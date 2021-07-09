На кордоні з Албанією зупинили туристичний автобус, у якому перебували 34 українці. Водія і його напарника затримали, - МЗС
У Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса за підозрою, що один з них перевозив фальшиві гроші.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали сьогодні на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв‘язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.
За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.
"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.
Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.
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Чего так слабо? Надо было сразу весь автобус с 32 пассажирами арестовывать.
Албанцам - извинения.
Черногорцам - позор.
Хочу лично в морду плюнуть!