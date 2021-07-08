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Новини
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Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд

Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд

Президент наклав вето на закон про запуск ВККС, засновник американської приватної армії збирався вкласти $10 млрд в українську ПВК, у Києві демонтують знак дружби з Москвою - головні події 8 липня.

Захисника України поранено на Донбасі

Від початку доби на Донбасі - 6 обстрілів. Одного захисника України поранено, він у госпіталі.

В ОБСЄ зазначають, що ситуація з безпекою на Донбасі погіршується, кількість порушень режиму "тиші" зростає останні 2 тижні.

Засновник американської приватної армії Blackwater хотів створити в Україні ПВК

За даними видання Time, Ерік Прінс торік задумав створити в Україні приватну військову компанію і найняти ветеранів війни на Донбасі. Він мав намір вкласти в підприємство $10 млрд, побудувати завод із виробництва боєприпасів і створити авіаконсорціум, який міг би конкурувати Boeing і Airbus, взявши під контроль "Мотор Січ". Планам не судилося збутися, тому що в Києві з'явилися сумніви через співпрацю Прінса з екснардепом Андрієм Артеменком і позафракційним нардепом Андрієм Деркачем, якого США назвали російським агентом.

Реформи суду і СБУ

Зеленський ветував законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Раніше спікер Ради Разумков говорив, що президент накладе вето через суперечливість статей закону про роль міжнародних експертів у запуску ВККС.

А от у реформи СБУ з'явився шанс: комітет Ради нарешті погодив законопроєкт, який її передбачає.

Медведчуку продовжують запобіжний захід

Клопотання прокуратури про продовження домашнього арешту розглядає Печерський райсуд. Адвокати Медведчука намагаються затягнути засідання - зокрема, вони заявляли відвід прокурору, судді та секретарю суду. Якщо запобіжний захід не продовжать до півночі, термін дії домашнього арешту для Медведчука закінчиться.

Тим часом журналісти з'ясували, що куму Путіна вдалося заховати від санкцій яхту: розкішний борт Royal Romance переоформили на інший офшор.

Пам'ятний знак дружби з Москвою демонтують у Києві

Знак встановлено на вул. Маршала Якубовського. За те, щоб знести його, проголосували 80 з 95 депутатів Київради. Демонтований знак передадуть у майбутній Музей тоталітаризму.

Автор: 

вето (192) Зеленський Володимир (23978) Медведчук Віктор (1707) СБУ (12857) реформи (3207) Донбас (22356) ВККСУ (453) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+11
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 8367
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08.07.2021 22:36
+9
Дожили...презвиздент -наркоман,монобольшинство в раде -наркоманы...да что бы теперь всей зесрани по наркоману в хате -марзота...
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08.07.2021 22:57
+5
Во Львове нардеп Юрченко под наркотиками на Mustang совершил аварию и напал на водителя - СМИ
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08.07.2021 22:45
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https://mobile.twitter.com/Vola08444204

https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204 https://mobile.twitter.com/Vola08444204/status/1412832609701445644 7 июл.

Русня через довбойопів з т.зв. "ОПУ" пхає Україну у обійми Китаю, як стара шльондра здає свою молоденьку доньку старому розвратнику, намагаючись утриматись біля його харчів. ((

Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 4927
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08.07.2021 22:28 Відповісти
Гібридна війна Росіі за Україну триває !!!)))
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08.07.2021 22:31 Відповісти
скотство ...
ЗеСКОТСТВО
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08.07.2021 23:06 Відповісти
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 7055
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08.07.2021 23:13 Відповісти
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:30 Відповісти
Нічого дивного ,обдовбаний ,це нормальний стан зеленої плісняви !!!)))
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08.07.2021 22:33 Відповісти
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 8367
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08.07.2021 22:36 Відповісти
Во Львове нардеп Юрченко под наркотиками на Mustang совершил аварию и напал на водителя - СМИ
показати весь коментар
08.07.2021 22:45 Відповісти
Главные новости 8 июля: Зеленский ветировал запуск ВККС, основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 4353
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08.07.2021 22:48 Відповісти
Дожили...презвиздент -наркоман,монобольшинство в раде -наркоманы...да что бы теперь всей зесрани по наркоману в хате -марзота...
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08.07.2021 22:57 Відповісти
А некоторые-алканы напару с супругой.Коль я решил,то выпью обязательно.Кортеж насмерть забил пенсионера.
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08.07.2021 23:21 Відповісти
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 6379
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09.07.2021 00:03 Відповісти
Головні новини 8 липня: Зеленський ветував запуск ВККС, засновник Blackwater хотів створити в Україні ПВК за $10 млрд - Цензор.НЕТ 3621
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09.07.2021 06:39 Відповісти
 
 