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Новини Справа Медведчука
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Суд у справі Медведчука пішов до нарадчої кімнати - рішення буде вранці 9 липня

Суд у справі Медведчука пішов до нарадчої кімнати - рішення буде вранці 9 липня

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Сергій Вовк пішов до нарадчої кімнати під час засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – "За життя" Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд іде в нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде приблизно о 8 годині ранку, 8.30", - сказав Вовк.

Як повідомлялося раніше, Печерський районний суд Києва 8 липня о 9 ранку почав обирати запобіжний захід нардепу Медведчуку.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора проситиме продовжити Медведчуку домашній арешт

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Псакі Джен (148) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+8
Заправки Медвейчука Glusco работают! Это говорить о том что Членограй с Медвейчуком друзья и сексуальные партнеры!
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08.07.2021 23:00
+7
Ушли в считальную комнату бабло подсчитывать
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08.07.2021 23:15
+6
https://www.dsnews.ua/politics/u-lvovi-nardep-pid-kayfom-na-vip-avto-sprovokuvav-dtp-i-napav-na-lyudinu-foto-video-08072021-430609 В Львове нардеп под "кайфом" на VIP-авто спровоцировал ДТП и напал на человека (ФОТО, ВИДЕО)
Во Львове народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко спровоцировал ДТП, находясь за рулем элитного авто Ford Mustang. Анализ якобы подтвердил состояние наркотического опьянения
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08.07.2021 22:53
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15 лет украинское государство с любопытством наблюдало как российский резидент Вадим Малхасян (творческий псевдоним - Новинский) с помощью двух записных патриотов - Александра Садыкова и Геннадия Корбана - уничтожает крупнейшее судостроительное предприятие страны. Если бы был жив Виктор Черномырдин, он бы выхлопатал всей троице "героев России".25 июня Хозяйственный суд Николаевской области Украины поставил окончательную точку в судьбе Черноморского судостроительного завода.
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08.07.2021 22:51 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/u-lvovi-nardep-pid-kayfom-na-vip-avto-sprovokuvav-dtp-i-napav-na-lyudinu-foto-video-08072021-430609 В Львове нардеп под "кайфом" на VIP-авто спровоцировал ДТП и напал на человека (ФОТО, ВИДЕО)
Во Львове народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко спровоцировал ДТП, находясь за рулем элитного авто Ford Mustang. Анализ якобы подтвердил состояние наркотического опьянения
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08.07.2021 22:53 Відповісти
Заправки Медвейчука Glusco работают! Это говорить о том что Членограй с Медвейчуком друзья и сексуальные партнеры!
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08.07.2021 23:00 Відповісти
Та никто его не посадит, все судьи проплаченные.
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08.07.2021 23:01 Відповісти
А зекретин его хочет посадить?)
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08.07.2021 23:07 Відповісти
Кто ж его посадит, если он - памятник!
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08.07.2021 23:08 Відповісти
кто из них сел - так это Вовк. Хоть не ненадолго, до утра
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08.07.2021 23:05 Відповісти
Это же не патриот. Вангую, что максимум - это домашний арест или СИЗО с возможностью залога. Впрочем, хотел бы ошибиться и услышать, что назначен арест без альтернативы.
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08.07.2021 23:07 Відповісти
ща так насудят что придется мертвячуку компенсацию выплатить и извиниться перед ним
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08.07.2021 23:10 Відповісти
Зашкварене та завжди спливаюче "суддя" вовк пішов рішать за інше невмируще лайно. Паноптикум уродів.
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08.07.2021 23:10 Відповісти
Даже не интересно наблюдать этот грёбаный вальс шмаркли с мертвечуком...вот с фирташем сразу канкан станцевали -"ничего мы закрывать не будем ,несмотря на санкции" и не тянули резину,чмошники...а тут нудное шоу
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08.07.2021 23:11 Відповісти
Суд ушел на совещание,а есть ли там туалет,по решению о сумме компенсации Медведчуку за моральный ущерб.
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08.07.2021 23:14 Відповісти
Ушли в считальную комнату бабло подсчитывать
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08.07.2021 23:15 Відповісти
*...суд ушёл в совещательную комнату---но сегодня*. А станет известно завтра 9. Как папу римского выбирают, пока не выберут---хрен выходят. Тут проще скорее всего---как бабло поделят, так завтра и скажут что мол отложили ещё на август. Надо в отпуск сганять--бабло искупать в тёплых морях. Лет 20 такой процесс идёт. А мы 9 число ждём. А яхта то тю-тю---ушла под чужое имя и порт приписки. А красивая кстати---5 палуб, 150 лямов, и 10 лет назад так стоила. Гребите вёслами на плоскодонках или спагетями не вареными отталкивайтесь как шестами.
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08.07.2021 23:15 Відповісти
Борису Дородному - респект за совершенно блистательную по сарказму фразу:

"Гребите вёслами на плоскодонках или спагетями не вареными отталкивайтесь как шестами."

Умри, а лучше не скажешь. Остается только завидовать белой завистью.
Борис, Вы, наверное, пишите какие-либо литературные вещи, печатаетесь в издательствах?
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08.07.2021 23:46 Відповісти
*Батя---я стараюсь*.
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08.07.2021 23:55 Відповісти
Добре, сынку. Добре.
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09.07.2021 00:00 Відповісти
Лялькова вистава триває ,запвсаємось попкорном !!!)))
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08.07.2021 23:18 Відповісти
Им занесли столько, что пересчитывать будут аж до утра ?
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08.07.2021 23:22 Відповісти
в комнате бабло считать будут
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08.07.2021 23:23 Відповісти
Расстреляйте вы уже этого " чахлика невмирущего"
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08.07.2021 23:25 Відповісти
Суд у нарадчій кімнаті.
Радяться, про траєкторію, якою сцятимуть у очі суспільству.😬
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08.07.2021 23:25 Відповісти
Яка нарадча кімната ??? В сценаріі все вже прописано ,лялькова вистава триває !!!)))
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08.07.2021 23:25 Відповісти
Це піар кацаваротки і більше нічого. Кума ***** він не посадить. Просто хоче щоб ***** зустрілося з ним і пагаваріть.
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08.07.2021 23:53 Відповісти
Не знайдуть складу злочину
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09.07.2021 02:26 Відповісти
Миллиардера невозможно посадить в Украине реально, а лишь дистанционно(пример янык4 ) дав предварительно возможность сбежать , причём при любой власти так было ,это у нас аксиома к сожалению
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09.07.2021 02:33 Відповісти
Но, кто-то первым должен быть? Правда, что Медведчук - весьма сомнительно!
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09.07.2021 05:30 Відповісти
 
 