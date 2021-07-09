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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу"

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали

За минулу добу, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-мм калібру.

У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі Кримського російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС знайшли повішеним сержанта 28-ї бригади

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, один український військовий зазнав кульового поранення. Стан здоров’я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 9 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів. А в напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріли з мінометів 120-мм калібру.

"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: 

обстріл (28700) поранення (2807) Донбас (22356) втрати (4413) ЗСУ (7590) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+30
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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09.07.2021 07:53
+27
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.07.2021 07:42
+14
Будь прокляты те, кто организовал позорное "перемирие" на востоке страны...
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5252
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09.07.2021 08:42
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.07.2021 07:42 Відповісти
https://novynarnia.com/2021/07/09/zhenya-kursov/ 24 года воину....Земля пухом!!!
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09.07.2021 19:02 Відповісти
Кто то мир на стадионе обещал аж из кологот выпрыгивал.
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09.07.2021 07:44 Відповісти
А ви чекали капітуляції? Він обіцяв "мир любой ценой... хоть перед чертом на колени встану..." А воно не виходить чомусь, навіть не помогло заглядання в очі ворогові та зрада за зрадою української розвідки і нищення оборони і армії...
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10.07.2021 05:37 Відповісти
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.

Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?

Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.

Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.

Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.

Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
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09.07.2021 07:53 Відповісти
Чекалкин "учит" представителей ОПы
Эфир 5 канала

https://www.youtube.com/watch?v=fGQNmFe9e7c
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09.07.2021 10:37 Відповісти
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09.07.2021 11:30 Відповісти
сепари уроди
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09.07.2021 08:28 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 2531
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09.07.2021 08:32 Відповісти
Будь прокляты те, кто организовал позорное "перемирие" на востоке страны...
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5252
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09.07.2021 08:42 Відповісти
пусть будут прокляты те кто выбрал этих КЛОУНОВ !!!!
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09.07.2021 18:04 Відповісти
Так те, что выбирали, не в состоянии были понять последствия своего легкомыслия. Теперь вроде поддержка паяцам уменьшилась, но ничего, олигархи с помощью подлецов-политологов и в следующий раз обкрутят украинцев, как детей, наобещав булок на деревьях, мира во всём мире, вступления в Евросоюз и чего угодно, лишь бы выиграть.А потом, как всегда, украинцы грустно опустят головы и покорно пойдут выполнять волю подлецов, горько проклиная судьбу. А проклинать надо бы свою недальновидность и привычку к подчинению воле хитрецов. Никто победу не подарит, её надо завоевать, за независимость Украины надо биться во всех жизненых ситуациях. По- перше, привчатися розмовляти та писати укра1нською мовою, це для початку. По-друге, повторити чи вивчити 1стор1ю Укра1ни та л1тературу, щоб мати аргументи у суперечках. Та пам"ятати стар1 помилки, щоб не робити нових.
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09.07.2021 23:41 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 8923
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09.07.2021 08:43 Відповісти
Це який день "зеленої тиші"?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.07.2021 09:49 Відповісти
Один український воїн загинув, ще одного поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу війська РФ 11 разів зривали "тишу" - Цензор.НЕТ 5481

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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09.07.2021 10:23 Відповісти
Героям Слава!
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09.07.2021 22:11 Відповісти
смерть ворогам !!!!
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09.07.2021 22:12 Відповісти
третій полеглий Герой з початку липня. Сумна статистика не зменшується.
І, в принципі, за Зе - вона і не здатна до зменшення...
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09.07.2021 10:30 Відповісти
"Пєрєміріє" продовжується... Віяна пам'ять загиблому Захиснику України
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09.07.2021 10:47 Відповісти
Вопрос у меня такой, неужели нельзя создать подразделение охотников на вражеских снайперов?
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09.07.2021 18:34 Відповісти
Не треба нічого вигадувати. Такі вже давно є. Вони мають назву контрснайперські групи.
І їх, як і наших снайперів, заборонили за умовами "перемірія". Наших - заборонили, рашистських - якось забули((((!!!!
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09.07.2021 22:13 Відповісти
Вічна память полеглому. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский І ТУТ НАВРОЧИВ !!!
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09.07.2021 21:43 Відповісти
 
 