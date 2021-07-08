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Новини Окуповані території
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МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму

МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму

В МЗС Великої Британії 8 липня опублікували доповідь "Про права людини і демократії - 2020", в якій згадуються порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У доповіді повідомляється, що на території анексованого Кримського півострова і сусідньої Росії тривають переслідування релігійних і національних меншин, а також дисидентів.

"Тривали переслідування релігійних меншин, зокрема затримання Свідків Єгови, які були названі "екстремістськими" і тому заборонені. У Криму де-факто російська влада продовжила переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи довільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод.

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Щонайменше 109 політичних в'язнів залишилися під вартою в Росії і Криму, зокрема 72 кримських татар, більшість яких утримували в нелюдських умовах, наражали на тортури і жорстоке поводження або їм було відмовлено в медичній допомозі", - сказано в доповіді.

Крім того, за інформацією, вказаною в доповіді британського МЗС, Росія продовжує ігнорувати заклики дозволити міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.

Автор: 

Велика Британія (5610) Крим (14176) права людини (612)


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Иными словами МИД Великобритании признал окупированый Крым мокшанским и делает заявления об нарушении там мокшанами прав человека.А то что окупация само собой являеться нарушения прав окупированых жителей умалкивают.
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08.07.2021 23:40 Відповісти
Ну и что? Так для статистики? Как в каком-то савецком фильме про индейцев, где индеец по прозвищу красноречивый сказал, "солнце вышло, людям тепло, тепло". И все племя кричало от восторга.
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08.07.2021 23:41 Відповісти
Щоб танкісти не повтікали.
"Оснащенные самопальными решетками для защиты крыши башни танки Т-72Б3 танкового батальона126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота в Крыму".

МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1223 МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5895
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08.07.2021 23:52 Відповісти
Про нарушение Будапештского Меморандума - ни слова! Британское паскудство.
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08.07.2021 23:54 Відповісти
Про це всім відомо.
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09.07.2021 00:22 Відповісти
в Крыму в 2014 году (в начале 21 века )
были утеряны права человека ...
с тех пор - каждого их нашедшего
в Крыму - сочтут
за сумасшедшего
и ... в тюрьму !
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09.07.2021 00:24 Відповісти
Вони їздили в Крим?
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09.07.2021 05:51 Відповісти
 
 