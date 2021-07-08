УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10864 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
957 8

Один воїн поранений, найманці РФ відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Опитного, Новозванівки, Невельського, Пісків і Мар'їнки, - пресцентр ОС

Один воїн поранений, найманці РФ відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Опитного, Новозванівки, Невельського, Пісків і Мар'їнки, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав кульове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Автор: 

обстріл (28687) поранення (2807) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
08.07.2021 17:39 Відповісти
Один воин ранен, наемники РФ открывали огонь по позициям ВСУ возле Опытного, Новозвановки, Невельского, Пе́сок и Марьинки, - пресс-центр ОС
показати весь коментар
08.07.2021 17:48 Відповісти
Пе́ски
показати весь коментар
08.07.2021 17:48 Відповісти
от какого слова? Что такое есть Пе́ски?
показати весь коментар
08.07.2021 19:45 Відповісти
Все, разобрался. Вопрос закрыт!
показати весь коментар
08.07.2021 19:51 Відповісти
Зеленский тупо молчит о ситуации на фронте. Или боится обидеть кремлёвскую крысу и получить в ответ угрозы от бородатой свиной жопы кабздыра....Или ему гораздо веселее, интереснее, безопаснее и выгоднее высаживать деревья миллиардами, строить университеты на миллиарды, обновлять резиденцию на Бирючьем....
показати весь коментар
08.07.2021 17:59 Відповісти
Всё , на что способен .
показати весь коментар
08.07.2021 18:01 Відповісти
А наказ Міноборони Таргана, про заборону стрільби Українцями на фронті, так і не відмінено...
показати весь коментар
09.07.2021 06:52 Відповісти
 
 