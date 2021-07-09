Росія не реагує на заклики України про прискорення обміну полоненими, - Гармаш

Росія ставиться байдуже до заклику України прискорити підготовку до обміну полоненими, росіян цікавить лише питання суб'єктивізації ОРДЛО в переговорах стосовно Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Ми вже знаємо, що Росія не визнає себе стороною конфлікту і називає посередником у переговорах. Тому їй байдужі такі заклики України. Представники ОРДЛО від Росії ігнорують такі заклики, оскільки у них інші мотивації для проведення... Ми зараз намагаємося не використовувати термін "обмін", оскільки ми не обмінюємо своїх громадян на своїх же громадян, а проведення взаємного звільнення утримуваних осіб. У них все направлено тільки на суб'єктивізацію ОРДЛО як сторони конфлікту", - сказав представник ТКГ.

За словами Гармаша, Гризлов зробив заяву, що Україна нібито намагається розірвати всі відносини з Донбасом.

"Їх це хвилює. Їх не хвилюють ані полонені, ані розмінування, а тільки суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту, щоб, перше, вивести себе з-під відповідальності, й друге, щоб представити цей конфлікт у світі як громадянський конфлікт в Україні", - підсумував він.

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