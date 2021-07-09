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Новини
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В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь

В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь

У реєстр забороненого програмного забезпечення потрапить те ПЗ, яке несе в собі певні загрози.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

"У нас поки немає реєстру програмного забезпечення, забороненого для використання, але пізніше ми його створимо. Зараз у нас діє тільки реєстр програмного забезпечення, який отримав дозвіл на використання. Держоргани не можуть використовувати програмне забезпечення, яке не має дозволу і не наявне у такому реєстрі", - пояснив Щиголь.

За словами голови Держспецзв'язку, до реєстру забороненого програмного забезпечення потрапить те ПЗ, яке несе в собі певні загрози.

"Але для того, щоб зробити такий реєстр потрібна лабораторія з дослідження ПЗ, яку ми побудуємо в цьому році. В інших країнах такі лабораторії повноцінно функціонують. Там досліджується код або його певні функціональні модулі. За аналізом коду, якщо не буде зрозуміло, як він працює, він буде заборонений, поки його безпека не буде доведена розробником", - додав Щиголь.

Читайте також: За тиждень було заблоковано понад 60 тис. атак на держінформресурси, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

програмне забезпечення (236) Держспецзв’язок (352) Щиголь Юрій (24)


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Топ коментарі
+7
А 1С из паРаши в тот реестр внесут?? Или это неприкасаемое гавно?.
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09.07.2021 11:24
+5
От винды откажутся?))
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09.07.2021 10:08
+4
Предлагаю дию в качестве безальтернативной ОС. все остальное запретить. Ну а пока держите Степанова, он куда-то намылился с семьей. И это не смешно
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09.07.2021 10:13
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От винды откажутся?))
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09.07.2021 10:08 Відповісти
При Завгарові в МВС виявили не ліцензійні Вінди. Мабуть так і залишились.
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09.07.2021 10:25 Відповісти
Однозначно!
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09.07.2021 10:28 Відповісти
Предлагаю дию в качестве безальтернативной ОС. все остальное запретить. Ну а пока держите Степанова, он куда-то намылился с семьей. И это не смешно
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09.07.2021 10:13 Відповісти
Запрещать будут налево, направо и вглубь... подозреваю, не особо интересуясь, если чем заместить в самой Украине и насколько оно работоспособно... лоббировать интересы конкретных пацанов - нет проблем, но сделайте для начала качественный продукт... а цель совершенно банальна (и похер все слова) - штрафы, штрафы, штрафы...
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09.07.2021 10:19 Відповісти
Насправді, оформляти штрафи абсолютно нецікаве заняття. Щоб Ви розуміли.
Тим більше, штраф іде у бюджет.
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09.07.2021 10:58 Відповісти
где-то местами понимаю, но наблюдая за тем, как неуклонно растет их разнообразие и законодательно установленный размер плюс абсолютная вольность в толковании законодательства, как они превращаются в совершенно самостоятельную статью дохода, которую надо обеспечить любыми способами и средствами, - понимаю, что надо сажать деревья... будет дефицит...
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09.07.2021 11:39 Відповісти
+5
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09.07.2021 12:22 Відповісти
Все что сейчас разрешенное для госпредприятий - галимое гавно
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09.07.2021 10:21 Відповісти
А тем временем, зельцман, обнюхавшись, пхается в Яндекс и одноглазники!) Ну ещё иногда рвётся другу Лукашенко позвонить. А вы там создавайте за наши денежки...
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09.07.2021 10:22 Відповісти
Одним словом "Что не разрешено, то запрещено!" ЗЕКоманда и 73 % рулят
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09.07.2021 10:27 Відповісти
Вот это зашквар "У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного для использования, но позже мы его создадим. Сейчас у нас действует только реестр программного обеспечения, получившего разрешение на использование."
Ну это явно кто то хочет бабла отмыть или переволновался и ляпнул.Источник: https://censor.net/ru/n3276060
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09.07.2021 10:36 Відповісти
Так вот вы козлы с себя и начните!! А потом у же будете умничать и списки составлять. С нашим зарплатами и ценами на рабочий софт мы лично вас в список занесем на отстрел! (Я не против платного ПО и контента, но извините получая 150$ в мес. сами покупайте)
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09.07.2021 10:54 Відповісти
150 ?? Це 4200 ... Це що ?
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09.07.2021 10:59 Відповісти
А пенсию 1850 гривен?
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09.07.2021 11:43 Відповісти
Це мінімальна ? А чому мінімальна ?
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09.07.2021 12:21 Відповісти
Приравняют ПО к наркотикам?
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09.07.2021 11:17 Відповісти
А 1С из паРаши в тот реестр внесут?? Или это неприкасаемое гавно?.
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09.07.2021 11:24 Відповісти
А медок ат чекирастов запретят наконец.
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09.07.2021 11:27 Відповісти
1C та BAS - коли винесуть з України ?
Це дуже нас прив'язує до росії.
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09.07.2021 11:56 Відповісти
В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь - Цензор.НЕТ 8237В Україні буде створено реєстр забороненого програмного забезпечення, - глава Держспецзв'язку Щиголь - Цензор.НЕТ 7943
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09.07.2021 13:16 Відповісти
Код анализировать? Стопиццот хахаха
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09.07.2021 13:43 Відповісти
Ппц, дорогой Китая решили идти. Что дальше чебурнет? Чтоб в один день обрубить все мосты с западом и принудительно развернуть Украину в концлагерь РФ?
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09.07.2021 14:26 Відповісти
 
 