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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 082 602 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина.

Протягом доби працювали: 724 мобільні бригади, 1525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.

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Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 786 299 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ 03

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"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 109 160 человек вакцинированы... всего - 2 223 408- Минздрав"

За весь час 2.2 млн.... Влада зепопулістів. Можливо в мінздраві забули скільки млн. людей в Україні?
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09.07.2021 08:51 Відповісти
Ага, для словении или черногории, 100тыс - это был бы рекорд. А для 36млн страны, 2 млн прививок за полгода - это еперный трешак.
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09.07.2021 10:07 Відповісти
 
 