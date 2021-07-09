Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу"

За минулу добу, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-мм калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Кримського російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, один український військовий зазнав кульового поранення. Стан здоров’я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 9 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів. А в напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріли з мінометів 120-мм калібру.

"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.