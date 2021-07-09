В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали

В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 396 осіб;

летальних випадків – 12;

одужало – 885 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 341 особу,

методом ІФА – 7954 особи,

експрес-тестами – 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 240 246 осіб;

одужало – 2 176 110 осіб;

летальних випадків – 52 572;

проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях", - розповіли в МОЗ.







