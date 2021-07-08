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Кум Табачника Луцький заборонив студентам НАУ яскраві сорочки, а студенткам - короткі спідниці і декольте. ДОКУМЕНТ

Кум Табачника Луцький заборонив студентам НАУ яскраві сорочки, а студенткам - короткі спідниці і декольте. ДОКУМЕНТ

У Національному авіаційному університеті ввели дрескод для студентів і викладачів. Під забороною - яскравий макіяж, короткі топи, шорти та неформальна атрибутика.

Фото документа за підписом ректора НАУ Максима Луцького публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Документ містить 11 заборон та рекомендацій, що регламентує вигляд студентів і викладачів.

Також у ньому згадується макіяж "в осіб жіночої статі" - він має бути "стриманим". Спідниці повинні бути не коротше 10 см від коліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий ректор НАУ Луцький виявився підозрюваним у крадіжці грошей з "Терра Банку"

Крім цього, у виш заборонено заходити в сонцезахисних окулярах і головних уборах.

"Одяг має ... висловлювати повагу господаря до самого себе і суспільства", - вважають в НАУ.

Нагадаємо, раніше на виборах ректора Національного авіаційного університету переміг Максим Луцький. Луцький - екснардеп двох скликань - від "БЮТ" і "Партії регіонів", а також кум колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК

Кум Табачника Луцький заборонив студентам НАУ яскраві сорочки, а студенткам - короткі спідниці і декольте 01

Автор: 

виш (547) дрес-код (9) Луцький Максим (10) вища освіта (209)


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Топ коментарі
+26
Статья - повод для дебильных шуток?
Дегенерат устраивает Северную Корею в столичном вузе - уссаться от смеха можно.
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08.07.2021 20:03
+18


Просто цікаво, кого разом, по приколу, робили ці студенти?
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08.07.2021 19:38
+16
С одной стороны правильно, в ВУЗе надо учиться, а не перед друг дружкой выпендриваться и понтами раскидываться, с другой слышать всё это от месье Луцкого, которому сидеть бы в другом месте, весьма смешно
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08.07.2021 19:37
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а чого про зачіски нічого! Безобразие!
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09.07.2021 10:30 Відповісти
Якесь він непритомне...
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09.07.2021 17:58 Відповісти
Довбню луцький забув , що Революція Гідності почалася саме зі студентав . До речі , вони зроблять все навпаки , таке може бути йоооой , но луцький точно вилетить !
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10.07.2021 12:28 Відповісти
Ужосссс! Не дають студентам самовиражатись в ході навчального процесу! А що робити трансгендерам, небінарним особистостям, менструюючим чоловікам? Bеганам? Радикальним феміністкам? Екоактивістам, одяг і ґаджети яких мінімізують викиди вуглецю? Десь далеко заплакала Ґрета Тунберг і довбойоб Баріс Апрєль (воно ж під іменем Зіанжа)
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29.04.2023 13:42 Відповісти
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