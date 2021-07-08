Депутати з "ЄС" і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського. ФОТО

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Дуже важких чотири роки він керував сектором, який відповідав за озброєння української армії. Хочу тут наголосити – Державне оборонне замовлення, коли цим займався Павловський, виконувалося. Останні два роки державне оборонне замовлення не виконується", – заявила народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол. "Я вважаю, що на цьому місці повинна сидіти зовсім інша людина і ви повинні збирати зовсім інші матеріали і досліджувати, чому Державне оборонне замовлення зараз в країні не виконується", – звернулася вона до прокурорів.

"На жаль, йде війна, і будь-який крок, який робиться щодо тих, хто захищав Україну, щодо тих, хто зривав план Путіна щодо захоплення України, дуже щільно зараз моніториться нашими ворогом. Йде картинка, коли бойовий генерал береться під арешт. Всі ці принизливі процедури будуть з величезним захопленням сприйняті нашим ворогом. І на моє переконання ми не маємо права дати їм таку радість", – говорить народний депутат Ростислав Павленко.

"Катери, про які йшлося, вже виходять на державні випробування. Та ж сама перша партія 100 "Богданів" і зараз виконує своє призначення, і зараз евакуюються ними поранені і вирішуються інші питання. Насправді ми всі розуміємо – відбувається просто брутальна розправа, розправа над людьми, які взагалі здатні приймати рішення в обставинах, які були в далекому вже 2014 році, коли потрібно було вирішувати зараз і на місці", – говорить Герой України, народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Я впевнений, що взяття від варту генерала Павловського – це достатньо сильний ляпас в бік патріотів України. Генерал Павловський – людина честі, він офіцер з великої букви. Попередні намагання його звинуватити і арештувати показали, що нічого не було і все це виявилося "пшиком", – наголошує ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача ССО ЗСУ генерал Сергій Кривонос.

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"Я хочу нагадати, що у вересні 2014 року, коли Ігор Павловський очолив Маріуполь, між Волновахою і Маріуполем було просто дві роти Нацгвардії і одна рота ЗСУ, і 65 кілометрів порожнечі – не було більше нікого. Він за рахунок правильної і вмілої організації свого маленького штабу зміг не просто зупинити, а розгромити не один танковий батальйон збройних сил РФ на підступах до Маріуполя. Нагадаю, що на той момент в Маріуполі було 435 тисяч населення і близько 150 тисяч біженців. Практично 700-тисячне місто, яке було врятовано", – зазначив Кривонос.

"Те, що відбувається зараз, це один з чергових етапів гібридної війни Російської Федерації по розхитуванню ситуації всередині країни, коли підривається довіра до тих, хто захищає цю країну. Це перший етап дестабілізації ситуації в країні і це в подальшому може призвести взагалі до руйнації України", – наголосив генерал Кривонос.