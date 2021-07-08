Суд у справі Медведчука пішов до нарадчої кімнати - рішення буде вранці 9 липня

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати під час засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – "За життя" Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд іде в нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде приблизно о 8 годині ранку, 8.30", - сказав Вовк.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав обирати запобіжний захід нардепу Медведчуку.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

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