В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь

У реєстр забороненого програмного забезпечення потрапить те ПЗ, яке несе в собі певні загрози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"У нас поки немає реєстру програмного забезпечення, забороненого для використання, але пізніше ми його створимо. Зараз у нас діє тільки реєстр програмного забезпечення, який отримав дозвіл на використання. Держоргани не можуть використовувати програмне забезпечення, яке не має дозволу і не наявне у такому реєстрі", - пояснив Щиголь.

За словами голови Держспецзв'язку, до реєстру забороненого програмного забезпечення потрапить те ПЗ, яке несе в собі певні загрози.

"Але для того, щоб зробити такий реєстр потрібна лабораторія з дослідження ПЗ, яку ми побудуємо в цьому році. В інших країнах такі лабораторії повноцінно функціонують. Там досліджується код або його певні функціональні модулі. За аналізом коду, якщо не буде зрозуміло, як він працює, він буде заборонений, поки його безпека не буде доведена розробником", - додав Щиголь.

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