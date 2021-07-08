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Депутати з "ЄС" і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського. ФОТО

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Депутати з ЄС і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського 01

"Дуже важких чотири роки він керував сектором, який відповідав за озброєння української армії. Хочу тут наголосити – Державне оборонне замовлення, коли цим займався Павловський, виконувалося. Останні два роки державне оборонне замовлення не виконується", – заявила народна депутатка 8-го скликання Тетяна Чорновол. "Я вважаю, що на цьому місці повинна сидіти зовсім інша людина і ви повинні збирати зовсім інші матеріали і досліджувати, чому Державне оборонне замовлення зараз в країні не виконується", – звернулася вона до прокурорів.

Депутати з ЄС і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського 02

"На жаль, йде війна, і будь-який крок, який робиться щодо тих, хто захищав Україну, щодо тих, хто зривав план Путіна щодо захоплення України, дуже щільно зараз моніториться нашими ворогом. Йде картинка, коли бойовий генерал береться під арешт. Всі ці принизливі процедури будуть з величезним захопленням сприйняті нашим ворогом. І на моє переконання ми не маємо права дати їм таку радість", – говорить народний депутат Ростислав Павленко.

Депутати з ЄС і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського 03

"Катери, про які йшлося, вже виходять на державні випробування. Та ж сама перша партія 100 "Богданів" і зараз виконує своє призначення, і зараз евакуюються ними поранені і вирішуються інші питання. Насправді ми всі розуміємо – відбувається просто брутальна розправа, розправа над людьми, які взагалі здатні приймати рішення в обставинах, які були в далекому вже 2014 році, коли потрібно було вирішувати зараз і на місці", – говорить Герой України, народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Я впевнений, що взяття від варту генерала Павловського – це достатньо сильний ляпас в бік патріотів України. Генерал Павловський – людина честі, він офіцер з великої букви. Попередні намагання його звинуватити і арештувати показали, що нічого не було і все це виявилося "пшиком", – наголошує ексзаступник секретаря РНБО, колишній перший заступник командувача ССО ЗСУ генерал Сергій Кривонос.

Депутати з ЄС і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського 04

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"Я хочу нагадати, що у вересні 2014 року, коли Ігор Павловський очолив Маріуполь, між Волновахою і Маріуполем було просто дві роти Нацгвардії і одна рота ЗСУ, і 65 кілометрів порожнечі – не було більше нікого. Він за рахунок правильної і вмілої організації свого маленького штабу зміг не просто зупинити, а розгромити не один танковий батальйон збройних сил РФ на підступах до Маріуполя. Нагадаю, що на той момент в Маріуполі було 435 тисяч населення і близько 150 тисяч біженців. Практично 700-тисячне місто, яке було врятовано", – зазначив Кривонос.

"Те, що відбувається зараз, це один з чергових етапів гібридної війни Російської Федерації по розхитуванню ситуації всередині країни, коли підривається довіра до тих, хто захищає цю країну. Це перший етап дестабілізації ситуації в країні і це в подальшому може призвести взагалі до руйнації України", – наголосив генерал Кривонос.

Автор: 

Павловський Ігор (109) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+27
зєбілам до ознайомлення


Когда только началось судилище над боевым генералом Павловским, я грешным делом подумала: а может, действительно виноват? Может, там реально есть состав преступления, ведь не может такого быть, чтобы уважаемого человека судили ни за что! А потом немного разобралась, ознакомилась с підозрой….
Бл@ть! Бл@ть! Бл@ть! Какие же они конченые су ки!
Чтоб вы понимали, нормальный рабочий процесс закупки военной техники, по мнению следователей ГБР, - это страшное преступление.
Підозра -- это тридцать девять страниц пустопорожних рассуждений и фантазий. Без внятного мотива и доказательств. Нет ни единого подтверждения, что деньги были использованы не по назначению. Следов "откатов" тоже нет.
Очевидно, вся эта бредятина писалась ради одного абзаца.
"В період каденції Порошенка П.О. на посаді Президента Украни набула поширення суспільна думка, підтримувана засобами масової інформації, про те, що він є фактичним власником ПАТ ЗЛК."
Еще раз! Обратите внимание на этот оборот НАБУЛА ПОШИРЕННЯ СУСПІЛЬНА ДУМКА.
Это написано в официальном юридическом документе, там, где должны быть только факты и железобетонные доказательства!
Скоро эти гении юридической мысли будут в своих підозрах ссылаться на анонимные телеграмм- помойки.
*****

Понятно, почему они все это творят. Не смогли посадить Пороха, хотят посадить хоть кого-то. Надо же показать на Банковой, что не зря хлеб едят. Но по факту, таки зря! Следствие не нашло каких-либо доказательств прямого контакта Павловского и Порошенко. Ни рабочих, ни персональных.
Очередная пустышка. Очередной позор для страна. Очередная деморализация армии!
Боевые генералы получают не ордена, а убогие підозри!Алёна Яхно
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08.07.2021 21:49
+23
Якого злочинця? Конкретно, будьте ласкаві.
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08.07.2021 21:45
+20
Ігор Павловський у 2014 році брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(2014) обороні Маріуполя , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C сектор «М» . За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .

Не вдобно сталось, да зєбілоїде?
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08.07.2021 21:54
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Тобто не знайшли нічого. А ти просто брехун. Як несподівано.
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09.07.2021 00:25 Відповісти
Еще одна лаптеногая мразь вылезла. Какие статки? съемная квартира? Какие вы твари, кацапские манкурты.
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08.07.2021 21:54 Відповісти
То есть когда чел,прикрываясь статусом президента, названивает в кэгэбе соседней страны и спасает убийц своих граждан -это зесрань ни опасным,ни не допустимым не считает)
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08.07.2021 22:08 Відповісти
спитайте в азовців, про ті відра з шурупами
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08.07.2021 21:49 Відповісти
писал ещё с год назад если военные не остановят зебильё хотя бы из чувства самосохранения то сами в первую очередь попадут под кацапскозебильный каток .
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08.07.2021 21:50 Відповісти
І навіщо "наступати на граблі". Вже ж на одному генералові "обпеклися" як і по Свинарчукам.
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08.07.2021 21:57 Відповісти
Перед законом у нас вроде все равны, или как всегда кто=то ровнее. И кстати суд должен учитывать предыдущие заслуги человека, но наказывает за сегодняшние конкретные преступления. А брать на поруки это пережиток совка.
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08.07.2021 21:58 Відповісти
Так пусть сядет шмаркля за госизмену,в которой он сам признался -у нас же перед законом все равны,вроде
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08.07.2021 22:02 Відповісти
Шановний, а ви знаєте, що такі операції проводяться виключно з санкції Президента, головнокомандувача, людини, яка повністю несе відповідальність за зовнішню політику і оборону держави? Він і тільким він може дати "добро", або зупнити операцію. Він прйняв рішення!. Навіть, якщо воно хибне- воно правильне тому, що прийняте законно.
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08.07.2021 23:57 Відповісти
А вы в курсе ,что президент за госизмену получает в разы больше срока в тюрьме?и никто ,тем более зебилов,не спросит их мнения
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09.07.2021 00:14 Відповісти
Брехун, одне діло зупинити операцію, а зовсім інше повідомити про операцію третім особам!
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09.07.2021 00:29 Відповісти
Краще випускати без застави пів домашній "арешт" в маєтку під Києвом, як мертвячука. Це більш *******.
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08.07.2021 22:02 Відповісти
Як зрозуміло з біографії, військова майстерність цього бойового генерала формувалась на посадах, далеких від особового складу( або не все викладено). Довго навчався( до речі для дуже прискіпливих- ДВВКУ), потім тяжка служба у воєнкоматі, потім -штабна робота різних рівнів...Можливо, що самородок. Таке буває.
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08.07.2021 22:00 Відповісти
Ви розумієте? Це оксюморон. Ви брешите, це об'єктивна реальність.

https://censor.net/ru/comments/locate/3276004/0192143f-e2cf-72d3-93f3-2fcb401c02f9
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08.07.2021 22:05 Відповісти
І в чому ви побачили брехню?
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09.07.2021 08:33 Відповісти
У тебе є військова освіта?Ти служив в армії ?
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08.07.2021 22:05 Відповісти
Сейчас каждый первый служил в армии, и вторее третьего на самом передке ловя вражеские мины зубами...
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08.07.2021 22:08 Відповісти
видно воно таки її не зловило.....
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08.07.2021 22:14 Відповісти
Хватит искать в зебилах патриотизм! Его там нет и никогда небыло! Это галимые калаборанты, которые дорвались к власти, благодая кремлефашистской пропаганде, и теперь отрабатывают перед кремлем должок разваливая страну и уничтожая ее армию
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08.07.2021 22:00 Відповісти
Генерал Марченко? Розкажи мені про роль Порошенка та зє сцикуна. я зараз твої глюбокіє вивади на нуль помножу.
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08.07.2021 22:07 Відповісти
Ти не звизди, та не відволікайся, давай про генералів Павловського та Марченка продовжимо говорити.
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08.07.2021 22:25 Відповісти
Бот ПНХ!!!!!!!!!!
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08.07.2021 22:15 Відповісти
Почему бот?
Боты - это те кто мыслят однообразно
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08.07.2021 22:24 Відповісти
Респект!
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08.07.2021 22:13 Відповісти
Ещё одну свинью урода под наркотой во Львове словили -аварию устроил на не задекларированном мустанге...Так что там ,зесрань,про перед законом все равны?
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08.07.2021 22:20 Відповісти
це не по темі, але нагорода знайшла свого героя.

Депутати з "ЄС" і учасники війни проти Росії заявили про готовність взяти на поруки генерала Павловського - Цензор.НЕТ 2993
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08.07.2021 22:23 Відповісти
Кремлядский клоун, отрабатывает у фуйла, Зеля!
Ростов не резиновый!
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08.07.2021 22:26 Відповісти
Все таки дуже хочеться послухати не представників захисту, не однопартійців, не генералів і полковників, а бійців, які служили , воювали і на смобі відчували: хто керує і як.
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09.07.2021 00:00 Відповісти
Я уверенна вам есть что послушать,особенно после мора зелей бойца Журавля
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09.07.2021 00:31 Відповісти
Я щось не замітив бійців у групі підтримки. Однопартійців бачив; підлеглих генералів та полковників бачив.
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09.07.2021 08:38 Відповісти
Так глаза разуй те )
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09.07.2021 09:17 Відповісти
А як ти можеш послухати реальних бійців, коли ти їх боїшся до всирачки? Вони ж, такому лайну як ти, обовязково рило розквасять.
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09.07.2021 00:34 Відповісти
Не можу, тому, що вони скромно мовчать.
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09.07.2021 08:39 Відповісти
Особенно их родители и дети)один отец и доченька Журавля чего стоят
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09.07.2021 09:19 Відповісти
До речі, зараз виноситься рішення суду стосовно Медведчука. Він реагує на свою справу майже вашими словами. Цікаво: що вас обєднує?
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09.07.2021 08:41 Відповісти
Сначала обоснуй те,что вас,зесрань,объединило с пуйлом
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09.07.2021 09:20 Відповісти
А мені немає чого виправдовуватися і обгрунтовувати ваші хворі фантазії. А те, що я сказав- воно як на долоні. І всі це розуміють. Так, що не напружуйтесь, шановна пані, у словоблудстві і похабщині.
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09.07.2021 10:09 Відповісти
Вже восени 2019го було добре зрозуміло, що російський шпигун Зєля з шоблою прийшли Україну ліквідувати, а не щось там розбудовувати. Нам вже давно треба було узгодити когось нормального з командою і йти на дострокові.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.07.2021 10:56 Відповісти
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