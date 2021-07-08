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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Суд у справі МН17 провів останнє літнє засідання - процес відновиться у вересні

Суд у справі МН17 провів останнє літнє засідання - процес відновиться у вересні

Суд у Нідерландах провів засідання у справі про катастрофу рейсу МН17 в небі над Донбасом, на ньому були присутні родичі жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ".

Адвокатів одного з обвинувачених - Олега Пулатова - на засіданні не було, вони стежили за процесом в трансляції.

За допомогою відеозв'язку в засіданні брав участь один із членів суддівської колегії - суддя Дагмар Костер, який зараз перебуває на карантині.

Читайте також: Суд у Нідерландах продовжує розглядати справу МН17: у матеріалах тільки щодо терориста Пулатова понад 900 перехоплених телефонних розмов, - експерт Лукашевич

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав з позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Гаага (315) Нідерланди (1570) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Суд в деле МН17 провел последнее летнее заседание - процесс возобновится в сентябре

7 лет, однако...
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08.07.2021 22:27 Відповісти
Прямо очевидно рвение наказать людоедов, аж из штанов выпрыгивают...
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08.07.2021 22:47 Відповісти
Внимание! Путлеровский бот.
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08.07.2021 23:11 Відповісти
7 лет (!!!) "копают" и хотят "копать" пожизненно за такую нехилую зарплату: "Ведь денежки идут - Ох, какие крупные деньжищи!" Хотя, всему миру было понятно в тот же день, кто сбил "Боинг"!!!
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09.07.2021 07:59 Відповісти
Ударные темпы превращают суд в фарс
А ближе к вердикту случится нечто более ужасное, и все забудут про мн17
Слава Богу, что есть Божий С
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09.07.2021 12:51 Відповісти
 
 