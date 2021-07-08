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Українці, які отримали 2 дози CoronaVac, можуть відвідати 10 країн
Українці, цілком щеплені препаратом CoronaVac, можуть вирушити в Іспанію, Естонію, Австрію, Нідерланди, Молдову, Угорщину, Туреччину, Грецію, Болгарію і на португальський острів Мадейра.
Про це повідомляє сервіс Helsi.me, інформує Цензор.НЕТ.
Для того, щоб вирушити в ці країни, потрібно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Свідоцтво потрібно пред'явити при в'їзді в роздрукованому вигляді.
"Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в'їздом перевіряйте інформацію на сайтах їхніх посольств", - сказано в повідомленні.
У Helsi.me відзначають, що список країн, в які можна подорожувати після щеплення CoronaVac, розширюється.
Записатися на вакцинацію можна тут.
Топ коментарі
+6 Sav UA
показати весь коментар08.07.2021 18:12
+5 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар08.07.2021 17:52
+4 olele
показати весь коментар08.07.2021 17:42
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Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
Адін нарот?
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tZE inform
@tZEinform
07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов.Мы с нетерпением ждали этого торжественного момента. Идиоты управляющие страной не помнят сегодня, что они врали позавчера Остальных по индийскому методу вакцинируют физраствором ?
Ги, будете з ГМО !