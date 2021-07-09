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ЄС планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей

ЄС планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей

Європейський Союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей із прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.

Як повідомляє газета Financial Times, Єврокомісія вже цього місяця представить законопроєкт про створення Агентства з боротьби з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), яке має почати роботу в 2024 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

З 2026 року AMLA зможе контролювати транскордонні фінансові компанії і штрафувати фірми, що порушують правила боротьби з відмиванням грошей.

The Wall Street Journal пише, що Єврокомісія в межах цієї ініціативи має намір домогтися також єдиного порядку застосування антивідмивних норм у країнах-членах.

За оцінками FT, щороку в ЄС здійснюються підозрілі операції на сотні мільярдів євро, але реакція союзу стримується неоднорідною правозастосовною практикою в державах-членах і небажанням деяких країн повністю виконувати директиви з боротьби з відмиванням грошей. Створення нового агентства повинно буде вирішити цю проблему.

Читайте: У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Зокрема, США застосували санкції за відмивання грошей до латвійського банку ABLV, причому сповістили про ці дії Брюссель лише за кілька хвилин до офіційного оголошення. Великий скандал, пов'язаний із відмиванням грошей, торкнувся також датського Danske bank.

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Брюссель (284) гроші (969) відмивання грошей (406) Євросоюз (13460)


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Каждую неделю у них появляется очередной бандит с Дикого Востока и приобретает чего-нибудь на сотни миллионов евро. И это только из того что пишут в газетах. Невероятное притворство.

ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег - Цензор.НЕТ 315
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09.07.2021 08:57 Відповісти
А вы думаете почему опг квартал95 прячат украденные у украинцев денежки в оманах и катерах. А не в европах и сша. Все оказалось просто.
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09.07.2021 09:05 Відповісти
-Это прачечная?
-%уячечная! Это агенство борьбы с отмыванием денег!
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09.07.2021 09:22 Відповісти
бедный, бедный зеленский. сколько вояжей в качестве курьера чужих сумм ему еще предстоит совершить. Президент-(нарко)курьер - надо в КВЭДе номерок под этот вид забронировать.
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09.07.2021 09:59 Відповісти
 
 