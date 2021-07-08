Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Глави держави.
"Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу.
"Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України", – наголосив він.
Володимир Зеленський вважає, що стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Лідери держав обмінялись думками щодо важливості поглиблення співробітництва у сфері безпеки й оборони. "Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига", – зазначив президент України.
Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган також обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері. Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел та маршрутів поставок природного газу. Була досягнута домовленість про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.
Крім того, президенти відзначили активізацію роботи переговорної групи та констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною. Володимир Зеленський поінформував, що за результатами домовленостей, досягнутих під час останнього засідання Ради стратегічного партнерства, Угода про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб внесена на розгляд Верховної Ради з метою ратифікації.
Окремо Глава Української держави наголосив на важливості ухвалення Закону "Про корінні народи України", зокрема для кримських татар. Президент України відзначив активну участь Туреччини в Конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в Литві, зокрема виступ міністра закордонних справ Турецької Республіки Мевлюта Чавушоглу.
Лідери країн підтвердили домовленість провести наступне засідання Ради стратегічного партнерства в Україні. Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за невизнання окупації Автономної Республіки Крим та захист прав і законних інтересів кримськотатарського народу.
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"Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.Источник: https://censor.net/ru/n3275992
Это "минский" или "нормандский" формат ?
За такое нормальные страны просто разрывают дипломатические отношения и закрывают границы.
Но это не о стране где президент - государственный преступник и только делает вид , что заботится о стране !!
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https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1413131252358516737 4 ч
Це - посол КНР та Сибіга.
Сибіга - новий заступник Єрмака з міжнародних питань.
І вчора він провів перемовини з КНР, про які невідомо українським медіа.
На сайті посольства йдеться лиш про тепле привітання КПК зі 100-річчям та захват від правління Сі з боку Сибіги.