Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк
Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що потрібно Банковій.
Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, який подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує Цензор.НЕТ.
"Не "отримає", а "може отримати". У цьому є принципова різниця. За моїми відчуттями, зараз з БЕБ відбувається те, що я, бувши міністром фінансів, зміг збити за Порошенка, коли вони взяли мою ідею створення Служби фінансових розслідувань (зараз БЕБ) та переписали як повністю підконтрольний президентові орган, який, окрім централізації корупції, не мав би жодних інших результатів. Те ж саме я завадив зробити і команді Зеленського, коли вони у 2019 вирішили, що мій законопроєкт про БЕБ поганий і треба написати свій, в якому є пряме підпорядкування президенту. Це я теж збив. А тепер вони хочуть просто обрати кишенькового директора, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що треба Банковій. Завадити цьому можна виключно через широкий суспільний інтерес до перебігу конкурсу та його результатів. Це, без перебільшення, вкрай важливо для майбутнього всієї країни!"- заявив Данилюк.
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Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!
Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
вас было 5 лет, по свежему следу, в горячем состоянии сделать ЭТО Сделали? Где виновники?
вас посчитают
В списке претендентов он под номером 48.
48. Данилюк Александр Александрович
Источник: https://censor.net/ru/n3276056