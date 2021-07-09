Солісти ансамблю ЗСУ покинули шоу каналу "Україна" через Меладзе: "Шанувальник кривавого російського рубля"

Солісти ансамблю ЗСУ відмовилися від участі в розважальному телешоу "Співають всі" на каналі "Україна" через появу в проєкті російського співака Валерія Меладзе.

Про це повідомляє заслужений артист України Олексій Шпортько на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Після появи в проєкті на каналі "Україна" "Співають всі" пана Меладзе, який не знає відповіді на запитання "Чий Крим", ми відмовляємося від участі в цьому шоу! Ми вважаємо неприпустимим і аморальним запрошувати в Україну зрадників і шанувальників кривавого російського рубля", - заявив Шпортько.

Він наголосив, що йому боляче від того, що таких людей під час війни з Росією пускають на територію України. За словами соліста ЗСУ, він і його дружина не хочуть бути причетними до цього "московитського дійства" і додав, що з них вистачило двох зйомок, на яких Меладзе не було.

"Ви можете сказати що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились із чистим сумлінням, а це набагато дорожче всіляких там ефірів!" - підсумував Шпортько.

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