Законопроєкт №5600 спричинить падіння будівельної галузі та економіки країни в цілому, – Зубик

Після ухвалення законопроєкту №5600 ціни на житло в Україні піднімуться на 45%, й українцям буде вигідніше вкладати зароблене у квартири в Болгарії або Словаччині, а не у своїй країні.

Про це заявив президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик в ході пресконференції, організованої Конфедерацією будівельників України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, це призведе до масової еміграції "заробітчан", посилення демографічної кризи в Україні та бюджетного колапсу.

"10-12 мільйонів українців, які виїхали за кордон — що у них в пріоритеті купити на зароблені гроші? Квартира. Тобто, будівельна галузь вирішує серйозну демографічну проблему, яка є в Україні. Тому що у нас не шість працюючих на одного пенсіонера, як повинно бути, а півтора. У нас страшний дефіцит Пенсійного фонду, який покривається за рахунок платників податків. Але грошей не вистачає. Величезна кількість молодих людей виїжджає за кордон. І якщо ця квартира буде дорожчою на 150 доларів за квадратний метр, то вони, очевидно, залишатимуться там — у Словаччині, Болгарії. Купуватимуть квартири там, де квартири вже коштують майже стільки ж як в Україні", — зазначив Володимир Зубик.

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Президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" назвав необґрунтованими претензії фіскальних органів про те, що будівельна галузь має менше податкове навантаження, ніж інші. За словами Володимира Зубика, в Україні, на відміну від інших країн, на плечі будівельників лягає навантаження з реконструкції та будівництва інженерних мереж, під'їзних доріг та об'єктів соціальної інфраструктури.

"Ми чекаємо на якихось зовнішніх інвесторів, а в цей час внутрішні інвестори отримують свавілля і звинувачення в тому, що ми мало платимо податків. Ми платимо податки. І, крім будинків, будуємо школи, дитсадки, дитячі та спортивні майданчики, сквери, культурні установи. Садимо дерева, робимо ремонт прилеглих парків. І цього чомусь ніхто не враховує. Реконструкція ще радянської інфраструктури лежить на нас. Вода, газ, тепло, електроенергія, каналізація — ми капітально ремонтуємо або будуємо з нуля інженерні мережі і передаємо їх на баланс. Також питання землі, яку ми купуємо - операції з землею не передбачають відшкодування ПДВ. Таким чином, 20% ПДВ, які передбачає законопроєкт, перетворяться на 45%. І все це ляже на плечі покупців", — зазначив Володимир Зубик.

За його словами, ухвалення закону спровокує скорочення галузі, але найбільші девелопери виконають зобов'язання перед інвесторами.

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"Буде скорочення по галузі та суміжним підприємствам, виробникам будматеріалів. Що стосується нас - то ми все добудуємо. У 2008 і 2013 роках, коли була криза, ми продемонстрували, що навіть там, де була одна покупка, дві-три, чого, звичайно, недостатньо, ми всі зобов'язання виконали. Побудували всі розпочаті об'єкти в п'яти містах. Однак у разі ухвалення законопроєкту ми будемо змушені скорочувати свої плани забудови", — зазначив Володимир Зубик.

Своєю чергою президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе заявив, що у разі ухвалення законопроєкту замість очікуваного збільшення податкових зборів уряд отримає падіння надходжень і скорочення ВВП.

Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 1 липня, ухвалила в першому читанні проєкт закону №5600, що передбачає введення оподаткування ПДВ на поставку житла. Запропоновані норми були розкритиковані учасниками ринку, на думку яких додаткове податкове навантаження призведе до подорожчання квартир, скорочення обсягів ринку і банкрутства значної кількості девелоперів. Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська заявила, що законопроєкт не був узгоджений з профільними міністрами, і члени уряду не встигли з ним ознайомитися.