Шевченківський райсуд відмовився скасувати підозру Байдалі, якого ФСБ називає "організатором убивства" ватажка "ДНР" Захарченка

Шевченківський районний суд Києва відмовився скасувати підозру в незаконному зберіганні зброї, оголошену колишньому військовослужбовцю Андрію Байдалі (позивний Швед). Федеральна служба безпеки Росії називає його нібито "організатором убивства" ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповів його адвокат Ігор Волошин.

За його словами, в червні суд розглянув скарги захисту з проханням скасувати підозру фігурантам справи про незаконне зберігання зброї.

"Ми звернулися до суду з проханням скасувати ці підозри, оскільки вони є необґрунтованими. Ще не всі скарги розглянуті, але вже є перші негативні для нас рішення суду про відмову в задоволенні позову, в тому числі і щодо Байдали", - зазначив він.

Також адвокат підкреслив, що справа проти українських військових, відкрита рік тому - 8 липня 2020 року - не закрита, але припинена через хворобу одного з підозрюваних. Загалом у цьому кримінальному провадженні, крім Байдали, проходять ще 7 колишніх українських військових. Всі вони перебувають на волі без запобіжного заходу.

Один з підозрюваних на умовах анонімності розповів виданню, що їхня група учасників АТО діяла під кураторством Головного управління розвідки Міноборони і готувалася провести спецоперацію зі звільнення українських полонених із в'язниць окупованого Донецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала Байдалу (позивний Швед), обвинуваченого окупантами в ліквідації ватажка "ДНР" Захарченка. ДОКУМЕНТ

Співробітники спецпризначення СБУ 8 липня 2020 року взяли штурмом їхню базу в Донецькій області і затримали сімох розвідників. Лідера групи Андрія Байдалу затримали в Києві 11 липня 2020 року. Він був заарештований і перебував за ґратами кілька тижнів, поки не вийшов під заставу.

Всім затриманим висунуто підозри в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Також вони звільнені з військової служби.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" і ФСБ Росії називали Байдалу нібито позаштатним агентом департаменту контррозвідки СБУ і ГУР Міноборони, а також звинувачували його в "організації вбивства Олександра Захарченка.