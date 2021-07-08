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Новини
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Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура

Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура

Запущений з 1 липня модуль автоматичної оцінки нерухомості, розроблений Фондом держмайна, видає громадянам України довідки з оцінкою, заниженою або завищеною в десятки разів. Цифри, на підставі яких продавець має платити податки, не відповідають ринковій вартості активів.

Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутати України від партії Слуга народу Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"1 липня в Україні запрацював багатостраждальний модуль автоматичної оцінки нерухомості. Він повинен був почати роботу рік тому, через що громадяни переплатили оцінювачам приблизно 5-6 млрд грн замість того, щоб отримувати цю послугу безкоштовно. Але 5-6 млрд збитків громадян - це, як виявилося, тільки початок. Тепер модуль запрацював - і видає довідки з цінами, які взагалі не мають стосунку до реальної вартості нерухомості", - написав Качура.

Нардеп опублікував довідки про оцінку, згенеровані модулем Фонду держмайна, суми в яких в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних.

"Наприклад:

  1. Закарпатська область, село Минай. Оцінка ділянки землі 3,36 сотки від Фонду держмайна - 3 тис. 100 грн, реальна ціна продажу - $2500-3000 за сотку, тобто близько $8-9 тис. за ділянку.
  2. Дніпропетровська область, Нікопольський район, оцінка будинку в глухому селі. Реальна вартість - в межах $2500-3000. Фонд держмайна оцінив у $24 000.
  3. Боярка, Київська область, 1,3 сотки, за версією Фонду держмайна, - $23 000.
  4. Івано-Франківська область, Вовчинець (село фактично примикає до Івано-Франківська), 5,2 сотки землі - 3 різні оцінки з автоматичного модуля, розбіг цін - від 281 до 513 тис. грн.
  5. Земля біля м. Яремче, село Поляниця (фактично це Буковель). Реальна ціна продажу - $5000 за сотку. Фонд держмайна оцінив сотку в 500 грн.
  6. Тернопільська область, Чортків. Фонд оцінив квадратний метр квартири в $950 (26 тис. грн), реальна ціна - близько $300 за квадрат (7-8 тис. грн).
  7. Тернопільська область, село Гутисько, там живе 100 осіб. Фонд видав довідку про оцінку будинку по 11 тис. грн за квадратний метр. Реально - 3-4 тис. грн за кв м.
  8. Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Єзупіль. Ринкова ціна будинку - $15 тис., Фонд держмайна оцінив у $150 тисяч.

І таких прикладів ще багато", - написав Качура.

За словами нардепа Качури, модуль автоматичної оцінки запрацював з 1 липня, і з 29 червня всі довідки, підготовлені оцінювачами, неможливо використовувати для здійснення угоди, оскільки їх стара база відключена. Згідно із законом термін дії довідки – пів року, тобто все те, що оцінено до 1 липня ще можна було б продавати за довідками від оцінювачів до кінця 2021-го. Але тепер все потрібно переробляти, і це теж не зовсім законна вимога.

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"Але найжахливіше, що ця епопея схоже, затівалася для побудови нової корупційної схеми. Дивіться уважно: якщо власник нерухомості не згоден (а таких буде 99,9%) з автоматичною оцінкою, він може звернутися до оцінювача (платно, як і раніше), зробити оцінку, і ця оцінка допоможе знизити ціну на 25% (від цієї суми, нагадаю, оплачується податок). Потім потрібно направити довідку від оцінювача на рецензію до Фонду держмайна. У Фонді зараз є тільки 1 (один!) співробітник, який має право приймати рішення з рецензій. Очевидно, що на цього співробітника зараз навалилися сотні документів, які потрібно розглядати і приймати рішення одноосібно, в ручному режимі. Ця людина, природно, перевантажена, і у неї виникають колосальні корупційні спокуси", - пише Качура.

За його даними, через величезний вал звернень від громадян та оцінювачів Фонд держмайна пропонує передати питання розгляду рецензій саморегульованим організаціям (СРО, це асоціації та громадські організації на ринку оцінки), "які робитимуть це, звичайно ж, не за спасибі. Хоча раніше фонд був категорично проти саморегуляції цієї сфери", - написав нардеп.

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У результаті "реформа" від Фонду держмайна привела до того, що продавці нерухомості змушені будуть ще більше, ніж раніше, переплачувати оцінювачам і платити або значно завищені, або суттєво занижені суми податків.

"Отже: ви берете безкоштовну криву довідку в державному модулі, платите за послуги оцінювача і платите за розгляд рецензії в СРО. Якщо за минулий рік громадяни переплатили 5-6 млрд оцінювачам, то тепер платитимуть мінімум у 5 разів більше. Щоб домогтися права заплатити податок при продажу свого майна, тепер додатково потрібно витратити від 5 до 10 тисяч гривень і силу-силенну часу", - написав Качура.

"Це просто ганьба, а не реформа. В принципі все сталося так, як я і попереджав", - пише народний депутат Олександр Качура.

Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 01
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 02
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 03
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 04
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 05
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 06
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 07
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 08
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 09
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 10
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 11
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура 12

Автор: 

оцінка (105) ФДМУ (1605) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+24
Я б взагалі "слугам народу" забороняв щось чіпати чи чимось займатися. Для народу дешевше буде, коли вони нічого не робитимуть, а тільки жратимуть, сратимуть і спатимуть.
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08.07.2021 18:44
+10
Страна не в смартфоне, в ж... с 2019 (((
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08.07.2021 18:47
+9
А какую зелёную реформу можно назвать прорывом, а не позором ?
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08.07.2021 18:49
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Ну да,позор...но и ты само такое у_щное...
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08.07.2021 18:43 Відповісти
Компанію яка розробляла цю програму потрібно примусити повернути всі гроші сплачені за роботу і виплатити збитки державі у розмірі 5-6 млрд. грн.
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08.07.2021 18:53 Відповісти
Игорцю, а як тебе змусити не писати дурниць?
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08.07.2021 21:48 Відповісти
Я б взагалі "слугам народу" забороняв щось чіпати чи чимось займатися. Для народу дешевше буде, коли вони нічого не робитимуть, а тільки жратимуть, сратимуть і спатимуть.
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08.07.2021 18:44 Відповісти
В принципе верно, если бы не одно НО. А украинцы тем временем будут вмирати, вмирати и вмирати? На фронте, от ковида, от роста цен при "опупенном" росте доходов и заоблачных добавок к пенсии?
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08.07.2021 19:05 Відповісти
а кого ці українці обрали??? Мову, армію, віру? Чи зелене гівно?
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08.07.2021 19:11 Відповісти
Картонку из афиш всего-навсего одного сериала любительского жанра. И теперь думают, какого сорта масло надо мазать на велосипед. Я видел в чате споры об оливковом, подсолнечном и сливочном.
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08.07.2021 19:20 Відповісти
велосипед им уже поздно смазывать, им уже анус смазывать надо
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08.07.2021 22:34 Відповісти
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 2572
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08.07.2021 20:06 Відповісти
Цю псевдо-реформу провернули ще рошенівські реформатори
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09.07.2021 00:30 Відповісти
Страна не в смартфоне, в ж... с 2019 (((
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08.07.2021 18:47 Відповісти
Это фишка зеленых, они же не сказали в каком именно месте лежит их смартфон.
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08.07.2021 19:06 Відповісти
зебилоиды оплатят. ну и автомат в оп надо чем-то заполнять. сдается мне, автомат постоянно проигрывает тем, кто на нем играет
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08.07.2021 18:48 Відповісти
Ну не одному ж шЛюшко гроши вигравати !!!))
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08.07.2021 18:51 Відповісти
Зе!Рехформа.
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08.07.2021 18:49 Відповісти
а с чего это продающий должен платить? Всегда платили покупатели.
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08.07.2021 18:49 Відповісти
Теперь будут все платить
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08.07.2021 18:49 Відповісти
А какую зелёную реформу можно назвать прорывом, а не позором ?
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08.07.2021 18:49 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Будь-які іх дії ,це імітація державної діяльності !!!)))
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08.07.2021 18:50 Відповісти
Ой,шо зараз тут буде!
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08.07.2021 18:51 Відповісти
система саботирует
пардон
чинуши реформируют
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08.07.2021 18:55 Відповісти
Олег за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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08.07.2021 18:56 Відповісти
Похоже нам не реформы, а внешнее управление нужно, ибо местные кадры исковеркают все... Это так, начиная с предилушего президента, пять лет имитации реформ и этот тоже продолжает... Менталитет у нас в коррупции, скорее чем коррупция в менталитете, чтоли это не понятно.
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08.07.2021 19:00 Відповісти
Непойму,а что кто то от зеленых выродков ждал что у них что то будет работать?Наивные
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08.07.2021 19:02 Відповісти
Статья ни о чём. И коменты под ней тоже.
Качура этот врёт и манипулирует цифрами, которые он тут же сам и придумал. Складывается впечатление, что лоббирует чьи-то интересы. Скорее всего тех же паразитов-оценщиков над доходами которых зависла очевидная угроза.
Система оценки скорее всего сыровата и нуждается в доработке. Обычный рабочий процесс.
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08.07.2021 19:04 Відповісти
Слово оценка к рандомному процессу выдачи неких цифр никакого отношения не имеет. На эту хрень уже распилили не один лям, и ещё только начало. Существует закон об оценке и стандарты оценки. Ничему этому хрень фондовская не соответствует. Нигде не обнародованы алгоритмы обработки данных. Данные берутся абсолютно с потолка. Собственно, какие заказчики, така и "оценка". Хорошо уже квартиру купил, херню эту пусть на себе нарид испытывает.
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08.07.2021 19:57 Відповісти
щойно дивився його на рижемразівській уркаїні.. Народ, знаєте що він сказав, заперечуючи арахамієвське "ми слуга урода, хочемо бути схожими на компартію китаю"?
Ніколи не вгадаєте, якщо не бачили...
Він сказав, що їхня слуга урода - правоцентриська консервативна політсила... он як!
Сміятись? чи погодитись, що вони кожного разу брешуть - сцуть мочою в глаза кожному...
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08.07.2021 19:07 Відповісти
Слуґі такі: "Ми лібертаріанці!"
Українці: "От бачите? Бачите! Ура! Нарешті конєц епохі і Діснейленд!"

Слугі (вкрали бюджет і пограбували держпідприємства): "Тепер щось середнє між лібералізмом та соціалізмом!"
Українці: "Ура! Давно пора! Ще 100 днєй і прорив!"

Слугі (розікрали антиковідний фонд, згорнули реформи, підняли тарифи): "Ми радикальні центристи!!"
Українці: "Ну ладно.. Ура!!! Главноє бєз бариґ! І скоро лавіна з Омана!"

Слугі (збільшують податки, відміняють тендери, скасовують субсидії): "А знаєтє! У нас много общєго с коммуністамі!"
Українці: "... урааа...оні ж одінаковиє, да? ... тяжоолиє гоодиии пріхооодяят!.."

Підручник з Історії України з 2019 року стане посібником з психіатрії.

https://emiliozk.livejournal.com/3426854.html Валерій Прозапас, "Ураїнці та їхні Слугі"
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08.07.2021 19:14 Відповісти
В Италии такого бреда нет, так как базой налогообложения недвижимости является кадастровая стоимость объекта. Как результат, в этом вопросе коррупция в Италии равна нулю.
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08.07.2021 19:14 Відповісти
Кадастровая это хорошо. Но это средняя по палате, и если собственник согласен что у него недвижимость +/-соответствует среднему, то ок, а если убитое помещение, или неудачное расположение? Тогда заказывают оценку индивидуальную.
Не говоря уже о том, что кадастр разрабатывается для налогообложения владения, а не купли-продажи недвижимости.
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08.07.2021 19:52 Відповісти
Разнонаправленный и равномерный ****** идёт по всем направлениям
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08.07.2021 19:24 Відповісти
Умиляют сказки чинуш про оценщиков, которым переплатили миллиарды. Какие миллиарды и почему переплатили. Люди более менее профессионально выполняли свою работу и за это получали оплату. Весьма не большую. В несколько сотен. Что то я не слышу об миллиардах, переплачиваемых риелтором, нотариусам, или регистраторам. Или миллиардов, переплаченых парикмахерам, стоматологам и бухгалтерам.
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08.07.2021 19:48 Відповісти
А чого ця Качура дивується, у Фонді ж засідають його "брати по зеленій крові"

Осел у прірву лізе.
Погонич - за хвоста!
- Куди ж ото ти прешся? -
Упертого пита.
Осел зі шкури пнеться,
Над прірвою повис.
Погонич не пускає:
- Назад, бодай ти скис!
А потім спересердя
Штовхнув осла того:
- По-твоєму хай буде! -
І відпустив його.
Між добрими і злими
Подібні типи є:
Хоч бий його по лобі,
Він гнутиме своє.

Глазовий
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08.07.2021 19:54 Відповісти
Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1522
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08.07.2021 20:00 Відповісти
А где там подевался главный реформист, который Карлсон с крыши. Отгреб свою зарплату и вылизывает дальше ЗЕ.
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08.07.2021 20:29 Відповісти
Ни хрена вы не понимаете. Это ж диджитализация! Аналоговнет, единственные в мире и дальше по тексту.
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08.07.2021 21:45 Відповісти
 
 