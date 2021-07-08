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Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері

Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Глави держави.

"Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу.

"Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України", – наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Лідери держав обмінялись думками щодо важливості поглиблення співробітництва у сфері безпеки й оборони. "Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі "Квадрига", – зазначив президент України.

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Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган також обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері. Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел та маршрутів поставок природного газу. Була досягнута домовленість про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.

Крім того, президенти відзначили активізацію роботи переговорної групи та констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною. Володимир Зеленський поінформував, що за результатами домовленостей, досягнутих під час останнього засідання Ради стратегічного партнерства, Угода про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб внесена на розгляд Верховної Ради з метою ратифікації.

Окремо Глава Української держави наголосив на важливості ухвалення Закону "Про корінні народи України", зокрема для кримських татар. Президент України відзначив активну участь Туреччини в Конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в Литві, зокрема виступ міністра закордонних справ Турецької Республіки Мевлюта Чавушоглу.

Лідери країн підтвердили домовленість провести наступне засідання Ради стратегічного партнерства в Україні. Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за невизнання окупації Автономної Республіки Крим та захист прав і законних інтересів кримськотатарського народу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+3
еще один поток в обход Украины?)
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08.07.2021 20:15
+3
Я представляю как Зеленского Эрдоган называет среди своих! Арестович отдыхает)))
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08.07.2021 20:18
+1
Прочитал новость и не понял. Осёл оманский на рояле Эрдогану играл или нет?
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08.07.2021 20:19
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еще один поток в обход Украины?)
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08.07.2021 20:15 Відповісти
Я представляю как Зеленского Эрдоган называет среди своих! Арестович отдыхает)))
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08.07.2021 20:18 Відповісти
Прочитал новость и не понял. Осёл оманский на рояле Эрдогану играл или нет?
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08.07.2021 20:19 Відповісти
Политика Эрдогана это как зеледенту органом на органе играть. Вроде и клавиши такие же, но до третьего ряда сверху никак не достать...
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08.07.2021 20:30 Відповісти
Все що потрібно знати - "Турецький потік-2" функціонує і розвивається...
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08.07.2021 20:22 Відповісти
Ось яким мав бути заголовок-
"Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.Источник: https://censor.net/ru/n3275992
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08.07.2021 20:37 Відповісти
Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях.

Это "минский" или "нормандский" формат ?
За такое нормальные страны просто разрывают дипломатические отношения и закрывают границы.

Но это не о стране где президент - государственный преступник и только делает вид , что заботится о стране !!
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08.07.2021 20:43 Відповісти
не зрозуміло, навіщо Эрдоган витрачає свій час на це ніщо.
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08.07.2021 20:44 Відповісти
зегном с реалполитик, отсосун
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08.07.2021 20:46 Відповісти
а что-за гном слева? в человеческой цивилизации только артефакт куйло на таких каблуках...
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08.07.2021 20:47 Відповісти
Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 3815
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08.07.2021 20:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA


https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1413131252358516737 4 ч

Це - посол КНР та Сибіга.
Сибіга - новий заступник Єрмака з міжнародних питань.
І вчора він провів перемовини з КНР, про які невідомо українським медіа.
На сайті посольства йдеться лиш про тепле привітання КПК зі 100-річчям та захват від правління Сі з боку Сибіги.

Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 3383
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08.07.2021 21:34 Відповісти
Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 5811
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08.07.2021 20:55 Відповісти
Передать в управление Турции Крым в составе Украины!Пусть рулят и строят инфраструктуру там Турки!Ото ху@ло ух@еет от такого расклада)
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08.07.2021 22:15 Відповісти
Може почнуть турецький бензин і соляру возити ,в порівнянні з совецьким турецьке пальне було дуже хорошої якості
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08.07.2021 22:27 Відповісти
До Ердогана теж присіпався пачіму ми нє в НАТЄ?
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08.07.2021 23:59 Відповісти
 
 