Ми готуємося якомога більше вакцинувати українців, - Ляшко про третю хвилю коронавірусу

Попередні хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни та українців. Уникнути цих проблем дозволить підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ підкреслив, що не хоче повторення тих хвиль коронавірусу, які спостерігалися в жовтні - листопаді і березні - квітні. "Оскільки це важко для системи охорони здоров'я і для людей", - сказав він в ефірі телеканалу"1+1".

"Наше перше стратегічне завдання - якомога більше вакцинувати українців, щоб при інфікуванні запобігти госпіталізації", - додав Ляшко.

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Другим завданням міністр назвав дооснащення лікарень обладнанням, включаючи кисневі мережі. "Плюс є кілька інноваційних рішень, про які ми скоро повідомимо", - уточнив він.

Відповідаючи на питання про те, коли МОЗ прогнозує нову хвилю, Ляшко сказав: "я пропоную не чекати (хвилі - ред.), а активно готуватися до неї. Йти в кабінети щеплення і вакцинуватися від коронавірусу".