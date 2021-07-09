$127 мільйонів на кону лотереї Powerball США. Виграти джекпот можна з України!

Американська лотерея Powerball розіграє в суботу $127 мільйонів, і це найбільший лотерейний приз у світі на сьогодні. Перший у світі лотерейний сервіс Thelotter.net пропонує українцям офіційно взяти участь у тиражі.

У січні цього року лотерейні фанати з усього світу з придихом стежили за стрімким зростанням джекпоту американської лотереї Powerball. У підсумку, джекпот виграли на позначці $ 730 мільйонів, одноосібним переможцем джекпоту став власник білета, купленого в штаті Меріленд.

Результатом тиражу лотереї Пауербол США в минулу середу стало додаткове зростання призового фонду, і тепер на кону лотереї 127 мільйонів доларів. До слова, якщо переможець захоче забрати весь виграш одноразовою виплатою, на руки йому / їй дістануться 80 мільйонів доларів. Виграшні номери за результатами минулого тиражу: 8, 21, 30, 49, 57, і номер Пауербол 8.

Наступний тираж відбудеться вночі в суботу. Якщо ви хочете теж спробувати щастя і взяти участь у майбутньому тиражі легендарної американської лотереї в цю суботу, 10 липня, то зробити це ви можете онлайн, не в’їжджаючи на територію Сполучених Штатів.

Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.

• Джекпот Powerball досяг $ 127 млн, це понад 3 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 10 липня.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько $ 20 млн * і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогоднішній день приз становить 1,58 млрд доларів - це найбільший джекпот в історії! Він був виграний в січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в $ 1 млн! Все, що потрібно для цього зробити - це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на цей момент, становить $ 127 млн.

Як брати участь у Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.net. Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Зазначимо, що участь у лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Powerball через theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter), вам треба:

Створити обліковий запис Вибрати Powerball зі списку, що містить приблизно 50 лотерей Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами) Додати до білета мультиплікатор "Powerplay" (за бажанням) Оплатити замовлення

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Найбільший в світі джекпот чекає на вас

$127 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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