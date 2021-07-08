Кум Табачника Луцький заборонив студентам НАУ яскраві сорочки, а студенткам - короткі спідниці і декольте. ДОКУМЕНТ
У Національному авіаційному університеті ввели дрескод для студентів і викладачів. Під забороною - яскравий макіяж, короткі топи, шорти та неформальна атрибутика.
Фото документа за підписом ректора НАУ Максима Луцького публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
Документ містить 11 заборон та рекомендацій, що регламентує вигляд студентів і викладачів.
Також у ньому згадується макіяж "в осіб жіночої статі" - він має бути "стриманим". Спідниці повинні бути не коротше 10 см від коліна.
Крім цього, у виш заборонено заходити в сонцезахисних окулярах і головних уборах.
"Одяг має ... висловлювати повагу господаря до самого себе і суспільства", - вважають в НАУ.
Нагадаємо, раніше на виборах ректора Національного авіаційного університету переміг Максим Луцький. Луцький - екснардеп двох скликань - від "БЮТ" і "Партії регіонів", а також кум колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.
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