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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Росія не реагує на заклики України про прискорення обміну полоненими, - Гармаш

Росія не реагує на заклики України про прискорення обміну полоненими, - Гармаш

Росія ставиться байдуже до заклику України прискорити підготовку до обміну полоненими, росіян цікавить лише питання суб'єктивізації ОРДЛО в переговорах стосовно Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ми вже знаємо, що Росія не визнає себе стороною конфлікту і називає посередником у переговорах. Тому їй байдужі такі заклики України. Представники ОРДЛО від Росії ігнорують такі заклики, оскільки у них інші мотивації для проведення... Ми зараз намагаємося не використовувати термін "обмін", оскільки ми не обмінюємо своїх громадян на своїх же громадян, а проведення взаємного звільнення утримуваних осіб. У них все направлено тільки на суб'єктивізацію ОРДЛО як сторони конфлікту", - сказав представник ТКГ.

За словами Гармаша, Гризлов зробив заяву, що Україна нібито намагається розірвати всі відносини з Донбасом.

"Їх це хвилює. Їх не хвилюють ані полонені, ані розмінування, а тільки суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту, щоб, перше, вивести себе з-під відповідальності, й друге, щоб представити цей конфлікт у світі як громадянський конфлікт в Україні", - підсумував він.

Читайте: Спецпредставника ОБСЄ Ґрау може замінити громадянин Фінляндії, - Гармаш

Автор: 

обмін (1159) росія (65394) полонені (2267) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8421Россия не реагирует на призывы Украины об ускорении обмена пленными, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6174
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09.07.2021 09:16 Відповісти
гармаш какой-то дурачек. Найвеличніший домовився про обмін "всіх на всіх", ще в 2019 році.
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09.07.2021 09:16 Відповісти
Дурачок это тот, кто сказал про забор с ОРДЛО. Он сейчас Президентом работает. А рабссиянам это только на руку. И они используют любой повод унизить нашу страну.
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09.07.2021 09:28 Відповісти
Зато на проход иностранных кораблей у берегов захваченного Крыма некоторые части тела у кацапов реагируют очень громко и горячо.
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09.07.2021 09:22 Відповісти
Тебя бы,пресловутый андрюша,на подвал законопатить,то совсем иную песню бы пел!!!
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09.07.2021 09:26 Відповісти
говорил ещё в 14 нафиг брать пленных мороки потом не оберёся еще и корми обувай охраняй теперь торгуйся требуй! свинец закатал и в шахту
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09.07.2021 09:31 Відповісти
Если бы Сырежа Гармаш небыл бы назначенцем-жополизом, то он бы честно сказал, что т.к. у нас "перемирие" с врагом, то активность наших диверсионных и разведывательных подразделений снижена практически до нуля и наш обменный фонд не пополняется. Менять попросту некого. То что у нас есть - оркам не интересно.
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09.07.2021 10:06 Відповісти
Так зачем войска отводили?
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09.07.2021 10:13 Відповісти
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:46 Відповісти
 
 