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Новини
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На кордоні з Албанією зупинили туристичний автобус, у якому перебували 34 українці. Водія і його напарника затримали, - МЗС

На кордоні з Албанією зупинили туристичний автобус, у якому перебували 34 українці. Водія і його напарника затримали, - МЗС

У Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса за підозрою, що один з них перевозив фальшиві гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він розповів, що чорногорські прикордонники затримали сьогодні на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв‘язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

"Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування", - зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.

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Автор: 

затримання (4343) Чорногорія (201) Ніколенко Олег (365)


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Албанцы такие албанцы - задержали _обоих_ водителей.
Чего так слабо? Надо было сразу весь автобус с 32 пассажирами арестовывать.
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09.07.2021 09:51 Відповісти
писатель не читатель? "..черногорские пограничники задержали..." Источник: https://censor.net/ru/n3276028
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09.07.2021 09:57 Відповісти
А, виноват, ошибся.
Албанцам - извинения.
Черногорцам - позор.
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09.07.2021 10:06 Відповісти
Когда встреча на Майдане с аристовичем? Сегодня в 17.00?
Хочу лично в морду плюнуть!
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09.07.2021 11:31 Відповісти
У вас ус отклеился
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16.12.2021 22:59 Відповісти
 
 