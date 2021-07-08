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Українці, які отримали 2 дози CoronaVac, можуть відвідати 10 країн

Українці, які отримали 2 дози CoronaVac, можуть відвідати 10 країн

Українці, цілком щеплені препаратом CoronaVac, можуть вирушити в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і на португальський острів Мадейра.

Про це повідомляє сервіс Helsi.me, інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб вирушити в ці країни, потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Свідоцтво потрібно пред'явити при в'їзді в роздрукованому вигляді.

"Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікат під час локдауну дозволить мати можливість ходити на роботу, - МОЗ

У Helsi.me відзначають, що список країн, в які можна подорожувати після щеплення CoronaVac, розширюється.

Записатися на вакцинацію можна тут.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+6
Куди б то поїхати? Блд,на зарплату в 7000 грн аж очі розбігаються...
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08.07.2021 18:12
+5
Зе!безвіз.
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08.07.2021 17:52
+4
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith
https://mobile.twitter.com/GreyWraith
Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
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08.07.2021 17:42
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https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith
https://mobile.twitter.com/GreyWraith
Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
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08.07.2021 17:42 Відповісти
Ну да . А в Турции вата со "спутником" .
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08.07.2021 17:45 Відповісти
Так привиті ж - не страшно.
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08.07.2021 18:06 Відповісти
Зе!безвіз.
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08.07.2021 17:52 Відповісти
Безвіз від ЗЕ. Показово що Україна тепер з Китаєм. Як рашка.
Адін нарот?
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08.07.2021 17:55 Відповісти
А получившие 4 дозы могут ващще везде бывать...
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08.07.2021 18:00 Відповісти
Нє понял ... А де Китай ??
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08.07.2021 18:05 Відповісти
А в Китай нельзя...это китайский шмурдяк для использования за пределами Китая..😀
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08.07.2021 18:09 Відповісти
Куди б то поїхати? Блд,на зарплату в 7000 грн аж очі розбігаються...
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08.07.2021 18:12 Відповісти
Это бесплатный бонус?
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08.07.2021 18:13 Відповісти
а кто пфайзер прививку сделал ? тому как ?
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08.07.2021 18:18 Відповісти
если стоит, то пускают!)))
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08.07.2021 18:31 Відповісти
)))) от спутника вообще говорят отваливается.....
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08.07.2021 20:17 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform
07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.Мы с нетерпением ждали этого торжественного момента. Идиоты управляющие страной не помнят сегодня, что они врали позавчера Остальных по индийскому методу вакцинируют физраствором ?
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08.07.2021 18:25 Відповісти
Є передані безкоштовно.
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08.07.2021 19:13 Відповісти
Думаю , краще відкласти відпустку і привитися Пфайзер . ))
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08.07.2021 19:01 Відповісти
Шо там пишуть - штучна ДНК ?
Ги, будете з ГМО !
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08.07.2021 19:12 Відповісти
Франція та Німеччина заборонила рюзькі та китайські вакуни.
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08.07.2021 19:41 Відповісти
 
 