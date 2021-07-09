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Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва. ФОТОрепортаж

Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва. ФОТОрепортаж

Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в Державне бюро розслідувань про вчинення злочину співробітниками СБУ під час незаконних обшуків.

Про це йдеться в заяві "Муніципальної варти" в Києві щодо проведених у неї обшуків, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину співробітниками СБУ під час незаконних обшуків. Правоохоронцям надано докази, які ставлять під сумнів законність проведених Службою безпеки України в Муніципальній охороні слідчих дій", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю. ФОТОрепортаж

"Правоохоронні органи мають стояти на сторожі законності і порядку, а не чинити протиправні дії", - заявив Кононенко.

Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва 01
Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва 02
Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва 03
Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва 04
Комісія законності підтримала заяву Муніципальної охорони в ДБР про злочин під час проведення СБУ обшуків, - Муніципальна варта Києва 05

Раніше СБУ провела обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю.

Автор: 

Київ (19541) обшук (1974) СБУ (12857) ДБР (3509)


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муніціпальні органи поскаржилися гадюкам на жаб чи навпаки...
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09.07.2021 11:24 Відповісти
 
 