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Новини
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"Це хороший приклад": Волкер про проходження британського есмінця Defender біля окупованого Криму

Ексспецпосланець США в Україні Курт Волкер назвав проходження британського есмінця Defender поруч із Кримським півостровом "хорошим прикладом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський дипломат заявив в інтерв'ю виданню "НВ".

"Британське судно, що пройшло в законних територіальних водах неподалік Криму, вчинило цілком правильно. Російська сторона запевняє, що відкрила попереджувальний вогонь у його бік, а британці стверджують, що жодного попередження не було. У будь-якому випадку це хороший приклад, коли Велика Британія наголошує, що поважає і визнає територіальні води України і не визнає анексію Криму", - сказав Волкер.

За його словами, інші європейські країни теж повинні більш активно реагувати "на нерозсудливість Росії".

Також читайте: Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

Раніше заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем у Чорному морі.

Зі свого боку офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5610) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+20
Командир есмінця Її Величності "Defender": "Нарешті я на власні очі побачив літак Су-24, про який мені розповідав дід"
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09.07.2021 03:58
+16
ШОК-ВИДЕО! Свинособачья русня берет на абордаж британский эсминец!!! Биндерам не ржать!

"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3308
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09.07.2021 05:19
+12
Затоплять свій флот по курсу американців.
Плаватимуть на рятувальних жилетах і скиглитимуть, що їх змусили.
Потім проситимуть жвачку і долари.
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09.07.2021 01:24
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Цікаво,а якщо конвой з 5-10 суден пройде ,яка буде реакція московських параноїків ???)))
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09.07.2021 01:06 Відповісти
В штанцi надриснуть
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09.07.2021 01:12 Відповісти
Затримають, як Іран не раз вже це робив з американськими кораблями, та і все.
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09.07.2021 01:16 Відповісти
А в чьих водах "Иран это не раз делал"? Сейчас угадаю - в иранских! Кроме того, что-то я не припомню случаев, кроме случая с двумя катерами.
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09.07.2021 03:07 Відповісти
Командир есмінця Її Величності "Defender": "Нарешті я на власні очі побачив літак Су-24, про який мені розповідав дід"
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09.07.2021 03:58 Відповісти
ШОК-ВИДЕО! Свинособачья русня берет на абордаж британский эсминец!!! Биндерам не ржать!

"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 3308
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09.07.2021 05:19 Відповісти
разве русня указывала в переговорах, что нарушена
граница ******** ? на видео слышно, как рузгие блеют
про опасный курс, знают, что лишнего говорить нельзя
и тявкают ....
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09.07.2021 07:28 Відповісти
ну а письковы потом кацапью лапшу навешивают, мол
мы всех голой жопой напугали ...
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09.07.2021 07:29 Відповісти
Затоплять свій флот по курсу американців.
Плаватимуть на рятувальних жилетах і скиглитимуть, що їх змусили.
Потім проситимуть жвачку і долари.
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09.07.2021 01:24 Відповісти
не вспіють лягти на дрейф і відкрити кінгстони, як безкоровайний вже коровай потягне
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09.07.2021 04:37 Відповісти
Курт Волкер - наш пацан. Всё понимает как надо.
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09.07.2021 01:22 Відповісти
"Это хороший пример": Волкер о прохождении британского эсминца Defender возле оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1563
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09.07.2021 03:55 Відповісти
питання в чому ?
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09.07.2021 04:51 Відповісти
так он и топит, тех на кого ***** укажет ...
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09.07.2021 07:23 Відповісти
клован брат обосцаного Сцывохи
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09.07.2021 07:24 Відповісти
не даром всіх цих братішек перевели до ФСБ. Як згадують очевидці, в 50 -х роках А.Сахаров "придумав" мудрену бомбу. Але не було носія для такого монстра. Тоді в "світлих головах" кандидатів з докторами виникла сумазбродна ідея зробити велику торпеду. Один з флотських начальників спитав, а на х.. ця х ..., куди її вистрілювати. Сахаров у відповідь - а от припливе човен до порту Нью Йорк і випустить торпеду і порту не має і міста не має. На що отримав, флот ніколи не буде знищувати міста і громадян і одночасно пройшлись по розумовим здібностям цих "світлих голів" Після цього Сахаров вроді став пацифістом. А тут коміки з фсб і стріляли і бомби кидали а брити як йшли своїм курсом так і пішли далі. Правда, щоб закотити їжака в штани братішкам на зупинці "залишили" карти, шоб фсб не парилось.
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09.07.2021 04:50 Відповісти
Навчання RussianDrись
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09.07.2021 07:27 Відповісти
В следующий раз сам Ааксенов на лодочке паплывет заадерживать корабли НАТО, а за ним боевые плаавцы-спасатели. Во время наводнения в Крыму праахадила саатветствующая тренировка
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09.07.2021 08:48 Відповісти
 
 