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В України буде принципова розмова з Німеччиною щодо "Північного потоку - 2", - Кулеба

В України буде принципова розмова з Німеччиною щодо

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини 12 липня Україна відстоюватиме принципову позицію щодо газопроводу "Північний потік - 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Президент їде на зустріч із принциповою позицією. Це буде розмова партнерів. Там, де цінуємо підтримку Німеччини, ми будемо дякувати за це. Там, де у нас позиції з Німеччиною не сходяться в питанні "Північного потоку - 2", там буде принципова розмова", - підкреслив глава МЗС України.

Кулеба додав, що Україна не відступить від позиції про те, що "Північний потік - 2" - це загроза, перш за все, характеру сфери безпеки.

"Інтереси України саме у сфері безпеки мають бути враховані", - додав міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні.

Читайте також: Зеленський має намір обговорити з Меркель питання "Північного потоку-2": Це важливо для енергетичної безпеки всієї Європи

Автор: 

Німеччина (7386) Північний потік (2465) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
срані клоуни
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08.07.2021 17:55
+5
Цікаво,що принципового може сказати лялька з ганчір"я !!!)))
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08.07.2021 18:16
+3
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08.07.2021 18:03
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А взагалі те, що ці були змушені знюхатися з Китаєм, - насправді добра ознака того, що Захід їх остаточно злив. Як Януковича свого часу.
Недаремно і той, і ці тих лихварів уникали до останнього.
Так що з певною ймовірністю можна чекати на осінь цікаві події.
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08.07.2021 17:53 Відповісти
срані клоуни
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08.07.2021 17:55 Відповісти
будет принципиальный разговор с Германией,,,
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08.07.2021 17:56 Відповісти
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08.07.2021 18:03 Відповісти
Цікаво,що принципового може сказати лялька з ганчір"я !!!)))
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08.07.2021 18:16 Відповісти
"принципиальный разговор" не может извергнуться из зели . Не несите чушь .
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08.07.2021 17:56 Відповісти
ну так- зЄля це ж найвеличнішший лідЄр світу ....- а ми - Україна, сьогодні наймогутнішша країна Світу..., можем собі позволити
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08.07.2021 17:59 Відповісти
"В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию 12 июля Украина будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода "Северный поток - 2"
----------
Гундосик поедет "проявлять субъектность".
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08.07.2021 18:05 Відповісти
благодарность на убытуи Германии.. чет сомнительная стратегия...
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08.07.2021 18:12 Відповісти
Вчера были:вован(ну который нелох и величайший реформатор)),арахамия(ну который в экстазе от китайцев),таран(ну который в авангарде НАТО уже шагает);сегодня-кулеба со своими перлами А ведь я вчера говорил,что там или бухают(без меры),или курят что-то не то
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08.07.2021 18:14 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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08.07.2021 18:15 Відповісти
Меркель уже вся дрожит от страха.
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08.07.2021 18:16 Відповісти
Гномик топнет ножкой и нахмурит бровки, а Хламидия пригрозит "дружбой" с китаем? Да, вот так и про#рали международную дипломатическую поддержку зеленые кретины...
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08.07.2021 18:18 Відповісти
А вона була? Коли? Яка?
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08.07.2021 23:50 Відповісти
А.Меркель персонально Зе: "ачинепіщлибивинакуй"
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08.07.2021 18:23 Відповісти
На рояли, пианино, или фортепиано? В какой позе клоун будет принимать со всех сторон план Мааса - Дмитриева? Просто любопытно...
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08.07.2021 18:24 Відповісти
Угу,два года зекретины меж собой струёй мерились -кто больше зебилов обосцит,а теперь ,когда уже как то поздновато,им поговорить приспичило ...Сами все специально сливают,зедегенераты вонючие...
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08.07.2021 18:40 Відповісти
Прынцыпиальный разгавор: - Фрау Меркель, вас денкен Зи юбер Норд Стрим-цвай? - Хер Фоффка, рояль уже заждался! Шпиль "Цу Елизе" битте шнель! - Яволь, фрау Меркель! Айн момент!
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08.07.2021 18:52 Відповісти
Що несе цей Кулєба? Позвикали паразити годуватись з труби (транзиту) і ні хрєна не робити у власній економіці. І тепер шантажують німців - "я обідєлась!" і так ніжкою "шарк"... Дебіли! Забудьте про кацапську трубу - джерело залежності і корупції! "Нам своє робить!"
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08.07.2021 19:02 Відповісти
"Ну, Заяц, погоди"! "Трясись и трепещи" Меркель! "Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона"!
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08.07.2021 19:43 Відповісти
І вкотре принципово Германія пошле......
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08.07.2021 20:19 Відповісти
розгами iх розгами
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08.07.2021 20:58 Відповісти
От мені цікаво як вони то скажуть ? Ви в нас забираєте 2 лярда зелених щорічно , то віддавайте назад бо вам вони не потрібні (?) )
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08.07.2021 21:24 Відповісти
«забиратимите»
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08.07.2021 21:25 Відповісти
Это ж в какую позу должны стать Кулеба и ЗЕлюпа, шоб выглядело принципиально перед Германией?

Или как всегда - поговорят, не выходя из своего кабинета сами с собой и с зебилами?
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08.07.2021 22:12 Відповісти
В ШмарклІ принципи? Не смішіть мої бейці.
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09.07.2021 20:34 Відповісти
 
 