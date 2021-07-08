Законопроєкт №5600 спричинить падіння будівельної галузі та економіки країни в цілому, – Зубик
Після ухвалення законопроєкту №5600 ціни на житло в Україні піднімуться на 45%, й українцям буде вигідніше вкладати зароблене у квартири в Болгарії або Словаччині, а не у своїй країні.
Про це заявив президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик в ході пресконференції, організованої Конфедерацією будівельників України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, це призведе до масової еміграції "заробітчан", посилення демографічної кризи в Україні та бюджетного колапсу.
"10-12 мільйонів українців, які виїхали за кордон — що у них в пріоритеті купити на зароблені гроші? Квартира. Тобто, будівельна галузь вирішує серйозну демографічну проблему, яка є в Україні. Тому що у нас не шість працюючих на одного пенсіонера, як повинно бути, а півтора. У нас страшний дефіцит Пенсійного фонду, який покривається за рахунок платників податків. Але грошей не вистачає. Величезна кількість молодих людей виїжджає за кордон. І якщо ця квартира буде дорожчою на 150 доларів за квадратний метр, то вони, очевидно, залишатимуться там — у Словаччині, Болгарії. Купуватимуть квартири там, де квартири вже коштують майже стільки ж як в Україні", — зазначив Володимир Зубик.
Президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" назвав необґрунтованими претензії фіскальних органів про те, що будівельна галузь має менше податкове навантаження, ніж інші. За словами Володимира Зубика, в Україні, на відміну від інших країн, на плечі будівельників лягає навантаження з реконструкції та будівництва інженерних мереж, під'їзних доріг та об'єктів соціальної інфраструктури.
"Ми чекаємо на якихось зовнішніх інвесторів, а в цей час внутрішні інвестори отримують свавілля і звинувачення в тому, що ми мало платимо податків. Ми платимо податки. І, крім будинків, будуємо школи, дитсадки, дитячі та спортивні майданчики, сквери, культурні установи. Садимо дерева, робимо ремонт прилеглих парків. І цього чомусь ніхто не враховує. Реконструкція ще радянської інфраструктури лежить на нас. Вода, газ, тепло, електроенергія, каналізація — ми капітально ремонтуємо або будуємо з нуля інженерні мережі і передаємо їх на баланс. Також питання землі, яку ми купуємо - операції з землею не передбачають відшкодування ПДВ. Таким чином, 20% ПДВ, які передбачає законопроєкт, перетворяться на 45%. І все це ляже на плечі покупців", — зазначив Володимир Зубик.
За його словами, ухвалення закону спровокує скорочення галузі, але найбільші девелопери виконають зобов'язання перед інвесторами.
"Буде скорочення по галузі та суміжним підприємствам, виробникам будматеріалів. Що стосується нас - то ми все добудуємо. У 2008 і 2013 роках, коли була криза, ми продемонстрували, що навіть там, де була одна покупка, дві-три, чого, звичайно, недостатньо, ми всі зобов'язання виконали. Побудували всі розпочаті об'єкти в п'яти містах. Однак у разі ухвалення законопроєкту ми будемо змушені скорочувати свої плани забудови", — зазначив Володимир Зубик.
Своєю чергою президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе заявив, що у разі ухвалення законопроєкту замість очікуваного збільшення податкових зборів уряд отримає падіння надходжень і скорочення ВВП.
Нагадаємо, Верховна Рада України в четвер, 1 липня, ухвалила в першому читанні проєкт закону №5600, що передбачає введення оподаткування ПДВ на поставку житла. Запропоновані норми були розкритиковані учасниками ринку, на думку яких додаткове податкове навантаження призведе до подорожчання квартир, скорочення обсягів ринку і банкрутства значної кількості девелоперів. Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська заявила, що законопроєкт не був узгоджений з профільними міністрами, і члени уряду не встигли з ним ознайомитися.
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Ну, ну, тов ЗеТроцкий
Павло Глазовий
Документ
В зоопарку, просто серед дня,
На велику клітку бегемота
Почепив хтось вивіску: «Свиня».
Бегемот ображений закляк:
Як то можна жартувати так?
Стука-грюка мордою об грати,
Хоче кляту вивіску зірвати.
А осел, що швендяв навмання
Біля клітки, загорлав:
- Не грюкай!
В документі сказано: свиня,
То сиди тихенько там і хрюкай.
нагадую.
Вибори Президента України 2019 - чергові, сьомі за рахунком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 вибори Президента України , перший тур яких відбувся https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 31 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, другий - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року.
а ще варто нагадати,що економічні наслідки зміни влади мають як мінімум піврічний "лаг"
тобто екноміка почала падати,коли Барига "зарвався"
А вообще то,во всем виноват Порошенко.
Вы существующие то собрать не можете- вся страна з.п. в конвертах получает.
Они ещё и увеличивают чего там...
Я думаю шо правда какая бы она ни была всегда лучше пропагандистской лжи.
Вы наверное поклонник арестовича. У вас общий слог.
https://minfin.com.ua/ua/realty/articles/chi-mozhna-povernuti-pensiyniy-zbir-pri-kupivli-kvartiri/
Но это ещё не всё: через пенобетон между этими "квартирами" к соседям проникают даже запахи из кухни и туалета.
Коли"лусне",втратять усі,-хто останні роки купує житло.. особливо у "висотках"..і не лише у "висотках"
питання лише -коли і на скільки впадуть ціни-на 30,50 чи більше відсотків..
звичайно,власники цих "інвестиційних пірамід" встигнуть з баблом "звалити" з України
Зеленский чётко выполняет команду путина уничтожить Украину из нутри и создать управляемый хаос
Самое главное-строителям и провизорам официально платят сущие копейки.Люди не зарабатывают стаж,не получают отпускных,не получают на оздоровление.Переработки и условия труда -адские.Многие уходят из жизни ,не дотянув до пенсии.Он снова затянул мокшанские песни о главном.Я считаю,что каждый сверхурочный час должен идти в стаж,и должен отражаться в пенсионном фонде.В США давно введена минимальная заработная плата за один час работы,а не за месяц.Лапшу народу Украины добросовестно вешают на уши ,как дельцы от власти,так и от лукавого бизнеса.Нужны общеукраинские стачки в защиту наемного труда!.А у нас -базарное стадо .
Вслед за принятием скандального закона № 5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис Президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса.
К такому выводу https://www.unn.com.ua/ru/news/1935602-z-pochatku-lipnya-zelenskiy-trichi-vdariv-***********-narod-obukhom-po-golovi-pavlo-rozenko?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more пришел экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко, передает сегодня УНН.
"С начала июля украинская власть, с благословения Офиса Президента, трижды ударила свой народ обухом по голове.
1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны", - свидетельствует эксперт.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81.html Эксперт: «Поздравляю! Завтра к украинскому бизнесу придет писец»
Этим документом власть обязывает владельцев паев, площадью свыше 0,5 га, платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать.
Более того власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га.
И еще одним законодательным пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.
Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий, а банки - автоматически списывать долги. Если средств на счетах окажется недостаточно суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей - квартиры, машины и так далее.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F.html «Избрали Зеленского - получите!» Для украинцев настал час расплаты за их тупость
"Наконец, "вишенкой на торте" беспрецедентных, более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией "Новая Почта" - крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения № 49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения.
Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц.
Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины", - свидетельствует Павел Розенко.
Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти, новая фискальная политика "Слуги народа" не закончится, полагает эксперт. "Новая почта", по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.
...здить як троцький
з нового року забудовникм ні копійки можуть не виділяти на інфраструктуру