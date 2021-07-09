ЄС планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей

Європейський Союз планує створити спеціалізований орган з боротьби з відмиванням грошей із прямими наглядовими повноваженнями над фінансовими організаціями.

Як повідомляє газета Financial Times, Єврокомісія вже цього місяця представить законопроєкт про створення Агентства з боротьби з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), яке має почати роботу в 2024 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

З 2026 року AMLA зможе контролювати транскордонні фінансові компанії і штрафувати фірми, що порушують правила боротьби з відмиванням грошей.

The Wall Street Journal пише, що Єврокомісія в межах цієї ініціативи має намір домогтися також єдиного порядку застосування антивідмивних норм у країнах-членах.

За оцінками FT, щороку в ЄС здійснюються підозрілі операції на сотні мільярдів євро, але реакція союзу стримується неоднорідною правозастосовною практикою в державах-членах і небажанням деяких країн повністю виконувати директиви з боротьби з відмиванням грошей. Створення нового агентства повинно буде вирішити цю проблему.

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Зокрема, США застосували санкції за відмивання грошей до латвійського банку ABLV, причому сповістили про ці дії Брюссель лише за кілька хвилин до офіційного оголошення. Великий скандал, пов'язаний із відмиванням грошей, торкнувся також датського Danske bank.