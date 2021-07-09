США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України

Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України, який вона ж розпочала і підживлює.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. тимчасово повірений у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.

"Одне є дуже ясним. Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, та вивести свої війська і техніку зі сходу України", - заявив він.

За словами американського дипломата, замість добросовісного підходу та вжиття конкретних заходів з покращення життя цивільного населення, яке проживає на тимчасово підконтрольних Росії районах, "РФ використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу".

"Ми всі бачимо російську хитрість, яка полягає в тому, щоб примусити Україну до прямих переговорів з маріонетками Москви. Обструкціоністський підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив у розпалюванні насильства на сході України – безглузде намагання перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою", - заявив Донеган.

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Окремо він закликав Росію припинити окупацію Криму та жорстке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та іншими жителями півострова.

"Настав час Росії припинити свою авантюру в Україні, повернутися до зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках ОБСЄ, та виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями та в межах інших угод", - додав американський дипломат.

Як повідомлялося, під час засідання Постради місія Європейського Союзу також заявила, що збройний конфлікт на сході України причинений агресією Російської Федерації, яка аж ніяк не є його посередником.