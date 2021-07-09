За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 109 160 осіб, загалом - 2 223 408, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 082 602 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина.
Протягом доби працювали: 724 мобільні бригади, 1525 пунктів щеплення; 35 центрів вакцинації.
Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 786 299 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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