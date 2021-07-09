США в ОБСЄ: Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України
Росія не є і ніколи не була посередником у конфлікті на сході України, який вона ж розпочала і підживлює.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. тимчасово повірений у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 8 липня.
"Одне є дуже ясним. Росія не є і ніколи не була посередником у цьому конфлікті. Сполучені Штати закликають Росію відмовитися від свого непродуктивного і шкідливого підходу до конфлікту, який вона розпалила, та вивести свої війська і техніку зі сходу України", - заявив він.
За словами американського дипломата, замість добросовісного підходу та вжиття конкретних заходів з покращення життя цивільного населення, яке проживає на тимчасово підконтрольних Росії районах, "РФ використовує Тристоронню контактну групу для перешкоджання прогресу".
"Ми всі бачимо російську хитрість, яка полягає в тому, щоб примусити Україну до прямих переговорів з маріонетками Москви. Обструкціоністський підхід Росії до мирних переговорів викриває її справжній мотив у розпалюванні насильства на сході України – безглузде намагання перешкодити вільно обраному шляху України до повної інтеграції з євроатлантичною спільнотою", - заявив Донеган.
Окремо він закликав Росію припинити окупацію Криму та жорстке поводження з кримськими татарами, етнічними українцями та іншими жителями півострова.
"Настав час Росії припинити свою авантюру в Україні, повернутися до зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках ОБСЄ, та виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями та в межах інших угод", - додав американський дипломат.
Як повідомлялося, під час засідання Постради місія Європейського Союзу також заявила, що збройний конфлікт на сході України причинений агресією Російської Федерації, яка аж ніяк не є його посередником.
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Иосиф Сталин "С Китаем будет возня. Кстати, мне кажется, что пора нам перейти на точку зрения организации повстанческого революционного движения в Маньчжурии.Отдельные отряды, посылаемые нами в Маньчжурию для выполнения отдельных эпизодического характера заданий - дело, конечно, хорошее, но это не то. Теперь надо пойти на большее. Нам надо организовать две двухполковые бригады главным образом из китайцев, снабдить их всем необходимым (артиллерия, пулеметы и т. д.), поставить во главе бригад китайцев и пустить их в Маньчжурию, дав им задание: поднять восстание в маньчжурских войсках, присоединить к себе надежных солдат из этих войск (остальных распустить по домам, обезглавив предварительно ком[андный] состав), развернуться в дивизии, занять Харбин и, набравшись сил, объявить Чансуеляна [Чжан Сюэлян, сын генералиссимуса Чжан Цзолиня, правитель Маньчжурии в 1928-1931 гг. - В.В.] низложенным, установить революционную власть (погромить помещиков, привлечь крестьян, создать советы в городах и деревнях и т. п.). Это необходимо. Это мы можем и, по-моему, должны сделать. Никаким "международным правам" не противоречит это дело. Всем будет понятно,что мы против войны с Китаем, наши красноармейцы охраняют лишь наши границы и не имеют намерения перейти на кит[айскую] территорию, а если внутри Маньчжурии имеется восстание, то это вполне понятная штука в обстановке того режима,который установил Чансуелян. Подумай об этом. Дело важное".
(Письма И.В. Сталина В.М. Молотову.1925-1936 гг.Сборник документов. М.,"Россия молодая",1995,стр.167-168.)