Із зали суду в Харкові втік громадянин Туреччини - в місті оголошено план-перехоплення

У Харкові громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім, підозрюваний у шахрайстві, після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав автомобіль і зник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про подію в суді, розташованому на площі Героїв Небесної Сотні, надійшло в поліцію 8 липня о 17:58. По місту введено поліцейську операцію "Сирена"", - сказано в повідомленні

На сайті відомства опубліковано фото втікача і його прикмети: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнений у чорну футболку, сині джинсові штани, кросівки.

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Правоохоронці просять тих, у кого є інформація про місце перебування розшукуваного, повідомити в поліцію зручним способом.