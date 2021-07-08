МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму
В МЗС Великої Британії 8 липня опублікували доповідь "Про права людини і демократії - 2020", в якій згадуються порушення прав людини в окупованому Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
У доповіді повідомляється, що на території анексованого Кримського півострова і сусідньої Росії тривають переслідування релігійних і національних меншин, а також дисидентів.
"Тривали переслідування релігійних меншин, зокрема затримання Свідків Єгови, які були названі "екстремістськими" і тому заборонені. У Криму де-факто російська влада продовжила переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи довільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод.
Щонайменше 109 політичних в'язнів залишилися під вартою в Росії і Криму, зокрема 72 кримських татар, більшість яких утримували в нелюдських умовах, наражали на тортури і жорстоке поводження або їм було відмовлено в медичній допомозі", - сказано в доповіді.
Крім того, за інформацією, вказаною в доповіді британського МЗС, Росія продовжує ігнорувати заклики дозволити міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.
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"Оснащенные самопальными решетками для защиты крыши башни танки Т-72Б3 танкового батальона126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота в Крыму".
были утеряны права человека ...
с тех пор - каждого их нашедшего
в Крыму - сочтут
за сумасшедшего
и ... в тюрьму !