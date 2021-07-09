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Шевченківський райсуд відмовився скасувати підозру Байдалі, якого ФСБ називає "організатором убивства" ватажка "ДНР" Захарченка

Шевченківський райсуд відмовився скасувати підозру Байдалі, якого ФСБ називає

Шевченківський районний суд Києва відмовився скасувати підозру в незаконному зберіганні зброї, оголошену колишньому військовослужбовцю Андрію Байдалі (позивний Швед). Федеральна служба безпеки Росії називає його нібито "організатором убивства" ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів його адвокат Ігор Волошин.

За його словами, в червні суд розглянув скарги захисту з проханням скасувати підозру фігурантам справи про незаконне зберігання зброї.

"Ми звернулися до суду з проханням скасувати ці підозри, оскільки вони є необґрунтованими. Ще не всі скарги розглянуті, але вже є перші негативні для нас рішення суду про відмову в задоволенні позову, в тому числі і щодо Байдали", - зазначив він.

Також адвокат підкреслив, що справа проти українських військових, відкрита рік тому - 8 липня 2020 року - не закрита, але припинена через хворобу одного з підозрюваних. Загалом у цьому кримінальному провадженні, крім Байдали, проходять ще 7 колишніх українських військових. Всі вони перебувають на волі без запобіжного заходу.

Один з підозрюваних на умовах анонімності розповів виданню, що їхня група учасників АТО діяла під кураторством Головного управління розвідки Міноборони і готувалася провести спецоперацію зі звільнення українських полонених із в'язниць окупованого Донецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка. ДОКУМЕНТ

Співробітники спецпризначення СБУ 8 липня 2020 року взяли штурмом їхню базу в Донецькій області і затримали сімох розвідників. Лідера групи Андрія Байдалу затримали в Києві 11 липня 2020 року. Він був заарештований і перебував за ґратами кілька тижнів, поки не вийшов під заставу.

Всім затриманим висунуто підозри в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Також вони звільнені з військової служби.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" і ФСБ Росії називали Байдалу нібито позаштатним агентом департаменту контррозвідки СБУ і ГУР Міноборони, а також звинувачували його в "організації вбивства Олександра Захарченка.

Автор: 

адвокат (936) суд (11701) ФСБ (1455) Захарченко Олександр (307)


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Топ коментарі
+37
Юрій Бутусов.


Ровно год назад, 8 июля 2020-го года, произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую с одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели.В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.Украина всегда официально опровергала данные обвинения. А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил). И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО. 9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov... Что же произошло спустя год после такого резонанса?"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО. Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах. Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
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09.07.2021 08:54
+35
Логично, если учесть, что ЗЕ и вся его шобла работают на РФ.
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09.07.2021 08:50
+21
Свободу сєпарам! Патріотів до тюрем!
Під таким гаслом відбуває свій термін дурний Блазень.
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09.07.2021 08:51
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Логично, если учесть, что ЗЕ и вся его шобла работают на РФ.
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09.07.2021 08:50 Відповісти
Свободу сєпарам! Патріотів до тюрем!
Під таким гаслом відбуває свій термін дурний Блазень.
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09.07.2021 08:51 Відповісти
він не дурний. дурні ми - українці, які все бачать, розуміють, але воно й досі на посаді.
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09.07.2021 10:02 Відповісти
Шо це за військовослужбовець (хоч і бувший) у якого немає зброї?
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09.07.2021 08:51 Відповісти
Юрій Бутусов.


Ровно год назад, 8 июля 2020-го года, произошло чрезвычайное происшествие на Харьковском массиве - среди бела дня несколько человек обстреляли из пистолетов машину, выезжавшую с одного из дворов. В машину попало 9 пуль, в том числе по месту водителя, но дополнительный слой кевлара спас человека в машине от гибели.В тот же день выяснилось, что стреляли по человеку... сотрудники СБУ. А их целью был... один из самых разыскиваемых спецслужбами России украинских диверсантов с позывным "Швед". Российские СМИ неоднократно писали, что "Швед" якобы действует под именем Андрей Байдала: https://www.rbc.ua/.../sbu-zaderzhala-eks-sotrudnika...Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа "Шведа", которая действовала в составе 5-го управления СБУ и затем ГУР МО, совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов - Арсения Павлова "Моторола", Михаила Толстых "Гиви" и Александра Захарченко. Это официальные заключения "судов" на оккупированных территориях, противник приводит многие детали этих событий.Украина всегда официально опровергала данные обвинения. А неофициально могу сказать, что, по данным источников Цензор.Нет, "Швед" за время войны трижды представлялся к званию Герой Украины (но ни разу его не получил). И вот ровно год назад один из самых упоминаемых в России украинских диверсантов получил 9 пуль от сотрудников СБУ, и уцелел просто чудом. Одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы, в результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУР МО. 9 ноября 2020-го участник боевой группы "Шведа" подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью что работа группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия:https://censor.net/.../podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov... Что же произошло спустя год после такого резонанса?"Швед" и вся его группа - живы. Все на свободе. Никаких претензий к ним нет.Руководство ГУР МО представило доказательство, что вся деятельность группы осуществлялась законно, все вооружение предоставлено ГУР МО. Поэтому никаких следственных действий и никаких ограничительных мер относительно участников группы суд не принял. Но СБУ по-прежнему не закрывает дело, дело просто висит. Как символ позора: https://www.rbc.ua/.../delo-organizatora-ubiystva...По сути власти признали, что нападение на группу "Шведа" и ее "засвет" был намеренной акцией по приказу руководства Украины. Также как потом намеренно провалили операцию по "вагнеровцам", захват ряда террористов в России, поставки военных приборов из РФ, ряд операций в приграничных районах. Уверен, что нападение на "Шведа" и раскрытие его работы и состава группы, это составная часть действий российской агентуры - начальника комитета по разведке при президенте Руслана Демченко, замминистра иностранных дел при Януковиче, реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием при Владимире Зеленском, и главы Офиса президента Андрея Ермака, который получил от России личные возможности неформальной коммуникации с Кремлем в обмен на провал ключевых операций украинской разведки против России. Дело "вагнеровцев", которое также было провалено 24 июля 2020-го года - это звено той же цепи предательства. И президент Зеленский сейчас "крышует" российскую агентуру в украинских спецслужбах также как и коррупционера Татарова, и несет полную ответственность за эти события.Спустя год, по моей информации, перед бойцами группы "Шведа" никто не извинился, им даже не вернули украденные при задержании личные вещи. Офис президента сделал все, чтобы год назад при задержании был "случайно" убит украинский диверсант, чтобы рассекретить одно из самых опасных для России диверсионных подразделений Украины, и сейчас пытается молча сделать вид, будто ничего не было.Но эта история не закончена. Ничто не забыто, и сидельцы на Банковой не должны думать, что преступления будут забыты и сейчас и после неизбежной смены власти.
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09.07.2021 08:54 Відповісти
Прекрасная новость
Когда нас возьмут в нато ?
С этой властью ни когда
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09.07.2021 08:54 Відповісти
Как эти наши "суды" уже зае.....!!!
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09.07.2021 08:58 Відповісти
на голову не налазит...
Непонятно че стеснятся , выдумывать "незакорнное" хранение, если можна сразу посадить за убийство "партньора". Зебилы схавают.
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09.07.2021 08:58 Відповісти
Из Москвы опять звонят и ставят задачи, ничего не меняется))))))
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09.07.2021 08:59 Відповісти
не удивлюсь, если наших разведчиков согласятся выдать рашке, чтобы в очередной раз лизнуть зад "большому брату", который может в ответ разрешить его увидеть вблизи...
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09.07.2021 09:03 Відповісти
П*ята колона на Печерських пагорбах прижилася. Задуть каzапам Україну разом з нами, підари.
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09.07.2021 09:05 Відповісти
Та они(зелень)скоро куриному фельдмаршалу захарке орден дадут посмертно,
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09.07.2021 09:12 Відповісти
Как только сменится эта антиукраинская власть , всех судейских которые принимали сомнительные решения - под суд с конфискацией!
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09.07.2021 09:16 Відповісти
Бутусов! Ти топив проти "антиукраїнського" Пороха в 2019- тобто за ЗЕ! Так здобрій і не лий крокодилячі сльози тепер! Твоя заслуга в приведенні до влади "ЗЕпатріотів" незаперечна!
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09.07.2021 09:19 Відповісти
зеленая плесень - это филиал фсб.
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09.07.2021 09:24 Відповісти
Ще одне падло брехливе:
Жорстко критикує Петра Порошенка і політтехнолог Михайло Подоляк, який звинувачує чинного президента у жадобі до влади.
"Страшно те, як цинічно він "вбивав" правила, червоні лінії. Навіть у дрібницях. Системно руйнував все підряд, водночас позбавляючи нас людяності і перетворюючи в нереально агресивне ... стадо", - зазначає він.
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09.07.2021 09:26 Відповісти
REWARD : Михайло Подоляк, політтехнолог, радник голови ОП


У команді Офісу президента поповнення: політтехнолог Михайло Подолякhttps://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mihaylo-podolyak-stav-radnikom-glavi-op-andriya-yermaka-novini-ukrajini-50081344.html став антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака. Хто він такий і чим буде займатися на новій посаді?
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09.07.2021 09:29 Відповісти
Ще одне лайно на блюдечці :"Суспільство не пробачило роки брехні, цькувань опозиції, переслідування незалежних ЗМІ та адвокатів, навішування ярликів "агентів Москви" на всіх незгодних, збільшення статків чиновників на фоні збідніння населення, насміхання над зубожінням... На цих виборах відбувся акт суспільної помсти. І це чудова традиція, яку треба плекати і надалі", - вважає активіст Чорного комітету Богдан Тицький.
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09.07.2021 09:31 Відповісти
Всі вони є тими самими "українськими гнидами", які все зробили, щоби скинути українську владу заради власних амбіцій
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09.07.2021 11:27 Відповісти
Тиць :
Біографія

Народився 13 травня 1989 року в смт Березнегувате Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, політичний аналітик, Інститут проблем регіональної політики та ******** політології, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт висування - Радикальна Партія Олега Ляшка.

Балотування
2015

мажоритарка 38
Сумська обласна рада 7-го скликання: https://www.chesno.org/party/6/ РПЛ
Не обрано
2014
мажоритарка 160
Верховна Рада 8-го скликання, позачергові: https://www.chesno.org/party/6/ РПЛ . Округ 160
Не обрано
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09.07.2021 09:33 Відповісти
Прлітичний аналітик, освіта загальна середня - no comment
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09.07.2021 09:55 Відповісти
Шо, мудаки, наобирали? Хуже нє будєт?! Як там тепер військовим, та спецурі які голосували за зелень? Не тисне ніде?
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09.07.2021 09:35 Відповісти
"Поразка Порошенка - це не просто кінець епохи старих політиків. Це ще й провал встановлення путінізму в Україні. Коли влада президента вважається сакральною. Коли президент не сприймається як звичайний службовець, як найманий менеджер. Він подається як президент-цар, президент-жрець, президент-сонце, президент-бог", - вважає екс-кандидат в президенти Дмитро Гнап -ти казковий довбойоб! Як живеться сьогодні?.
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09.07.2021 09:37 Відповісти
Колишній журналіст-розслідувач, а нині політик Дмитро Гнап опинився у центрі скандалу, пов'язаного з грошима, які його журналістський проект "Слідство.Інфо"отримав у вигляді премії у 2015 році й пообіцяв віддати на потреби армії.
Політик, якого 20 січня партія "Сила людей" https://sylalyudey.org/news/dmytro-gnap-kandydat-v-prezydenty-********-vid-syly-lyudej/ висунула кандидатом у президенти, підтвердив, що кошти на допомогу армії витрачені не повністю, а близько 9 000 євро досі лежать у нього в банку.
Ці кошти він пообіцяв віддати "Слідству.Інфо".
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09.07.2021 09:39 Відповісти
"Сила людей," "Сила і честь", "Наш край" , долбограй -- це все перефарбовані "регіонали"...
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09.07.2021 09:54 Відповісти
Політолог-міжнародник Микола Капітоненко вважає, що Петру Порошенку не вдалося перетворити Україну на успішну країну.
"З різних причин люди, які злетіли у владу у 2014 році, не впоралися із завданням перетворення країни в успішний проект. Хтось через незнання, хтось через небажання, хтось через невміння. Непрофесіоналізм зашкалював. Відсутність довгострокового бачення і розуміння історичних процесів було повсюдним. Все це компенсувалося гучною балаканиною, яка поступово заповнила все", - зазначає він.Коля! Тепер коли у влады професыонали ти задоволений,
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09.07.2021 09:41 Відповісти
Смєтуни ау!
Пробелькочіть, що небудь!
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09.07.2021 09:43 Відповісти
Зараз розкажуть - всьо уйня , абинепорошенко .! .
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09.07.2021 10:14 Відповісти
Шановні форумчани вибачте мою надмірну активність ,але це дуже корисно прочитати і порівняти прогнози і висловлювання різного пошибу політологів та громадських діячів і запитати їх ну як вам тепер нова влада? Хоча поганому виду-нема встиду! Пройшло лише 2 роки!
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09.07.2021 09:47 Відповісти
Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шевченко.
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09.07.2021 10:07 Відповісти
Шевченківський райсуд відмовився скасувати підозру Байдалі, якого ФСБ називає "організатором убивства" ватажка "ДНР" Захарченка - Цензор.НЕТ 2166.
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09.07.2021 10:17 Відповісти
Это просто лютый пиз..ц ! Портновы,левочкины,бойки и прочая мразь важно расхаживают по госучереждениям , получают миллионы гривен из бюджета , а те кто спас нашу страну ои рашистов под судами ! Зеля ты конченный поц !
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09.07.2021 10:36 Відповісти
Когда встреча на Майдане с аристовичем? Сегодня в 17.00?
Хочу лично в морду плюнуть!
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09.07.2021 11:29 Відповісти
Печально видеть. Сколько было на цензоре разных сепарских сук, которые маскировались под "абынепорошенка" вспомнить хотя бы мерзких баб под итальянскими и даже украинскими флажками типа татьяна поносова или как ее там? Идейных подонков, выливающих тонны фейков на Петра. Куда-то твари сейчас попрятались. Остались одни "полезные путинские идиоты".
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09.07.2021 11:42 Відповісти
Тетяна Лайф -ЗЕленська прокладка( викинули в смітник)
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09.07.2021 12:10 Відповісти
Очень похоже, что раскрутка и приход к власти Зеленого предателя это совместный проект кремля и опального на тот момент олигарха Бени, проект, судя по всему, начат еще в 2016 г. с выходом на экраны сериала «слуганарода», давшего потом название партии зеленых мародеров. Сериал «слуганарода» это одновременно и 3 летняя раскрутка кандидата в президенты и тренировка зеленого предателя в роли «президента»… К 2016 г. кремлевская гебня уже поняла, что взять Украину военным путем очень хлопотно и бабы просто не успеют нарожать столько «ванек»… Поэтому решили ударить изнутри, откуда не ждали… И тут совпали интересы ху@ла и обиженного на Пороха олигарха, который мечтал отомстить и вернуть статус кво, вместе с баблом, да еще получить карманного "президента"… На роль имитатора президента выбрали актеришку с ватными «совковыми» мозгами, примелькавшегося в ржачных шоу, не связанного на прямую с политикой, чтобы «мудрый нарид» проще заглотил наживку в виде «преЗЕдента», параллельно по всем олигархическим каналам начали лить дерьмище на Пороха и его команду, не брезгуя откровенными фейками, замаскированными под «журналистские расследования»… Думается, что со временем мы еще узнаем много интересного про гнусавую фсбешную консерву из КВН Маслякова, которую держали до поры до времени, пока это время не наступило весной 2019 г…
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09.07.2021 16:01 Відповісти
 
 