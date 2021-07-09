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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали

В Україні зафіксовано 655 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 8 липня 2021 року в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 госпіталізовано – 396 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 летальних випадків – 12;

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 одужало – 885 осіб. 

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 методом ПЛР – 18 341 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 методом ІФА – 7954 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 експрес-тестами – 15 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 захворіло – 2 240 246 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 одужало – 2 176 110 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 572;

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 12 осіб, зафіксовано 655 нових випадків зараження, 885 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не худшая статистика на фоне семисот улетевших на спутнике.
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09.07.2021 09:06 Відповісти
 
 