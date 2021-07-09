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РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи Тульєв

РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи Тульєв

8 липня РНБО ухвалила остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член Інтернет-асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на РНБО було ухвалено остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому видавався просто абсолютно неможливим в Україні", - зазначив він.

"Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало. Вам усе ще пофіг? Гадаєте не дійде до голоду і хлібних карток, які здаються такою ж фантастикою зараз? А я от уже не думаю", - додав він.

Також читайте: Печерський суд заблокував "Главком", "Апостроф" та низку інших ЗМІ. ДОКУМЕНТ

У коментарі "НВ.Бізнес" Тульєв сказав, що робоча група почне повноцінну роботу з понеділка.

За його словами, політичне рішення про створення реєстру вже ухвалено.

"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду щодо дитячої порнографії, не прописано як саме має відбуватися це блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - пояснив він.

Водночас Тульєв додав, що "за цей час можуть поміняти закони".

За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати як саме оператори мають здійснювати блокування сайтів.

Довідка: В Україні створено не комерційний проект UAblocklist - єдина відкрита база усіх заблокованих в Україні сайтів, де можна знайти інформацію про те, коли і на якій підставі був заблокований конкретний сайт. Цей реєстр може стати в пригоді інтернет-провайдерам, громадським активістам та журналістам, які прагнуть аналізувати обмеження.

Автор: 

заборона (1455) сайт (274) РНБО (2285) цензура (363)


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Топ коментарі
+11
Начали у кацапов пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:10
+8
ЗЕ своїми діями робить все щоб відірвати Україну від цивілізованого світу. По справах їхніх впізнаєте їх. (С)
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09.07.2021 09:18
+8
Какие ещё люди? Люди могут лишь в спам засунуть, но бан идёт от админов. И тут я много раз его получал...
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09.07.2021 09:26
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Начали у китайцев пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:09 Відповісти
Начали у кацапов пример брать ?
Быстро …
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09.07.2021 09:10 Відповісти
Китай и Россия стратегические партнеры, зелёный и Украину делает партнерами Китая
Скоро двери в Европу и нато закроются окончательно
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09.07.2021 09:12 Відповісти
а поясните, в какой сфере Украина может быть партнером Китая? Разве, что в экспорте природных ресурсов.....
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09.07.2021 09:17 Відповісти
В принятии в любой позе китайских денег.

Китай так уже правительства всех банановых республик скупил. Теперь вот ЗЕ выставил на торги и Украину.
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09.07.2021 09:29 Відповісти
Например земля... Не исключаю, что работать на ней будут сами китайские граждане, которых завезут... Тем более что Зеленский уже подписал безвиз з Китаем... Так что встречайте....
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09.07.2021 11:36 Відповісти
А под любым соусом
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09.07.2021 09:18 Відповісти
ЗЕ своїми діями робить все щоб відірвати Україну від цивілізованого світу. По справах їхніх впізнаєте їх. (С)
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09.07.2021 09:18 Відповісти
Так и я ж про это
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09.07.2021 09:19 Відповісти
ну таки название одно и тоже только вместо роскомнадзор - укркомнадзор. скоро за лайки садить начнут
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09.07.2021 09:44 Відповісти
Давайте угадаю эти запрещенные сайты снбо: цензор, еспрессо, прямый, пятый канал.
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09.07.2021 09:12 Відповісти
Так банят люди а не модератор сайта, это разные вещи
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09.07.2021 09:16 Відповісти
Какие ещё люди? Люди могут лишь в спам засунуть, но бан идёт от админов. И тут я много раз его получал...
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09.07.2021 09:26 Відповісти
Люди спамят, модеры банят.
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09.07.2021 10:48 Відповісти
Неправда.
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09.07.2021 09:16 Відповісти
Вранье.
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09.07.2021 09:33 Відповісти
Синоним слова неправда.
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09.07.2021 09:34 Відповісти
Ваше вранье.
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09.07.2021 09:41 Відповісти
Вас банили за критику Порошенко, высказанную в соответствии с правилами форума?
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09.07.2021 09:44 Відповісти
Это троли подоляка. Не обращай внимание.
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09.07.2021 09:59 Відповісти
Некоторые давно на форуме, вроде бы не подоляковские, но Зеля их преЗедент, луДший из всех президентов.
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09.07.2021 10:07 Відповісти
Постоянно!
Проведём эксперимент?
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09.07.2021 10:49 Відповісти
Зайдите в любую тему про Порошенко и найдете там негативные комменты о нем.
Но если хотите, проведите эксперимент.
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09.07.2021 10:52 Відповісти
цензор в першу чергу
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09.07.2021 10:12 Відповісти
Цензор теж заблокують?
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09.07.2021 09:14 Відповісти
Тобі відомо що ти у мене в чорному списку?
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09.07.2021 09:21 Відповісти
Тепер помимо цього ще і отримуєш почесний номер 95 в списку тріпачів.
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09.07.2021 09:57 Відповісти
Надо создать министерство разоблачений вражеских фейков. МРВФ.
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09.07.2021 09:16 Відповісти
Он уже работает, включите 1 + 1
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09.07.2021 09:17 Відповісти
Класс!!!

Помимо задекоарированных целей, это отличный способ ликвидации неугодных интернет-СМИ. Причем в исполнении ЗЕ почему-то кажется, что именно для этого реестр и создается.
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09.07.2021 09:26 Відповісти
давно пора вычистить, как опасную заразу, антиукраинские сайты из информативного поля, независимо от куда они вещают свою брехню.
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09.07.2021 09:29 Відповісти
Украинофобы из офиса зеЛоха борятся только с проукраинским контентом.
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09.07.2021 10:00 Відповісти
я противник Зелопухов, но закрытие 3 антиукраинских каналов тоже про что то говорит.
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09.07.2021 10:37 Відповісти
Самі собі протирічите
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09.07.2021 11:08 Відповісти
в чому???
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09.07.2021 12:07 Відповісти
А еси пряма с рашена.
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09.07.2021 11:35 Відповісти
если прямо из раши-параши, или другой злобной угро-финской папуасии, то тем более...
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09.07.2021 12:22 Відповісти
Иудогомосексуальная диктатура, которая еще недавно рядилась в диссидентов и свободословцев.
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09.07.2021 09:30 Відповісти
Прокацапский сайт страна.юа точно надо заблокировать.
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09.07.2021 09:35 Відповісти
Но бубочке что-то мешает выдать такой указ. Наверное сериальный бизнес в москве.
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09.07.2021 10:01 Відповісти
в каждом браузере есть встроенный ВПН. достаточно одного клика что бы свести на нет хитрые задумки государственных умников
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09.07.2021 09:35 Відповісти
РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи Тульєв - Цензор.НЕТ 1168
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09.07.2021 10:07 Відповісти
І яку ж свободу слова забороняли при П.Порошенко? Відключення російських мереж "Однокласнікі" і "Вконтакте", через які кремлівські наративи потрапляли в Україну і в яких формувалися сєпарські групи?!
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09.07.2021 11:06 Відповісти
А яндекс и маилру за что забанили? Они тоже сепарские поисковики? А "Однокласнікі" і "Вконтакте", забанили ради собственных целей и рейтингов. Свобода слова из уст гонопольского на прямом - ну такое. А митинги которые запрещались под лозунгами "иначе путин нападёт и не шатайте будку"?
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09.07.2021 11:23 Відповісти
"А яндекс и маилру за что забанили?
"потому что они сливают всю переписку, контакты и другие личные данные украинцев в фсб...

"А "Однокласнікі" і "Вконтакте"" ?

всем известно давно известно что Дуров продал Вконтакте выходцам из ФСБ .
То есть это было в СМИ, официальная информация....
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09.07.2021 12:04 Відповісти
Яндекс Ру та майл Ру -оскільки користування поштовими скриньками, зареєстрованими на цих ресурсах є небезпечними - самі сервери знаходяться в росії і зміст листування з/на ці адреси стане відомим в росії.
Про Однокласнікі і вконтакті вже писав вище
Програму Шустера як раз і закрили через спроби розпитати політичну та безпекову ситуацію в Україні, якщо ви цього не розумієте. Їх просто ворожими не оголосили
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09.07.2021 11:29 Відповісти
а зачем нужна прокладка, давайте уже Роспотребнадзор пускай напрямую работает. Один народ, одна судьба.
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09.07.2021 11:34 Відповісти
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09.07.2021 12:24 Відповісти
Давно пора позакрывать в Украине пророссийский интернет-помойки типа Страны уа итд.
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09.07.2021 14:30 Відповісти
"Міністерство Правди"
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09.07.2021 14:31 Відповісти
 
 