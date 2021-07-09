Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань: можемо отримати ще один каральний орган, - Данилюк

Команда Зеленського хоче вибрати кишенькового директора Бюро економічних розслідувань, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що потрібно Банковій.

Про це в Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, який подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує Цензор.НЕТ.

"Не "отримає", а "може отримати". У цьому є принципова різниця. За моїми відчуттями, зараз з БЕБ відбувається те, що я, бувши міністром фінансів, зміг збити за Порошенка, коли вони взяли мою ідею створення Служби фінансових розслідувань (зараз БЕБ) та переписали як повністю підконтрольний президентові орган, який, окрім централізації корупції, не мав би жодних інших результатів. Те ж саме я завадив зробити і команді Зеленського, коли вони у 2019 вирішили, що мій законопроєкт про БЕБ поганий і треба написати свій, в якому є пряме підпорядкування президенту. Це я теж збив. А тепер вони хочуть просто обрати кишенькового директора, який би чітко виконував вказівки і розслідував тільки те, що треба Банковій. Завадити цьому можна виключно через широкий суспільний інтерес до перебігу конкурсу та його результатів. Це, без перебільшення, вкрай важливо для майбутнього всієї країни!"- заявив Данилюк.

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