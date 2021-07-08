Із зали суду в Харкові втік громадянин Туреччини - в місті оголошено план-перехоплення
У Харкові громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім, підозрюваний у шахрайстві, після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав автомобіль і зник.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Повідомлення про подію в суді, розташованому на площі Героїв Небесної Сотні, надійшло в поліцію 8 липня о 17:58. По місту введено поліцейську операцію "Сирена"", - сказано в повідомленні
На сайті відомства опубліковано фото втікача і його прикмети: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнений у чорну футболку, сині джинсові штани, кросівки.
Правоохоронці просять тих, у кого є інформація про місце перебування розшукуваного, повідомити в поліцію зручним способом.
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