Один воїн поранений, найманці РФ відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Опитного, Новозванівки, Невельського, Пісків і Мар'їнки, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.
У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав кульове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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