"Це хороший приклад": Волкер про проходження британського есмінця Defender біля окупованого Криму

Ексспецпосланець США в Україні Курт Волкер назвав проходження британського есмінця Defender поруч із Кримським півостровом "хорошим прикладом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський дипломат заявив в інтерв'ю виданню "НВ".

"Британське судно, що пройшло в законних територіальних водах неподалік Криму, вчинило цілком правильно. Російська сторона запевняє, що відкрила попереджувальний вогонь у його бік, а британці стверджують, що жодного попередження не було. У будь-якому випадку це хороший приклад, коли Велика Британія наголошує, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексію Криму", - сказав Волкер.

За його словами, інші європейські країни теж повинні більш активно реагувати "на нерозсудливість Росії".

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Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.