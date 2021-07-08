Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд

Президент наклав вето на закон про запуск ВККС, засновник американської приватної армії збирався вкласти $10 млрд в українську ПВК, у Києві демонтують знак дружби з Москвою - головні події 8 липня.

Захисника України поранено на Донбасі

Від початку доби на Донбасі - 6 обстрілів. Одного захисника України поранено, він у госпіталі.

В ОБСЄ зазначають, що ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, кількість порушень режиму "тиші" зростає останні 2 тижні.

Засновник американської приватної армії Blackwater хотів створити в Україні ПВК

За даними видання Time, Ерік Прінс торік задумав створити в Україні приватну військову компанію і найняти ветеранів війни на Донбасі. Він мав намір вкласти в підприємство $10 млрд, побудувати завод із виробництва боєприпасів і створити авіаконсорціум, який міг би конкурувати Boeing і Airbus, взявши під контроль "Мотор Січ". Планам не судилося збутися, тому що в Києві з'явилися сумніви через співпрацю Прінса з екснардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.

Реформи суду і СБУ

Зеленський ветував законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Раніше спікер Ради Разумков говорив, що президент накладе вето через суперечливість статей закону про роль міжнародних експертів у запуску ВККС.

А от у реформи СБУ з'явився шанс: комітет Ради нарешті погодив законопроєкт, який її передбачає.

Медведчуку продовжують запобіжний захід

Клопотання прокуратури про продовження домашнього арешту розглядає Печерський райсуд. Адвокати Медведчука намагаються затягнути засідання - зокрема, вони заявляли відвід прокурору, судді та секретарю суду. Якщо запобіжний захід не продовжать до півночі, термін дії домашнього арешту для Медведчука закінчиться.

Тим часом журналісти з'ясували, що куму Путіна вдалося заховати від санкцій яхту: розкішний борт Royal Romance переоформили на інший офшор.

Пам'ятний знак дружби з Москвою демонтують у Києві

Знак встановлено на вул. Маршала Якубовського. За те, щоб знести його, проголосували 80 з 95 депутатів Київради. Демонтований знак передадуть у майбутній Музей тоталітаризму.