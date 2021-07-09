За тиждень було заблоковано понад 60 тис. атак на держінформресурси, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

Фахіфці Держспецзв'язку за тиждень (із 30 червня по 6 липня) 2021 року заблокували понад 60 тис. атак, більшість з яких прикладного рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 60 тис. атак різних видів, що на 28% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (97%). Зафіксовано та заблоковано 11 DDoS-атак", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер..

Зазначається, що системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 237 378 підозрілих подій (на 5% більше ніж попереднього тижня). Зокрема:

- спроб отримання прав користувача – 48%;

- спроб отримання прав адміністратора – 21%;

- порушень корпоративної політики безпеки – 10%;

- підозрілого виконувального коду – 7%;

- застосування нестандартних протоколів – 6%.

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 3696 кіберінцидентів (на 12% більше ніж попереднього тижня).

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Зазначається, що переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (приблизно 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 75% та фішингу – 24%

"У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA (https://cert.gov.ua/)", - йдеться в повідомленні.