, что "..я мало знаю об Украине, но если их солдаты воюют так же, как играют их футболисты - я не хотел бы воевать с такой страной..."
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Ты-то здесь причем, тварь зелёная?
всі несуть якусь неадекватну маячню
Да армия есть и будет драться но так как Вы ее вооружаете и и обкрадываете то хватит нести бред политологов зеленых вылупков
зекомандА - партія ЗЕдоболов, слова яких нічого не варті
Мимо нас глядят устало
Они вовсе не герои,
Но огромные как скалы
И холодные как льдины -
Не воюют, а скучают
Мы бы всех их победили,
Только нас не замечают