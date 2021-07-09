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Новини Агресія Росії проти України
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США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України

Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України, який вона ж розпочала і підживлює.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. тимчасово повірений у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.

"Одне є дуже ясним. Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, та вивести свої війська і техніку зі сходу України", - заявив він.

За словами американського дипломата, замість добросовісного підходу та вжиття конкретних заходів з покращення життя цивільного населення, яке проживає на тимчасово підконтрольних Росії районах, "РФ використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу".

"Ми всі бачимо російську хитрість, яка полягає в тому, щоб примусити Україну до прямих переговорів з маріонетками Москви. Обструкціоністський підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив у розпалюванні насильства на сході України – безглузде намагання перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою", - заявив Донеган.

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Окремо він закликав Росію припинити окупацію Криму та жорстке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та іншими жителями півострова.

"Настав час Росії припинити свою авантюру в Україні, повернутися до зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках ОБСЄ, та виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями та в межах інших угод", - додав американський дипломат.

Як повідомлялося, під час засідання Постради місія Європейського Союзу також заявила, що збройний конфлікт на сході України причинений агресією Російської Федерації, яка аж ніяк не є його посередником.

Автор: 

ОБСЄ (3507) росія (65394) США (23065)


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Топ коментарі
+14
Америкосы называют вещи своими именами, а Хкйло пытается втюхать обман и своих марионеток. Это изначальный план паРаши всем уже известен.. только ватникам удобно так избегать ответственности. Сейчас рашисты вывели свои войска и управляют марионетками снабжая вооружением и указивками. Путин Х..йло!!!
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09.07.2021 08:28
+12
Про це, що касапи є окупантом, агресором (і стороною конфлікту) має кричати мінімум раз на день кожен наш дипломат, кожен учасник мінськоїТКГ, і кожен український чиновник, починаючи з Зе.
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09.07.2021 08:13
+8
Это так же очевидно, как ПТН ХЛО!
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09.07.2021 08:08
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Это так же очевидно, как ПТН ХЛО!
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09.07.2021 08:08 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України - Цензор.НЕТ 9724
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09.07.2021 11:26 Відповісти
тут через сотні років буде кремль....
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09.07.2021 20:44 Відповісти
Этарусафобия))
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09.07.2021 08:11 Відповісти
Про це, що касапи є окупантом, агресором (і стороною конфлікту) має кричати мінімум раз на день кожен наш дипломат, кожен учасник мінськоїТКГ, і кожен український чиновник, починаючи з Зе.
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09.07.2021 08:13 Відповісти
Позиція Зе є добре відомою: "А какая разніца?" ®™
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09.07.2021 08:40 Відповісти
ще добавлю, і рахую що це дуже важливо - кожна шпальта укр. газет і новинних каналів, це як тест для ЗМІ на українськість, ватність і прокацапскість.
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09.07.2021 08:52 Відповісти
Америкосы называют вещи своими именами, а Хкйло пытается втюхать обман и своих марионеток. Это изначальный план паРаши всем уже известен.. только ватникам удобно так избегать ответственности. Сейчас рашисты вывели свои войска и управляют марионетками снабжая вооружением и указивками. Путин Х..йло!!!
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09.07.2021 08:28 Відповісти
кремлевский фашизм мимикрирует... прячется в овечих шкурах.
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09.07.2021 08:53 Відповісти
Я в шоці від того, що рашистська пропаганда настільки потужна, що такі очевидні речі потрібно на Заході ще й доводити!
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09.07.2021 08:35 Відповісти
Все чотко розклав чувак , але сєєєєр , із закликами до миру ви не до тих звертаєтесь , кацапня по перше не чує по друге якщо й почує то зробить навпаки . бо це така дурновата (недо)нація
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09.07.2021 08:36 Відповісти
кацапи, це суміш генів монгольської кобили, ішака і тайожного медвідя... яка з них нація???? то злобний взброд.
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09.07.2021 08:58 Відповісти
а чо тоди Нимечына снюхалась с цей недонацией
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09.07.2021 08:47 Відповісти
синдром позора и виноватости после поражения во 2 Мировой...
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09.07.2021 08:56 Відповісти
нее , Бизнес и ничего личного .
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09.07.2021 16:40 Відповісти
цікаво, чи щойнозаряжений зажопний https://censor.net/ru/user/489703 буде знесений адмінами, чи лише забанений?..
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09.07.2021 08:58 Відповісти
знесено. Туди й дорога.
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09.07.2021 09:24 Відповісти
США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України - Цензор.НЕТ 7097
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09.07.2021 09:09 Відповісти
7 октября 1929 года Сталин, пребывавший, как обычно, на многомесячном отдыхе в Сочи, отправил в Москву замещавшему его Молотову (члену Политбюро ЦК ВКП(б) и секретарю ЦК) весьма любопытное послание:
Иосиф Сталин "С Китаем будет возня. Кстати, мне кажется, что пора нам перейти на точку зрения организации повстанческого революционного движения в Маньчжурии.Отдельные отряды, посылаемые нами в Маньчжурию для выполнения отдельных эпизодического характера заданий - дело, конечно, хорошее, но это не то. Теперь надо пойти на большее. Нам надо организовать две двухполковые бригады главным образом из китайцев, снабдить их всем необходимым (артиллерия, пулеметы и т. д.), поставить во главе бригад китайцев и пустить их в Маньчжурию, дав им задание: поднять восстание в маньчжурских войсках, присоединить к себе надежных солдат из этих войск (остальных распустить по домам, обезглавив предварительно ком[андный] состав), развернуться в дивизии, занять Харбин и, набравшись сил, объявить Чансуеляна [Чжан Сюэлян, сын генералиссимуса Чжан Цзолиня, правитель Маньчжурии в 1928-1931 гг. - В.В.] низложенным, установить революционную власть (погромить помещиков, привлечь крестьян, создать советы в городах и деревнях и т. п.). Это необходимо. Это мы можем и, по-моему, должны сделать. Никаким "международным правам" не противоречит это дело. Всем будет понятно,что мы против войны с Китаем, наши красноармейцы охраняют лишь наши границы и не имеют намерения перейти на кит[айскую] территорию, а если внутри Маньчжурии имеется восстание, то это вполне понятная штука в обстановке того режима,который установил Чансуелян. Подумай об этом. Дело важное".
(Письма И.В. Сталина В.М. Молотову.1925-1936 гг.Сборник документов. М.,"Россия молодая",1995,стр.167-168.)
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09.07.2021 09:29 Відповісти
пуйловско-кремлевская агрессия в Украину по кальке сталина...
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09.07.2021 09:54 Відповісти
и их там нет...
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09.07.2021 09:55 Відповісти
На международном уровне уже "дошло". А у нас ещё немало "обмоченых" трындят о какой-то "платформе прымырення" и о "гражданском конфликте". Один деятель даже предлагал "сойтись посередине".
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09.07.2021 13:13 Відповісти
между его булками наверное...
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09.07.2021 13:25 Відповісти
 
 