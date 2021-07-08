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Новини
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Із зали суду в Харкові втік громадянин Туреччини - в місті оголошено план-перехоплення

У Харкові громадянин Туреччини Дімерал Незаметтім, підозрюваний у шахрайстві, після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав автомобіль і зник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Повідомлення про подію в суді, розташованому на площі Героїв Небесної Сотні, надійшло в поліцію 8 липня о 17:58. По місту введено поліцейську операцію "Сирена"", - сказано в повідомленні

На сайті відомства опубліковано фото втікача і його прикмети: зріст понад 185 см, міцної статури, волосся коротке. Був одягнений у чорну футболку, сині джинсові штани, кросівки.

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Правоохоронці просять тих, у кого є інформація про місце перебування розшукуваного, повідомити в поліцію зручним способом.

Із зали суду в Харкові втік громадянин Туреччини - в місті оголошено план-перехоплення 01

Автор: 

втеча (221) суд (11701) Туреччина (3502) Харків (5635)


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Топ коментарі
+8
Він Незаметтим,тому "незаметно" і втік !!!!))))
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08.07.2021 23:37
+6
P.S.Стыбзившого буханку хлеба в суде содержат в клетке и в наручниках а укравшего миллион приглашают и не раз на рассмотрение его дела в суде.
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08.07.2021 23:59
+5
конвой сказал - незаметтим и, не заметили.
получается как-то так?
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08.07.2021 23:40
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Він Незаметтим,тому "незаметно" і втік !!!!))))
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08.07.2021 23:37 Відповісти
Или менты "незаметили")))
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09.07.2021 00:06 Відповісти
100% организованный побег и охрана "в деле".
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09.07.2021 06:12 Відповісти
А, у нас уже есть праздник героев конвойных войск ? Пора!
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08.07.2021 23:37 Відповісти
скорее всего судья не вызвал конвой заранее до оглашения меры пресечения как положено . просто не представляю как можно при конвое выбежать с зала суда
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08.07.2021 23:43 Відповісти
В житті все буває !!!)))
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08.07.2021 23:46 Відповісти
Особливо коли життя таке зелене-преЗЕлене
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09.07.2021 00:27 Відповісти
За совка теж тікали і з зала суду і з етапів,і з колоній !!!)))
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09.07.2021 00:35 Відповісти
Я ще вчився в школі ,коли з пересильної 13 зеків втікло!! З зала суду тікав один ,то на вулиці вже конвойний пристрелив !! А в Новочеркаську з виконавчої ,з під ростріла, з етапа зек втік ,ото шухера було !!)))
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09.07.2021 02:07 Відповісти
конвой сказал - незаметтим и, не заметили.
получается как-то так?
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08.07.2021 23:40 Відповісти
Какой позор! Бабло побеждает всё. Один француз 200 лет назад 28 лет копал тонель чтоб сбежать, но мёртвым прикинулся как надоело рыть! А тут только на скамью посадили в зале суда---и *фрр-фрр*---как птичка в окошко. Та хоть посмеёмся!
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08.07.2021 23:40 Відповісти
Молодец пацан,опустил ниже плинтуса как ментов так и украинское правосудие.
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08.07.2021 23:42 Відповісти
P.S.Стыбзившого буханку хлеба в суде содержат в клетке и в наручниках а укравшего миллион приглашают и не раз на рассмотрение его дела в суде.
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08.07.2021 23:59 Відповісти
тут за такие слова стосовно украинского правосудия могут забанить , мразей в погонах и в мантиях на этом форуме много
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09.07.2021 00:22 Відповісти
А командуючему конвоєм генерала присвоїли??? Що ні !!! То хрєн вам а не конвой !!!))
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08.07.2021 23:45 Відповісти
За «сколько» сбежал ?
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08.07.2021 23:58 Відповісти
За незаметную сумму)))
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09.07.2021 00:08 Відповісти
Зачем этот перехват? Вы рояль лучше перехватите, там найдёте виновного, застрявшего под крышкой.
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09.07.2021 00:16 Відповісти
димедрол незаменим
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09.07.2021 00:20 Відповісти
Побег из Шоушенка!
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09.07.2021 01:36 Відповісти
всмысле суд? почему его просто не депортировали?
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09.07.2021 02:09 Відповісти
Обещал жениться какой то харьковчанке на курорте в Турции, но обманул. Она написала заявление о мошенничестве. Но турок приговора дожидаться не стал
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09.07.2021 05:27 Відповісти
Реинкарнация Котовского...
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09.07.2021 07:08 Відповісти
волос много
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09.07.2021 12:22 Відповісти
Може, він офіційно й турок, але турецького там нічого немає.
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09.07.2021 08:21 Відповісти
 
 