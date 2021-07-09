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Новини Коронавірус і карантин
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Щойно ЄС почне визнавати наші сертифікати, охочих вакцинуватися проти COVID-19 стане більше, - "слуга народу" Радуцький

Щойно ЄС почне визнавати наші сертифікати, охочих вакцинуватися проти COVID-19 стане більше, -

Кількість українців, які хочуть вакцинуватися, зросла порівняно з 2020 роком. Заохочувати до вакцинації може і Європейський Союз, дозволивши в'їзд з українськими сертифікатами щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в "Перехресному допиті" на 24 каналі розповів депутат "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він зазначив, що немає проблеми з можливістю отримати вакцину. Необхідно лише бажання людей.

Радуцький наголосив, що наприкінці 2020 року в Україні готових щепитися було приблизно 43%. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.

"Це дуже втішні цифри, але хотілося б 70% чи 80%, як у цивілізованих країнах. Росте довіра до Міністерства охорони здоров'я", – повідомив політик.

"Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації (ці перемовини на фінальній стадії), то охочих стане більше", – сказав Радуцький.

Також читайте: Цифровий, паперовий і внутрішній: МОЗ і Мінцифри анонсували різні COVID-сертифікати

Михайло Радуцький наголосив, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за його словами, кількість охочих отримати імунізацію, зростає.

Радуцький пояснив, що антивакцинальна кампанія є не лише в Україні. Єдина різниця із закордоном в тому, що, наприклад, в Бельгії не хочуть вакцинуватися молоді люди, бо почули, що хвороба вражає літніх людей. В Україні молодь більш обізнана.

Автор: 

карантин (18172) сертифікат (426) Євросоюз (13460) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Если бы Вы не химичили , ЕС бы признавало
А так , как цыгане , пытаетесь дурить всех и во всем
И думаете , что европейцы этого не видят
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09.07.2021 08:26
+5
Фсьо! Уже дерева не садимо. Срошна нужни гребці на криголам!
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09.07.2021 08:27
+4
Терміново потрібні кацманавти на кацмадром який збудував кацаваротка.
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09.07.2021 08:38
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Если бы Вы не химичили , ЕС бы признавало
А так , как цыгане , пытаетесь дурить всех и во всем
И думаете , что европейцы этого не видят
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09.07.2021 08:26 Відповісти
Они не думают, что европейцы этого не видят.
Они думают, что европейцы на это будут закрывать глаза.
И европейцы в 90% случаев закрывают.
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09.07.2021 08:30 Відповісти
Фсьо! Уже дерева не садимо. Срошна нужни гребці на криголам!
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09.07.2021 08:27 Відповісти
Терміново потрібні кацманавти на кацмадром який збудував кацаваротка.
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09.07.2021 08:38 Відповісти
Терміново потрібні льотчики на бамбардіровщікі
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09.07.2021 08:42 Відповісти
Все зависит от обстаятельств В бухгалтерии все по честному система такая. Вот и к политиками тоже самое применить. Обещание кредит,выполнение дебит, отчетный период прошел пред'яви баланс. Чтоб брехня каждого видна была. А репутация она дороже денег.
Но считать мы еще не научились бо дурни
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09.07.2021 09:09 Відповісти
Как маска нужна была для за защиты от штрафа, так и единственная польза от вакцинации - разрешение на въезд в Европу.
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09.07.2021 08:27 Відповісти
Есть вид фарм-бизнеса есть вид государственого бизнеса,вот они обьединились и ничего личного. Чтоб их разьеденить не выбирайте продажных ковид-политиков и их партии.
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09.07.2021 08:38 Відповісти
А есть непродажные?
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09.07.2021 08:41 Відповісти
ЕС их не признает никогда, с тем уровнем коррупции , что мы имеем.
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09.07.2021 08:34 Відповісти
Хакери намалюють тобі в телефоні який хош сертифікат за бабло.
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09.07.2021 08:41 Відповісти
Они признают только свою коррупцию ))))))
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09.07.2021 09:13 Відповісти
Евроинтеграция, евроинтеграция.... Да эти подлые европейцы сорвали нам всю вакцинацию... Чемпионские лавры у бубочки забрали... А если серьезно, то бляха-муха, граждане, эта желтая водичка от зеленых во время войны и пандемии выглядит как стеб от оккупантов срассейских.
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09.07.2021 08:56 Відповісти
Проблема не в сертификате, а в препарате
Сказки рассказывают …
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09.07.2021 08:57 Відповісти
Отдельные страны ЕС уже признают, все будет норм
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09.07.2021 09:11 Відповісти
 
 