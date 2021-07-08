Українська армія - одна з найпрофесійніших і найпотужніших в Європі. Ми можемо дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії, - Шмигаль

Проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами є важливим для посилення обороноздатності України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"З впевненістю можна сказати, що Україна спроможна дати гідну відповідь будь-якому прояву агресії проти нашої країни. Українська армія наразі є однією з найбільш професійних та потужних на європейському континенті. Це не тільки заслуга України, це також результат співпраці з країнами-членами НАТО. Яскравий приклад – навчання наших бійців на Яворівському полігоні. З 2015 року інструкторами Навчального центру підготовки підрозділів спільно з інструкторами Об’єднаної багатонаціональної групи за стандартами НАТО було підготовано більше 19 тисяч військовослужбовців. Колосальна цифра, яка демонструє чудовий рівень нашої взаємодії", - підкреслює прем'єр.

За його словами, не менш важливим для посилення обороноздатності України є проведення спільних навчань зі стратегічними партнерами України.

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"Серед найбільш масштабних є спільні українсько-американські навчання Rapid Trident ("Стрімкий тризуб") та Sea Breeze. До речі, цьогорічні навчання Sea Breeze-2021 є наймасштабнішими за всю історію їх існування і я також хочу подякувати вашій країні (Литві - ред.) за участь у цих навчаннях", - уточнив Шмигаль.

"Проведення таких заходів свідчить про надзвичайну підтримку України. Навчання не тільки посилюють наші збройні сили, але й покращують сумісність за стандартами НАТО. Євроатлантична інтеграція - це не тільки геополітичний, а і ціннісний вибір України. Більше того, це вектор закріплений в Конституції України", - додав він.