В України буде принципова розмова з Німеччиною щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини 12 липня Україна відстоюватиме принципову позицію щодо газопроводу "Північний потік - 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент їде на зустріч із принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку - 2", там буде принципова розмова", - підкреслив глава МЗС України.

Кулеба додав, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік - 2" - це загроза, перш за все, характеру сфери безпеки.

"Інтереси України саме у сфері безпеки мають бути враховані", - додав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні.

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