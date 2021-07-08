УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11372 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 523 31

Ми готуємося якомога більше вакцинувати українців, - Ляшко про третю хвилю коронавірусу

Ми готуємося якомога більше вакцинувати українців, - Ляшко про третю хвилю коронавірусу

Попередні хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни та українців. Уникнути цих проблем дозволить підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ підкреслив, що не хоче повторення тих хвиль коронавірусу, які спостерігалися в жовтні - листопаді і березні - квітні. "Оскільки це важко для системи охорони здоров'я і для людей", - сказав він в ефірі телеканалу"1+1".

"Наше перше стратегічне завдання - якомога більше вакцинувати українців, щоб при інфікуванні запобігти госпіталізації", - додав Ляшко.

Читайте також: Українці, які отримали 2 дози CoronaVac, можуть відвідати 10 країн

Другим завданням міністр назвав дооснащення лікарень обладнанням, включаючи кисневі мережі. "Плюс є кілька інноваційних рішень, про які ми скоро повідомимо", - уточнив він.

Відповідаючи на питання про те, коли МОЗ прогнозує нову хвилю, Ляшко сказав: "я пропоную не чекати (хвилі - ред.), а активно готуватися до неї. Йти в кабінети щеплення і вакцинуватися від коронавірусу".

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
"Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Вот это, Шляшко и более всего настораживает. У нас дебилов 73%, нация может не выжить...
показати весь коментар
08.07.2021 22:05
+5
Тут очень важно не запутаться в статистике. А то когда в статистике пишется, что к-во вакцинированных больше, чем самих вакцин, выглядит это довольно глупо. И кстати, что там с самой современной и мирового уровня вакциной от зеленского? Помнится обещал, гаденыш. Но таки обманул
показати весь коментар
08.07.2021 22:03
+4
зе-упыри вакцинировались сами и свои семьи - пфайзером, а лохам подсунули китайский шмурдяк.
показати весь коментар
08.07.2021 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут очень важно не запутаться в статистике. А то когда в статистике пишется, что к-во вакцинированных больше, чем самих вакцин, выглядит это довольно глупо. И кстати, что там с самой современной и мирового уровня вакциной от зеленского? Помнится обещал, гаденыш. Но таки обманул
показати весь коментар
08.07.2021 22:03 Відповісти
Неужели еврей обманул? Не может такого быть! Вы всеврети...
показати весь коментар
09.07.2021 10:15 Відповісти
Водою для ін`єкцій, з якою в жодну нормальну країну не пускають. Накупили Коронаваку в Китайців за откати 9 000 000 доз тепер, ******** його всім.
показати весь коментар
08.07.2021 22:03 Відповісти
"Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Вот это, Шляшко и более всего настораживает. У нас дебилов 73%, нация может не выжить...
показати весь коментар
08.07.2021 22:05 Відповісти
///
Несмотря на вакцинацию, от коронавируса умер главный исследовать китайской вакцины .

В Индонезии в результате коронавирусной инфекции COVID-19 умерла Новилия Сьяфри Бахтияра - главный специалист по проведению клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac
"Она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины COVID-19 в сотрудничестве с Sinovac", - прокомментировал смерть ученого министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир.
показати весь коментар
08.07.2021 22:05 Відповісти
зе-упыри вакцинировались сами и свои семьи - пфайзером, а лохам подсунули китайский шмурдяк.
показати весь коментар
08.07.2021 22:06 Відповісти
мало вакцинуєтe пeршою дозою. значить i будe мало i другоi
показати весь коментар
08.07.2021 22:06 Відповісти
Физраствора на всех хоть хватит?
показати весь коментар
08.07.2021 22:09 Відповісти
Он же говорил что его главная задача это создание украинской вакцины. Уже забыл)
показати весь коментар
08.07.2021 22:12 Відповісти
До конца лета осталось 50 дней.
Успеешь вакцинировать 5 миллионов человек, как обещал?
Или надеешься, что мы забыли?
показати весь коментар
08.07.2021 22:19 Відповісти
Ишак обещает миллиард(!!!) деревьев закопать!
А тут - жалкие 5млн. штыркнуть, делов-то!)))
показати весь коментар
09.07.2021 00:14 Відповісти
Точно: закопать. У нас всі дерева, закопані вздовж траси Кропивницький - Миколаїв посохли. Щоб дерево виростити не просто його закопати і піти.
показати весь коментар
09.07.2021 00:33 Відповісти
Чим?
показати весь коментар
08.07.2021 22:19 Відповісти
Фуфломіцином.
показати весь коментар
09.07.2021 00:16 Відповісти
.. ШАНОВНІ і дорогі ...обдурені та пограбовані - ВАС лишили вже ВСІХ матеріальних благ ..фактично СвЗемлі ...Батьківщини.... ...Збережіть хоч ЗДОРОВ"Я Своє Дітей та Онуків .. БУДЬТЕ ВІДПОВІДАЛЬНО поміркованими при прийнятті рішення про вакцинування ...
БАНДА при владі НЕ тільки витісняє Вас з України створивши НЕвиживаємі УМОВИ = податками , тарифами , поборами ...а зайнялася ФІЗИЧНИМ знищенням Людей - СМЕРТНІСТЬ вже майже в 2.5 рази ВИЩЕ народжуваності...
.. цих ЗЛОЧИНЦІВ степанова ляшко ..перетосовують ..тепер ще появився т.з гол.санітарний ..КУЗІН і вже горлопанить про СУЦІЛЬНУ вакцинацію …Люди схаменіться .. БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ .. ЗАХИСТІТЬ Дітей та Онуків від цих ІРОДІВ = політика+бізнес на ВБИВСТВІ …
показати весь коментар
08.07.2021 22:22 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR3bPQFCWzvZS2Unx5n1b3wkdUKrWUxhv7Ii9rDq6fomWTfIiek8virm8P4 https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
показати весь коментар
08.07.2021 22:23 Відповісти
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3lVClhX_-Yvnn_N_eWY20bcbrZIJ6PCP7VnWKaAd-GMt5wyMvaGIl_KT4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 ...
показати весь коментар
08.07.2021 22:24 Відповісти
вакцинируй не вакцинируй а грядёт новый штамм Альфа - Центавра!
показати весь коментар
08.07.2021 22:28 Відповісти
Арифметика простая. До назначения Ляшко было сделано 1млн. вакцинаций. Он пообещал "за 100 дней сделать ещё 10млн.". Срок - с 20.05 до 31.08. Т.е., к 31.08 итог должен равняться 11млн.вакцинаций. Почти 50 дней прошло. На сегодня должно было быть 6млн. (1+5). Реально - чуть больше 3млн. Оставшиеся почти 8млн. нужно сделать за оставшиеся 50дней. Это мин. по 200тыс. в раб.дни (вых. и праздники у нас выпадают)...
показати весь коментар
08.07.2021 22:33 Відповісти
https://twitter.com/valerrrrrka
https://twitter.com/valerrrrrka

націоналістка по гороскопу

@valerrrrrka

·https://twitter.com/valerrrrrka/status/1413093314899980291 8 ч

Діалог у паспортному.
Жіночка з одного кабінету кричить жіночці в іншому:
- Не хоч у Київ поїхать?
- Куда?
- На вакцинацію, файзером
- Нєєє, по такій жарі...
Жара. У всьому винна жара.
показати весь коментар
08.07.2021 22:38 Відповісти
Раз хотят привлекать студентов к вакцинации населения, значит дела со штатом кепськи! А студенты , которые платят за обучение , тоже не хотят работать на халяву....
показати весь коментар
08.07.2021 22:39 Відповісти
Как можно больше вакцинировать или вакцинировать как можно больше? Или министру без разницы?
показати весь коментар
08.07.2021 22:42 Відповісти
Ваша скамья еще впереди.
показати весь коментар
08.07.2021 23:17 Відповісти
Такое впечатление, что появление новых штаммов - это оправдание неэффективности или вреда прежних вакцин. Я не прав?
показати весь коментар
08.07.2021 23:19 Відповісти
Неправ.
показати весь коментар
09.07.2021 07:02 Відповісти
Не знаю у кого как но я буду писать о своей Закарпатской области.
За все время так званой пандемии кроме ограничений никаких сдвигов не вижу.Нет ни статистических данных сколько людей имеют врожденный иммунитет а сколько уже приобретенный.Как была одна лаборатория по определению вируса так и осталась одна из шестью рабочими местами на всю область хотя в каждом раенном центре есть что-то похожее на баклаборатории которые за деньги выдают справки о здоровье и допуску к общепиту.А вакцинация вообще провалена хотя вакцинироватся едут те кто хочет ехать за кордон и им неважно чем их вшпилят,главное бумажка.
Из этого всего делаю вывод что минздрав просто место для отмывания бюджетных денег при минимальных трудовых затратах и огромных выденных деньгах из бюджета страны то-есть наших с вами денег.
показати весь коментар
08.07.2021 23:36 Відповісти
Готовятся, готовятся, готовятся и обещают готовиться...
показати весь коментар
09.07.2021 10:19 Відповісти
Шляшко, скрути у трубочку свою вакцину та запихни її собі у дупу.
показати весь коментар
10.07.2021 11:19 Відповісти
 
 