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Новини
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Байден закликав сусідні країни домогтися миру в Афганістані після виведення американських військ

Байден закликав сусідні країни домогтися миру в Афганістані після виведення американських військ
Фото: CNN

Президент США Джо Байден у четвер закликав країни близькосхідного регіону допомагати Вашингтону домагатися мирного врегулювання в Афганістані після виведення іноземних військ із цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Країни регіону відіграють суттєву роль у підтримці мирного врегулювання (в Афганістані. - Ред). Ми працюватимемо з ними, і вони мають також активізувати свої зусилля", - заявив він, виступаючи з промовою, присвяченою виведенню американських військових з Афганістану.

Також, як повідомлялося, він заявив, що процес виведення військ США з Афганістану завершиться 31 серпня 2021 року.

Спочатку планувалося, що виведення сил США завершиться до 11 вересня 2021 року. Потім з'ясувалося, що цей процес проходить швидше, ніж очікувалося, і тому може завершитися в серпні.

Також читайте: США досягли своїх цілей в Афганістані і виводять свої війська, - Псакі

Автор: 

Афганістан (491) Байден Джо (2889)


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Топ коментарі
+5
Таджики вже благають Рашу допомогти з охороною афганського прикордоння !!!)))
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09.07.2021 00:53
+4
В общем,свинособакам снова в Авган)
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09.07.2021 00:52
+2
)))))))какой молодец))))))
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09.07.2021 00:49
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)))))))какой молодец))))))
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09.07.2021 00:49 Відповісти
В общем,свинособакам снова в Авган)
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09.07.2021 00:52 Відповісти
А кто их туда пустит? Баграм турки занимают, а через Пандшер теперь кацам ходу нет.
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09.07.2021 06:01 Відповісти
Видно, у них з росією почергово ротація в Афганістані... Бідний народ, війна ніколи не скінчиться.
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09.07.2021 10:34 Відповісти
Таджики вже благають Рашу допомогти з охороною афганського прикордоння !!!)))
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09.07.2021 00:53 Відповісти
без украинцев и белорусов нихрена у лаптеногих не выйдет
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09.07.2021 08:38 Відповісти
так, але можна взяти хохлів і ябатьок.ОДКБ все згодиться,аби ходило.
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09.07.2021 09:06 Відповісти
маю за плечима Хорогський прикордонний загін, 86-87
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09.07.2021 22:41 Відповісти
Я давно для себе відділила українців від хохлів. Русских від кацапів. А віднедавна ще й з білорусами стало все чітко-ясно. Вірю Вашому досвіду.
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09.07.2021 23:06 Відповісти
південні кордони совку тримались суцільно українцями, білорусами, молдованами
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09.07.2021 23:19 Відповісти
Ага, це ж єдиний гість був на параді в москві -- таджикський президент. Там і домовились...
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09.07.2021 10:36 Відповісти
Это он так "тонко" под...бнул кацапов ?
Нехило Байден переключил внимание кислобздящих с запада на юг.
Там теперь будет огромный головняк для них.
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09.07.2021 01:13 Відповісти
Годину назад в твіттері був Афганістан в трендах.Так там було відео,як один таліб лупить дуже жорстоко жінку,якоюсь палкою жінку,бо вона вийшла з дому без чоловіка.Це релігійні фанати,нелюди і вбивці,але подібних вже напускали в Європу і США.Вони ж тільки бігають з кораном.
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09.07.2021 01:21 Відповісти
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09.07.2021 04:03 Відповісти
Це нормальний стан речей на їх рівні суспільно-економічного розвитку. Намагання перенести західні цінності 21го сторіччя в суспільство 14го сторіччя приречене на провал.
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09.07.2021 05:57 Відповісти
У нас вже нормальний стан, коли жінка з оголеними ляжками курить в компанії чоловіків.
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09.07.2021 10:49 Відповісти
Згоден, палити - це вже ненормально.
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09.07.2021 17:28 Відповісти
Not our circus - not our monkeys.
Не наш цирк - не наши обезьяны.
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09.07.2021 05:54 Відповісти
Bla bla bla..
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09.07.2021 06:38 Відповісти
то исть всем готовиться к войне.....
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09.07.2021 06:49 Відповісти
навіщо ж усім? лише ОДКБ. Особливо вітатимуть сепарню й москвороту вату з бойовим досвідом, здобутому у Чечні,у Грузї,на Донбасі. Ябатькам буде особлива пошана. Вусата бульба приперся в геополітику.
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09.07.2021 09:04 Відповісти
многоходовочка? ру.талібан отримав картбланш(((
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09.07.2021 06:54 Відповісти
Ну, канєшна, многоходовочка, а іще - план анаконда, анаконда, анаконда...Дєдушка жо - він такий!
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09.07.2021 08:55 Відповісти
Добре, що там є турки (якщо є), бо інакше якось скидається на христові походи.
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09.07.2021 12:07 Відповісти
А сусідні країни - суцільна стабільність: Іран, Пакистан, Точикистон, Узбекистон, Туркменистон.
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09.07.2021 12:17 Відповісти
По большому счету смысл нахождения американцев в той жопе планеты потерялся еще в 2011 году, после того, как Бин Ладена на корм рыбам пустили.
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09.07.2021 12:40 Відповісти
 
 