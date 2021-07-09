В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали
В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 396 осіб;
летальних випадків – 12;
одужало – 885 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 341 особу,
методом ІФА – 7954 особи,
експрес-тестами – 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 240 246 осіб;
одужало – 2 176 110 осіб;
летальних випадків – 52 572;
проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях", - розповіли в МОЗ.
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