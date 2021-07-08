Один воїн поранений, найманці РФ відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Опитного, Новозванівки, Невельського, Пісків і Мар'їнки, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав кульове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.