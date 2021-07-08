МЗС Великої Британії в щорічному звіті про права людини відзначив порушення в окупованому Криму

В МЗС Великої Британії 8 липня опублікували доповідь "Про права людини і демократії - 2020", в якій згадуються порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У доповіді повідомляється, що на території анексованого Кримського півострова і сусідньої Росії тривають переслідування релігійних і національних меншин, а також дисидентів.

"Тривали переслідування релігійних меншин, зокрема затримання Свідків Єгови, які були названі "екстремістськими" і тому заборонені. У Криму де-факто російська влада продовжила переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи довільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод.

Читайте також: Байден: Зустрічаюся із Путіним, щоб дати зрозуміти, що ми не сидітимемо, склавши руки, і не дозволятимемо йому порушувати права людини

Щонайменше 109 політичних в'язнів залишилися під вартою в Росії і Криму, зокрема 72 кримських татар, більшість яких утримували в нелюдських умовах, наражали на тортури і жорстоке поводження або їм було відмовлено в медичній допомозі", - сказано в доповіді.

Крім того, за інформацією, вказаною в доповіді британського МЗС, Росія продовжує ігнорувати заклики дозволити міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.