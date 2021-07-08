Це ганьба, а не реформа. Довідки про оцінку нерухомості від Фонду держмайна в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних цін, - нардеп Качура
Запущений з 1 липня модуль автоматичної оцінки нерухомості, розроблений Фондом держмайна, видає громадянам України довідки з оцінкою, заниженою або завищеною в десятки разів. Цифри, на підставі яких продавець має платити податки, не відповідають ринковій вартості активів.
Про це у своєму телеграм-каналі пише народний депутати України від партії Слуга народу Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
"1 липня в Україні запрацював багатостраждальний модуль автоматичної оцінки нерухомості. Він повинен був почати роботу рік тому, через що громадяни переплатили оцінювачам приблизно 5-6 млрд грн замість того, щоб отримувати цю послугу безкоштовно. Але 5-6 млрд збитків громадян - це, як виявилося, тільки початок. Тепер модуль запрацював - і видає довідки з цінами, які взагалі не мають стосунку до реальної вартості нерухомості", - написав Качура.
Нардеп опублікував довідки про оцінку, згенеровані модулем Фонду держмайна, суми в яких в десятки, а іноді й сотні разів відрізняються від реальних.
"Наприклад:
- Закарпатська область, село Минай. Оцінка ділянки землі 3,36 сотки від Фонду держмайна - 3 тис. 100 грн, реальна ціна продажу - $2500-3000 за сотку, тобто близько $8-9 тис. за ділянку.
- Дніпропетровська область, Нікопольський район, оцінка будинку в глухому селі. Реальна вартість - в межах $2500-3000. Фонд держмайна оцінив у $24 000.
- Боярка, Київська область, 1,3 сотки, за версією Фонду держмайна, - $23 000.
- Івано-Франківська область, Вовчинець (село фактично примикає до Івано-Франківська), 5,2 сотки землі - 3 різні оцінки з автоматичного модуля, розбіг цін - від 281 до 513 тис. грн.
- Земля біля м. Яремче, село Поляниця (фактично це Буковель). Реальна ціна продажу - $5000 за сотку. Фонд держмайна оцінив сотку в 500 грн.
- Тернопільська область, Чортків. Фонд оцінив квадратний метр квартири в $950 (26 тис. грн), реальна ціна - близько $300 за квадрат (7-8 тис. грн).
- Тернопільська область, село Гутисько, там живе 100 осіб. Фонд видав довідку про оцінку будинку по 11 тис. грн за квадратний метр. Реально - 3-4 тис. грн за кв м.
- Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Єзупіль. Ринкова ціна будинку - $15 тис., Фонд держмайна оцінив у $150 тисяч.
І таких прикладів ще багато", - написав Качура.
За словами нардепа Качури, модуль автоматичної оцінки запрацював з 1 липня, і з 29 червня всі довідки, підготовлені оцінювачами, неможливо використовувати для здійснення угоди, оскільки їх стара база відключена. Згідно із законом термін дії довідки – пів року, тобто все те, що оцінено до 1 липня ще можна було б продавати за довідками від оцінювачів до кінця 2021-го. Але тепер все потрібно переробляти, і це теж не зовсім законна вимога.
"Але найжахливіше, що ця епопея схоже, затівалася для побудови нової корупційної схеми. Дивіться уважно: якщо власник нерухомості не згоден (а таких буде 99,9%) з автоматичною оцінкою, він може звернутися до оцінювача (платно, як і раніше), зробити оцінку, і ця оцінка допоможе знизити ціну на 25% (від цієї суми, нагадаю, оплачується податок). Потім потрібно направити довідку від оцінювача на рецензію до Фонду держмайна. У Фонді зараз є тільки 1 (один!) співробітник, який має право приймати рішення з рецензій. Очевидно, що на цього співробітника зараз навалилися сотні документів, які потрібно розглядати і приймати рішення одноосібно, в ручному режимі. Ця людина, природно, перевантажена, і у неї виникають колосальні корупційні спокуси", - пише Качура.
За його даними, через величезний вал звернень від громадян та оцінювачів Фонд держмайна пропонує передати питання розгляду рецензій саморегульованим організаціям (СРО, це асоціації та громадські організації на ринку оцінки), "які робитимуть це, звичайно ж, не за спасибі. Хоча раніше фонд був категорично проти саморегуляції цієї сфери", - написав нардеп.
У результаті "реформа" від Фонду держмайна привела до того, що продавці нерухомості змушені будуть ще більше, ніж раніше, переплачувати оцінювачам і платити або значно завищені, або суттєво занижені суми податків.
"Отже: ви берете безкоштовну криву довідку в державному модулі, платите за послуги оцінювача і платите за розгляд рецензії в СРО. Якщо за минулий рік громадяни переплатили 5-6 млрд оцінювачам, то тепер платитимуть мінімум у 5 разів більше. Щоб домогтися права заплатити податок при продажу свого майна, тепер додатково потрібно витратити від 5 до 10 тисяч гривень і силу-силенну часу", - написав Качура.
"Це просто ганьба, а не реформа. В принципі все сталося так, як я і попереджав", - пише народний депутат Олександр Качура.
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пардон
чинуши реформируют
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
Качура этот врёт и манипулирует цифрами, которые он тут же сам и придумал. Складывается впечатление, что лоббирует чьи-то интересы. Скорее всего тех же паразитов-оценщиков над доходами которых зависла очевидная угроза.
Система оценки скорее всего сыровата и нуждается в доработке. Обычный рабочий процесс.
Ніколи не вгадаєте, якщо не бачили...
Він сказав, що їхня слуга урода - правоцентриська консервативна політсила... он як!
Сміятись? чи погодитись, що вони кожного разу брешуть - сцуть мочою в глаза кожному...
Українці: "От бачите? Бачите! Ура! Нарешті конєц епохі і Діснейленд!"
Слугі (вкрали бюджет і пограбували держпідприємства): "Тепер щось середнє між лібералізмом та соціалізмом!"
Українці: "Ура! Давно пора! Ще 100 днєй і прорив!"
Слугі (розікрали антиковідний фонд, згорнули реформи, підняли тарифи): "Ми радикальні центристи!!"
Українці: "Ну ладно.. Ура!!! Главноє бєз бариґ! І скоро лавіна з Омана!"
Слугі (збільшують податки, відміняють тендери, скасовують субсидії): "А знаєтє! У нас много общєго с коммуністамі!"
Українці: "... урааа...оні ж одінаковиє, да? ... тяжоолиє гоодиии пріхооодяят!.."
Підручник з Історії України з 2019 року стане посібником з психіатрії.
https://emiliozk.livejournal.com/3426854.html Валерій Прозапас, "Ураїнці та їхні Слугі"
Не говоря уже о том, что кадастр разрабатывается для налогообложения владения, а не купли-продажи недвижимости.
Осел у прірву лізе.
Погонич - за хвоста!
- Куди ж ото ти прешся? -
Упертого пита.
Осел зі шкури пнеться,
Над прірвою повис.
Погонич не пускає:
- Назад, бодай ти скис!
А потім спересердя
Штовхнув осла того:
- По-твоєму хай буде! -
І відпустив його.
Між добрими і злими
Подібні типи є:
Хоч бий його по лобі,
Він гнутиме своє.
Глазовий