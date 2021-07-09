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Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк

Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк

Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що потрібно Банковій.

Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, який подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує Цензор.НЕТ.

"Не "отримає", а "може отримати". У цьому є принципова різниця. За моїми відчуттями, зараз з БЕБ відбувається те, що я, бувши міністром фінансів, зміг збити за Порошенка, коли вони взяли мою ідею створення Служби фінансових розслідувань (зараз БЕБ) та переписали як повністю підконтрольний президентові орган, який, окрім централізації корупції, не мав би жодних інших результатів. Те ж саме я завадив зробити і команді Зеленського, коли вони у 2019 вирішили, що мій законопроєкт про БЕБ поганий і треба написати свій, в якому є пряме підпорядкування президенту. Це я теж збив. А тепер вони хочуть просто обрати кишенькового директора, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що треба Банковій. Завадити цьому можна виключно через широкий суспільний інтерес до перебігу конкурсу та його результатів. Це, без перебільшення, вкрай важливо для майбутнього всієї країни!"- заявив Данилюк.

Також читайте: Понад 50 претендентів подали заявки на конкурс з призначення директора Бюро економічної безпеки, - Любченко

Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк 01
Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк 02

Автор: 

конкурс (1289) Данилюк Олександр (911) Бюро економічної безпеки (626)


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Топ коментарі
+11
Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2318
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09.07.2021 09:31
+9
Смотря кого карать.

Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
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09.07.2021 09:42
+8
Данилюк!
Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!

Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
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09.07.2021 09:31
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Команда Зеленского хочет выбрать карманного директора Бюро экономических расследований: можем получить еще один карательный орган, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2318
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09.07.2021 09:31 Відповісти
Данилюк!
Так ти ж працював в цій "команді", ти ж один з тих, хто реально всучив їй в руки владу!

Ти хоча би покаявся, для початку, якщо нині вважаєш за потрібне на них, своїх колишніх "друзів" хвіст піднімати...
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09.07.2021 09:31 Відповісти
Данилюк всього навсього був в Зєлі Секратарем РНБО. Це в Гройсмана він був міністром фінансів. Всі женуть Данилюка через його повну нікчемність. А от аппазіціонер з нього кльовий.
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09.07.2021 09:35 Відповісти
перш за все в тій шоблі в 2019-му році він був другим за впливовістю (після Разумкова) політтехнологом, одним із чільних керівників їх виборчого штабу. Він навіть котирувався на посаду Прем'єра (але вибір Зе зупинився на нікчемі Гончаруку). І не плутай розумного Данилюка з недолугим Гончаруком.
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09.07.2021 09:39 Відповісти
Один невдаха по житті,інший дебіл. Призвіща підставляй сам.
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09.07.2021 09:52 Відповісти
Не сужу о нем как о специалисте, а вот человек он(на мой взгляд) с "душком".
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09.07.2021 09:50 Відповісти
Вывод? Пусть говорит!
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09.07.2021 10:04 Відповісти
С этого зеленого офисного планктона такие каратели как с Медведчука бандеровец.
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09.07.2021 09:31 Відповісти
Смотря кого карать.

Если Рифа, то 2 года СИЗО по липовым обвинениям.
Если Медведчука, то домашний арест за госизмену и махинации в особо крупных масштабах.
Если Коломойского, то все активы Медведчука ему, все госресурсы ему, все рычаги власти ему.
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09.07.2021 09:42 Відповісти
чергове, нівчом невінувате, біле пальто, облічающеє в фейсбук
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09.07.2021 09:35 Відповісти
Как же уже достали эти всегда гавкающие и вечно обиженные данелюки и борухи ""березы".
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09.07.2021 09:36 Відповісти
А что в замен 'гавкающим"можешь предложить -коммуналку нормальную ,цены или может арест вагнеровцев?забейся уже ,наркоманы грёбаные...
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09.07.2021 09:48 Відповісти
Что вам дались эти "вагнеровцы"? Мы за 5 лет не смогли доказать вину стрелявших на Майдане и привлечь их к ответственности. А что имеем относительно "вагнеровцев"??? Тупо арестовать, возмутить весь мир своими выходками, получить всеобщее осуждение и... выпустить виновников провокации в виду отсуствия доказательств?. Ведь все наши"доказательства" на уровне: кто-то что-то сказал. Но удар по власти был бы сокрушительным. А этого так хочется деструктивным силам в Украине.!
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09.07.2021 10:02 Відповісти
Да нет ,зебильо,вы за этих вагнеровцев вашу зелю за яйки подвесим)или оно уже доказало вину стрелявших на Майдане?))))
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09.07.2021 10:05 Відповісти
Кто такое "оно"? И почему "он"о должно доказывать вину стрелявших? У
вас было 5 лет, по свежему следу, в горячем состоянии сделать ЭТО Сделали? Где виновники?
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09.07.2021 10:14 Відповісти
Так,лять,твое оно обещало ,что наконец все узнают имена убийц Майдана)это то чмо зеля,которое во время Майдана требовало "дайте детям ёлку",это то ,твое чмо,которое ржало и предлагало бить майдановцев эбонитовыми палочками ..ты такое же чмо
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09.07.2021 10:21 Відповісти
Узнают! Но сначала должны ответить те, кто 5 лет вешал лапшу на уши гражданам, которые отстояли свое достоинство. А то, что обещало "оно" мы спросим через пять лет! И, поверьте, отвечать придется и "ону", если не выполнит обещанного.
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09.07.2021 10:31 Відповісти
Мы не собираемся ждать ещё пять лет!!!!от вашего оно никаких ответов)ваше оно сядет за госизмену ,максимум,через 2,5
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09.07.2021 10:46 Відповісти
Вы так и не сказали: что помешало лучшей власти за 5 предыдущих лет довести хоть одного дело до логического конца?
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09.07.2021 10:50 Відповісти
Так мы воевали ,а не обворовали граждан)мы добивались безвиза и строили антикацапскую коалицию)что вашему зекретину мешает?ах да,оно ворует ,что аж Гай шумит...
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09.07.2021 10:54 Відповісти
Воевали и вы и мы ... А власть должна была делать свое дело. К тому же, и сегодня идет война, и сегодня мы в состоянии войны. Тогда какие у вас претензии к нынешней команде? А относительно воровства, то сейчас идет расследование, которое или подтвердит альтруизм бывшего руководства, или его алчность... Посмотрим далее.
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Так у нас и сегодня война -а мы просто уходим с освобождённых кровью территорий,вы просрали все -и войну ,и внешнюю политику...так какого вашему зестукачу на гиляке не повиснуть?)
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09.07.2021 11:17 Відповісти
" Повисших" будем считать по-осени. А еще только июль.
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09.07.2021 12:53 Відповісти
Та да)не устали считать?
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09.07.2021 13:34 Відповісти
Я же сказал- осенью.
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09.07.2021 14:12 Відповісти
А весной?))))ясно,нихрена вы не можете...а осенью может и
вас посчитают
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09.07.2021 16:44 Відповісти
Нет! Не женское у вас лицо!
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09.07.2021 17:07 Відповісти
ты ,вообще,мое лицо видел?или как я твое,бабушка?)
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09.07.2021 18:02 Відповісти
Ну я же не подписываюся Клавой.
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09.07.2021 20:15 Відповісти
Зря,честность это не порок
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09.07.2021 21:25 Відповісти
И я вам толкую про следующие 2.5 года. В итоге будет 5. Вот тогда мы и спросим с "оно". А вы, если сможете, посадите его за госизмену. Вот и ладно.
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09.07.2021 10:55 Відповісти
Да вашу зелю просто убьют...и жену его тоже ,наверно,как в Румынии...а вот если вспомнить,вами любимого,Ленина ,то и детей придется того)
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09.07.2021 10:58 Відповісти
Вы теряете привлекательность своего фейса с такими оборотами речи.
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09.07.2021 10:33 Відповісти
Знаете,когда я хочу быть привлекательной ,то все ок,не видела ваш фейс,но боюсь,что сексизм вас уже съел)
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09.07.2021 10:49 Відповісти
Вы сами его пожираете. Я понимаю, когда нет аргументов люди переходят на мат, грубость, оскорбления... Не стоит это делать. Поверьте- люди все видят и понимают.
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09.07.2021 10:53 Відповісти
))))сексизм это не мат...мат это то,что вы сделали с Украиной за два года
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09.07.2021 10:56 Відповісти
Я понимаю, что такое сексизм. Вам это не грозит. Вас уже не отличить от среднестатистического гражданина. И это проявляется во всем, даже в свободе изложения мысли.
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09.07.2021 11:05 Відповісти
Ясно,что такое элементарные вещи,тот же сексизм,зеголосилки тоже не понимают...
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09.07.2021 11:13 Відповісти
Изучала я овоча-почему оно сдрыснуло на Ростов...все просто -оно было трусом и всю жизнь жило под "поцелуй меня удача" ,что его и похоронило...это же,зелёное паДло и трус ,и "поцелуй меня удача",но будет мочить намного хуже чем овощ ,т к бежать этой маарзоте некуда...
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09.07.2021 09:44 Відповісти
Ще раз ..Чому всі *екси * стають такими зарозумними , коли отримують копняка !?
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09.07.2021 10:00 Відповісти
Какая "принципиальная" позиция! А если бы Данилюк не подал документы на директора БЭБ, его волновали бы "карманные назначения Зеленского"? Причем далеко не только в БЭБ ...
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09.07.2021 10:02 Відповісти
И, тем не менее, Данилюк хочет возглавить этот карательный орган.

В списке претендентов он под номером 48.

48. Данилюк Александр Александрович
Источник: https://censor.net/ru/n3276056
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09.07.2021 10:02 Відповісти
каратели vs зебилы. Ставлю на карателей
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09.07.2021 10:03 Відповісти
Весь прикол в том, что имея монобольниство в раде, свой кабмин, свое сбу, своего генпрокура и суды, криворожский рагуль использует безграничную власть с одной целью - личного обогащения и обогащения своих квартальных друганов. А лошары 73% за это платят.
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09.07.2021 10:04 Відповісти
Будут кошмарить бизнес, который проголосовал за Зе, "час расплаты настал" ))))))
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09.07.2021 10:04 Відповісти
Ще ніхто не сидить.... Вже три роки майже!!!!
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09.07.2021 10:09 Відповісти
Это тот которого постоянно просят выйти из кабинета, причём и при пете и при зеле?!
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09.07.2021 10:39 Відповісти
 
 