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Новини Агресія Росії проти України
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Українська армія - одна з найпрофесійніших і найпотужніших в Європі. Ми можемо дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії, - Шмигаль

Українська армія - одна з найпрофесійніших і найпотужніших в Європі. Ми можемо дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії, - Шмигаль

Проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами є важливим для посилення обороноздатності України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"З впевненістю можна сказати, що Україна спроможна дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії проти нашої країни. Українська армія наразі є однією з найбільш професійних та потужних на європейському континенті. Це не тільки заслуга України, це також результат співпраці з країнами-членами НАТО. Яскравий приклад – навчання наших бійців на Яворівському полігоні. З 2015 року інструкторами Навчального центру підготовки підрозділів спільно з інструкторами Об’єднаної багатонаціональної групи за стандартами НАТО було підготовано більше 19 тисяч військовослужбовців. Колосальна цифра, яка демонструє чудовий рівень нашої взаємодії", - підкреслює прем'єр.

За його словами, не менш важливим для посилення обороноздатності України є проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами України.

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"Серед найбільш масштабних є спільні українсько-американські навчання Rapid Trident ("Стрімкий тризуб") та Sea Breeze. До речі, цьогорічні навчання Sea Breeze-2021 є наймасштабнішими за всю історію їх існування і я також хочу подякувати вашій країні (Литві - ред.) за участь у цих навчаннях", - уточнив Шмигаль.

"Проведення таких заходів свідчить про надзвичайну підтримку України. Навчання не тільки посилюють наші збройні сили, але й покращують сумісність за стандартами НАТО. Євроатлантична інтеграція - це не тільки геополітичний, а і ціннісний вибір України. Більше того, це вектор закріплений в Конституції України", - додав він.

Автор: 

армія (3772) військові навчання (2777) ЗСУ (7588) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+27
Один вопрос-какое ты, чмо, к этому имеешь отношение?
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08.07.2021 17:28
+22
Да-да.
Самые мощные армии Мира обычно кормят помоями и не платят им зарплату.
Еще у самых мощных армий Мира нафиг просран оборонный бюджет и закупки.

Шо там еще ЗЕ и Шмыгаль для армии "хорошего" сделали...
О!!! Марширование на каблуках!!! Вот в чем теперь мощь украинской армии. Мощнее только Китай и КНДР.

А так да. Если ахметовский холуй Шмыгаль сказал, что самая мощная, то конечно так оно и есть.
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08.07.2021 17:34
+17
І годувати. Ну, хочаб, як два роки тому.
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08.07.2021 17:36
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Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе. Мы можем дать достойный ответ любому проявлению агрессии, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9604
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08.07.2021 17:27 Відповісти
Поки немає військової системи зв'язку з супутниковим сегментом - власними супутниками військового зв'язку які роблять наприклад французи в Талес аероспейс, скажіть це Авакову що французькі супутники військового зв'язку для нас в мільйон разів важливіше ніж неякісні гелікоптери), до тих пір наша армія це озброєний некерований натовп і рівнятись з арміями та країнами НАТО якось неправильно! В 2014 році росіяни вивели з ладу весь зв'язок в прикордонних районах, потушили базові станції бо всі мобільні оператори належать росіянам і вони здійснюють технічне керування українськими мобільними мережами, потім виключили АТС Укртелекому через своїх агентів, виключили всіх провайдерів Інтернет, які працювали в прикордонній зоні і ЗСУ втратило будь яке управління своїми підрозділами на кордоні. А далі почалась агресія! Ми сьогодні не стали більш захищеними від повторення цього сценарію, всі мобільні оператори досі в руках у росіян під їх керівництвом, весь Інтернет роздається в Україні через російські магістральні Інтернет-провайдери, такі як РЕТН, які заводять український трафік в росію навіть минуючи Київ. Укртелеком повністю знищений і підконтрольний Ахметову, тобто російським терористам! Ми в ще більшій дупі ніж в 2014 році, коли ще Ахметов не знищив Укртелеком! Єдина надія на управління країною на військову систему зв'язку, яка буде мати супутники для організації телефонних та відео каналів та швидкісної передачі даних! Тільки після розбудови такої системи ми можемо мірятись пісюнами з арміями НАТО! А поки що американці відключають доступ до своїх військових супутників Ірідіум кому хочуть і коли захочуть! Турецькій армії відключили доступ до Ірідіум і повалення Ердогана захлинулось в крові солдат-патріотів, яких порізали мусульманські фанатики-бородачі на всіх дорогах і блок-постах!
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08.07.2021 18:46 Відповісти
Один вопрос-какое ты, чмо, к этому имеешь отношение?
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08.07.2021 17:28 Відповісти
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08.07.2021 17:31 Відповісти
Осталось её оснастить, хотя бы как полицию и платить регулярно зарплаты.
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08.07.2021 17:33 Відповісти
І годувати. Ну, хочаб, як два роки тому.
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08.07.2021 17:36 Відповісти
Да-да.
Самые мощные армии Мира обычно кормят помоями и не платят им зарплату.
Еще у самых мощных армий Мира нафиг просран оборонный бюджет и закупки.

Шо там еще ЗЕ и Шмыгаль для армии "хорошего" сделали...
О!!! Марширование на каблуках!!! Вот в чем теперь мощь украинской армии. Мощнее только Китай и КНДР.

А так да. Если ахметовский холуй Шмыгаль сказал, что самая мощная, то конечно так оно и есть.
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08.07.2021 17:34 Відповісти
ага, останні зашквари з блювотиною, якою ви годуєте військових і підготовка параду на підборах, показав, що ви, як були сраним совком, так ним і залишились.
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08.07.2021 17:34 Відповісти
Вот еще бы поваров нормальных и продуктов подкинуть, выгнать паркетных генералов с уклонистом-главкомом ......и этой Армии цены бы не было !!!
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08.07.2021 17:35 Відповісти
а много ли надо народа на банковой , чтоб так получилось ? зе - 4 раза уклонист : теоретически должен быть трусом , по физиономике - воооообче - щось не те и характер совсем не нордический !!!
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08.07.2021 18:42 Відповісти
Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе.
И единственная в Европе -- созданная и существующая силами Волонтёрского Движения.
Это не государственная армия, а Народное Ополчение.

...у государства, ни ума, ни совести, ни денег нет на Армию...
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08.07.2021 17:36 Відповісти
.
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08.07.2021 17:47 Відповісти
Шмыга видимо не в курсе, что украинцы не УЧАТСЯ воевать, они ВСПОМИНАЮТ генетический опыт своих пращуров...
Кто-то написал в инете про пост одного испанского футбольного болельщика после матча Днипро-1 с Севильей (мы проиграли 2:3), который написал, что "..я мало знаю об Украине, но если их солдаты воюют так же, как играют их футболисты - я не хотел бы воевать с такой страной..."
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08.07.2021 17:37 Відповісти
Украинская армия - одна из самых профессиональных и мощных в Европе. Мы можем дать достойный ответ любому проявлению агрессии, - Шмыгаль2

============
Ты-то здесь причем, тварь зелёная?
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08.07.2021 17:46 Відповісти
И ведь что характерно, Шмыга! Это несмотря на все ваши усилия зеленой шоблы положить Украину под бункерфюрера. Действительно, еще ни одна армия в мире за 2 года вашего правления и предательских приказов, и публичных унижений не сдавалась на милость победителю.
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08.07.2021 17:47 Відповісти
вони сьогодні як зговорилися..
всі несуть якусь неадекватну маячню
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08.07.2021 17:58 Відповісти
Можливо й так, але яким боком до цього це шмигло?
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08.07.2021 18:01 Відповісти
Враги народа, Украины пытаются прикинуться защитниками...
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08.07.2021 18:15 Відповісти
Из армии ушло более трети профессионалов, второй год не выполняется оборонзаказ, свернуто производство новых образцов военной техники, а кочегар Ахметова рассказывает всему миру сказки. Позор ЗЕбанде.
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08.07.2021 18:16 Відповісти
Слушайте хорош этот бред нести Вы что там для внутреннего пользования несете пургу

Да армия есть и будет драться но так как Вы ее вооружаете и и обкрадываете то хватит нести бред политологов зеленых вылупков
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08.07.2021 18:21 Відповісти
Армия, не спорю профессиональная! К нашей армии как и стране тоже, ещё бы профессионала - патриота главнокомандующего и кабинет министров профессионалов! А не разных язЕлохов и шмыглей, которые обезоруживают нас и любят в глаз ***** заглядывать и полизать за одно, за пачку печенья...
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08.07.2021 18:26 Відповісти
лучше бы " это " покаялось перед офицерами и солдатами теми , кто под обстрелом каждый день , а системы наблюдения только - только начали устанавливать ( на 8 м году войны ) , в ближайшее время перекроют 10 % протяженности фронта , а ОСТАЛЬНОЕ ? в Израиле установили системы контроля и подавления и никто под обстрелом в окопах не сидит ... а про свернутую ракетную программу , а про " москитный флот " - обороны с моря практически нет - это что , чтобы НЕ БЕСПОКОИТЬ российскую гризли ?
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08.07.2021 18:32 Відповісти
И это заслуга Порошенко, а не твоя...
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08.07.2021 18:39 Відповісти
Рассмешил. Тогда, чего Крым не возвращаешь? Резиновых лодок не хватает?
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08.07.2021 18:40 Відповісти
Классный каламбурчик получился: резиновая лодка для одноразового резинового изделия зеленого цвета...
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08.07.2021 18:46 Відповісти
Если вы за 2 года ничего не сделали, а Порошенко армию "разграбил", то как она такой сильной может быть?
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08.07.2021 19:03 Відповісти
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08.07.2021 20:18 Відповісти
Любому огрессору отпор можем дать, только фильке не можем..
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08.07.2021 19:57 Відповісти
для початку, зебіли, підпишіть "оборонне замовлення" для найпрофесійнішої армії, найпотужніша армія має шось істи і з чогось стріляти, окрім того, що залишилося від совка.. і годі кошмарити вітчизняного виробника, наприклад "кузня на рибальскому"
зекомандА - партія ЗЕдоболов, слова яких нічого не варті
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08.07.2021 20:15 Відповісти
Чого не скажеш за щурів з 5-ма дипломами кожен, які сидять в МОУ
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08.07.2021 20:18 Відповісти
Дениска в армии служил, ладно хоть на сборах был?
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08.07.2021 20:26 Відповісти
,,Граница на замке!", говорив генерал Литвин. Шкода тільки, що замок виявився х...вий.
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08.07.2021 21:01 Відповісти
А враги гора-горой
Мимо нас глядят устало
Они вовсе не герои,
Но огромные как скалы
И холодные как льдины -
Не воюют, а скучают
Мы бы всех их победили,
Только нас не замечают
Українська армія - одна з найпрофесійніших і найпотужніших в Європі. Ми можемо дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8257
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08.07.2021 22:21 Відповісти
Шмыгаль победит любую армию своими язво-гастритными обедами .
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08.07.2021 23:27 Відповісти
 
 