Байден закликав сусідні країни домогтися миру в Афганістані після виведення американських військ

Президент США Джо Байден у четвер закликав країни близькосхідного регіону допомагати Вашингтону домагатися мирного врегулювання в Афганістані після виведення іноземних військ із цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Країни регіону відіграють суттєву роль у підтримці мирного врегулювання (в Афганістані. - Ред). Ми працюватимемо з ними, і вони мають також активізувати свої зусилля", - заявив він, виступаючи з промовою, присвяченою виведенню американських військових з Афганістану.

Також, як повідомлялося, він заявив, що процес виведення військ США з Афганістану завершиться 31 серпня 2021 року.

Спочатку планувалося, що виведення сил США завершиться до 11 вересня 2021 року. Потім з'ясувалося, що цей процес проходить швидше, ніж очікувалося, і тому може завершитися в серпні.

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