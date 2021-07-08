Українці, які отримали 2 дози CoronaVac, можуть відвідати 10 країн

Українці, цілком щеплені препаратом CoronaVac, можуть вирушити в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і на португальський острів Мадейра.

Про це повідомляє сервіс Helsi.me, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб вирушити в ці країни, потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Свідоцтво потрібно пред'явити при в'їзді в роздрукованому вигляді.

"Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств", - сказано в повідомленні.

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У Helsi.me відзначають, що список країн, в які можна подорожувати після щеплення CoronaVac, розширюється.

Записатися на вакцинацію можна тут.