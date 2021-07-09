РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів, - член робочої групи Тульєв
8 липня РНБО ухвалила остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член Інтернет-асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на РНБО було ухвалено остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому видавався просто абсолютно неможливим в Україні", - зазначив він.
"Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало. Вам усе ще пофіг? Гадаєте не дійде до голоду і хлібних карток, які здаються такою ж фантастикою зараз? А я от уже не думаю", - додав він.
У коментарі "НВ.Бізнес" Тульєв сказав, що робоча група почне повноцінну роботу з понеділка.
За його словами, політичне рішення про створення реєстру вже ухвалено.
"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду щодо дитячої порнографії, не прописано як саме має відбуватися це блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - пояснив він.
Водночас Тульєв додав, що "за цей час можуть поміняти закони".
За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати як саме оператори мають здійснювати блокування сайтів.
Довідка: В Україні створено не комерційний проект UAblocklist - єдина відкрита база усіх заблокованих в Україні сайтів, де можна знайти інформацію про те, коли і на якій підставі був заблокований конкретний сайт. Цей реєстр може стати в пригоді інтернет-провайдерам, громадським активістам та журналістам, які прагнуть аналізувати обмеження.
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Быстро …
Быстро …
Скоро двери в Европу и нато закроются окончательно
Китай так уже правительства всех банановых республик скупил. Теперь вот ЗЕ выставил на торги и Украину.
Проведём эксперимент?
Но если хотите, проведите эксперимент.
Помимо задекоарированных целей, это отличный способ ликвидации неугодных интернет-СМИ. Причем в исполнении ЗЕ почему-то кажется, что именно для этого реестр и создается.
"потому что они сливают всю переписку, контакты и другие личные данные украинцев в фсб...
"А "Однокласнікі" і "Вконтакте"" ?
всем известно давно известно что Дуров продал Вконтакте выходцам из ФСБ .
То есть это было в СМИ, официальная информация....
Про Однокласнікі і вконтакті вже писав вище
Програму Шустера як раз і закрили через спроби розпитати політичну та безпекову ситуацію в Україні, якщо ви цього не розумієте. Їх просто ворожими не оголосили