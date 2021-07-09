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Мінекономіки про штраф 326 млн грн "Новій пошті": Це не сприяє розвитку приватного бізнесу в Україні, буде проведено службову перевірку

Мінекономіки про штраф 326 млн грн

Міністерство економіки України вважає, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю ) в сфері господарської діяльності", а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню. Впевнені, що такі дії не сприятимуть розвитку приватного бізнесу в Україні та поліпшенню її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки додали, що з метою усунення суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення вже розроблений проєкт Закону України, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

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Раніше повідомлялося, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало два штрафи на загальну суму 326 млн грн - по 10% обсягу реалізованої продукції компанії за лютий і березень 2021 року - за заявами громадян про пошкодження посилки і про те, що у відділенні клієнта обрахували.

"Нова пошта" подала в суд на Державну споживчу службу в Харківській області за накладення необґрунтовано великого штрафу після проведення перевірки за скаргою клієнта через пошкодження посилки на 500 грн.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2359) Нова пошта (347)


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Топ коментарі
+15
99% уверен в таком диалоге:
- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
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09.07.2021 10:32
+12
Псц уроди, хочуть щоб тільки укрпошта була. Як в кацапів, щоб кожна друга посилка не доходила.
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09.07.2021 10:34
+8
Так начхальник НП вроде ж за зелю топил, аж усерался?!
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09.07.2021 10:37
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99% уверен в таком диалоге:
- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
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09.07.2021 10:32 Відповісти
Как то был свидетелем диалога бабульки с сотрудником НП. Та требовала, чтобы они признали, что посылка пришла с повреждением, те не соглашались и не соглашались по той причине, что она получила посылку и ушла, а потом пришла и предъявила претензию что товар с трещиной. Они не соглашались и были правы, нет никакой гарантии, что бабка не уронила посылку пару раз пока несла, а потом решила перевалить ответственность...И бабка пошла жаловаться!!!
Поэтому на НП есть правило, по которому перед тем как получить, ты можешь осмотреть товар и если он поврежден отказаться от получения, потребовать возмещения...И никаких проблем! (у Укрпочты кстати такие же требования и даже похлеще - их ответственность заканчивается после того как ты расписался в получении, а посылку тебе на дадут пока ты не распишешься)
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09.07.2021 11:11 Відповісти
таки да. укрпочта не отдаст тебе в руки посылку, пока ты не распишешься в ее получении. все претензии к её содержимому, которые могут быть выявлены после вскрытия и предъявлены отправителю или перевозчику, будут рассмотрены почтой только в случае вашего отказа в подписи о получении. выкусите, доктор стрендж и доктор кто!
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09.07.2021 11:33 Відповісти
Там есть небольшая лазейка, но когда ты расписываешься, то должен предупредить, что намереваешься вскрыть посылку...расписываешься и в присутствии сотрудника Укрпочты (по моему нужен начальник отделения) ее вскрываешь и составляешь акт....Во тогда....может быть.... удастся выбить компенсацию из Укрпочты. Но не факт, что они ее выплатят.
И понятно, что из за посылки за 5-10 баксов, ты не будешь проделывать всю эту тягомотину. Все сделано таким образом, чтобы снять ответственность с Укрпочты. Кстати максимум, что ты можешь потребовать от них, пока не расписался это взвесить посылку!
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09.07.2021 12:02 Відповісти
Кстати, пока ты не расписался, по правилам Укрпочты посылка принадлежит не тебе, а отправителю и ты, не вправе выставлять претензии!!!
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09.07.2021 12:05 Відповісти
Псц уроди, хочуть щоб тільки укрпошта була. Як в кацапів, щоб кожна друга посилка не доходила.
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09.07.2021 10:34 Відповісти
Знаете, что самое смешное- что все руководство Новой Почты- за зеленожопых!!!!)))) И на выборах их поддерживали, немного поскавчали, когда ФОПов стали прижимать в 2020 году, но и недолго. А вот давеча прочитал поток мыслей их хозяина Поперешнюка В. по поводу закона об олигархах- понял, что там снюхались с зеленью по полной программе! И вот непонятно- то ли им такая "благодарочка" от зелени, то ли это театр, чтобы показать- что это не НП слилась в оргазме со служками урода, а вот власть их типа не щадит.
https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/349228153225832
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09.07.2021 11:18 Відповісти
Ласий шматок. Рейдерський наїзд.
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09.07.2021 12:09 Відповісти
Заказуха укрпошти
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09.07.2021 10:36 Відповісти
Опять дилетать
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09.07.2021 10:36 Відповісти
Так начхальник НП вроде ж за зелю топил, аж усерался?!
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09.07.2021 10:37 Відповісти
ну він же думав, що будуть олігархів розкуркулювати, а виявилось, що його.
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09.07.2021 10:40 Відповісти
Ссилку в студію!
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09.07.2021 10:51 Відповісти
Сам шукай. Я тобі нє слуга з криворогатого квартал-наріду!)))
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09.07.2021 11:02 Відповісти
Ну перднути в калюжу зі словом 'вродє' це ти прям як бабка біля під'їзду.
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09.07.2021 11:05 Відповісти
Ну так пердони в калюжу і спростуй те,що я ,бабця біля під'їзду звізданула!)
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09.07.2021 11:09 Відповісти
З бабцями зачіпатись - себе не поважати
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09.07.2021 11:11 Відповісти
Ну і правільно, внучок. В нас всі прастітуткі,алкаші та наркоші на учьотє!)))
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09.07.2021 11:15 Відповісти
Почему то такие уроды, как ты, не просили подтверждение всякой херни про страшного и ужасного Порошенко, сразу верили на 100% всей брехне безоглядно,а тут подавай пруфы ему! Зайди на фейсбук к руководству и читай там все. Задрали зеленодрочеры
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09.07.2021 11:21 Відповісти
Ти *******? Я порохобот.
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20.07.2021 19:36 Відповісти
А ты лишь бы перднуть. При твоем Порохе кстати на Новую Почту тоже постоянно наезды и штрафы были. Так что бандиты и методы у власти одни и те же остались.
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09.07.2021 11:07 Відповісти
Давай доказательства!!!!! Вы же требуете, без доказательств, что их ШТРАФОВАЛИ все время- твой высер очередная херня. Да,там был конфликт, но руководство его решило быстро при встрече с генпрокурором. На этом все.
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09.07.2021 11:24 Відповісти
Ключевые слова,* руководство его решило быстро при встрече с генпрокурором*. После етого у самого Гениального Пгокугога с судимостью и без образования появился новый дом, а Новая Почта повысила тарифы на 5%
https://censor.net/ru/comments/locate/3276065/0192143f-c265-7319-9b63-76b17f6bdcdb
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09.07.2021 11:29 Відповісти
Опять берешешь, кремледрочерская дрянь! Жена Луценко - совладелец КиевСтара и другого бизнеса, причем давно, еще до их похода в политику. Отличительный признак всех кремледрочерно- зеленогнойной мрази- это брехня и брехня постоянная и безбожная, и вера в то,что их тупой лохторат не будет ничего проверять!
Руководство НП само попросилось на встречу к Ген.прокурору. Ты,падаль, там присутствовал, участвовал в даче взятки? Если да- почему не насявал твой бянидиктовой, был бы повод еще пощипать НП. Какие вы задроты конченные, зеленоуе...ни. Почему к генпрокурору? Потому что по ЗАКОНУ они осуществляют надзор за действиями всех гос органов и следствий. А про повышение тарифов- пойди опять к бянидиктовой- еще один повод набрехать и насявать для такой падали, как ты))))))
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09.07.2021 12:40 Відповісти
В этой стране уже давно наказание несуразны с нарушениями... особенно, когда закрома родины в таком состоянии, что мыши сбрасываются на благотворительность и несут туда остатки зерна...
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09.07.2021 10:39 Відповісти
спеціально такий штраф наклали, щоб власники занесли в ОП, а там усе "порішають".
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09.07.2021 10:39 Відповісти
Може Нову пошту " трусонули" і занадто, але тарифи у неї всеж завищені.
Декілька днів по тому отримав АМДшний "камінь" у коробочці величиною в 2/3 пачки цигарок (Київ-Запоріжжя).... заплатив 47 грн.
Доречі у Німеччині цеб було б безкоштовно.
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09.07.2021 10:42 Відповісти
Замовляй укрпоштою, в чому проблема? Зеконом 17 грн і отримай незабутні враження.
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09.07.2021 10:48 Відповісти
В тому і річ що, або совкова "Укрпошта", або Нова зі своїми тарифами... вибір не великий...
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09.07.2021 10:59 Відповісти
Нормальні тарифи за хорошу роботу.
Націнка в 2-3 рази від оптових цін в епіцентрі, наприклад, не турбує?
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09.07.2021 11:02 Відповісти
Мені пофіг на герегівсбкі "Епіцентри".
А от коли місяц потому я відправляв другові гітару Gibson вартістю більше 2000 дол. то мені на Новій Пошті запропонували її застрахувати... Це як *******?!!! Я з багатьох країн Європи відправляв посилки за такою вартістю і більше, але такої дурної пропозиції ніколи не чув!
Хочете милуватися Новою поштою... ну це ваші справи.
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09.07.2021 11:13 Відповісти
А дело было так.посмотрели крохоборы при власти кого можно трухануть на бабло?ага,новая почта!работает исправно по всей Украине,бабло есть,вот и срубили.
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09.07.2021 11:17 Відповісти
Безкоштовно за рахунок магазину, а не перевізника)))
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09.07.2021 10:50 Відповісти
то їдь в Німеччину отримувати безкоштовно. Нормальні в них і ціни, і терміни доставки, і сервіс за такі гроші.
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09.07.2021 10:51 Відповісти
Без Вас шановний визначусь куди мені їхати а куди ні. Нее Вам мені вказувати... а ви так і живіть між інь і янь.
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09.07.2021 11:22 Відповісти
ти ж любитель халяви, от тебе і послали подалі на халяву.
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09.07.2021 11:34 Відповісти
Бескоштовно в Німеччині це може бути тільки за умови, що доставку оплатить магазин. В Україні так теж буває - але ви замовили не у тому магазині, що оплачує доставку.
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09.07.2021 11:02 Відповісти
Нафтогаз каждый месяц берет 250грн за доставку газа по государственным трубам, а ты захотел чтобы тебе посылки бесплатно возила частная фирма которая платит налоги, содержит тысячи отделений, перевозчиков и людей? Возьми с Епицентра который у тебя под боком бесплатную доставку попробуй.
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09.07.2021 11:16 Відповісти
- Повреждения посылки на 500 грн.? - Штраф "Новой почте" 326 млн грн. ! - А к Укрпочте та же шкала!? Наверное, это было ПРЕДЛОЖЕНИЕ к решить вопрос по хорошему, которое плавно перешло в ПРИНУЖДЕНИЮ. Чем больше героев и исполнителей вовлечено в спектакль ПРИНУЖДЕНИЕ, тем сумма штрафа больше - вышли уже на гос. уровень. Такое не прощают... А могли же с девочками на месте порешать...
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09.07.2021 10:43 Відповісти
Стара схема, на якій ще даїшники людей розкучували. На пустому місці тобі погрожують штрафом неадекватної величини і, ти, хочеш не хочеш, а починаєш сам домовлятися.
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09.07.2021 10:49 Відповісти
вообще окуели проверяющие, на ровном месте решили сбрить.. и сто пудов наказали так т.к. НП отказалась давать взятку! ироды.. узаконенный рэкет!
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09.07.2021 10:46 Відповісти
невже ти думаєш, що виписування штрафа на таку суму не було погоджене "зверху"? чи оті хлопці і дівчата, що працють у звичайних відділеннях могли дати взятку, що б зацікавила перевіряючих?
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09.07.2021 10:54 Відповісти
При чому тут хлопці і дівчата, якщо про перевірку знає керівництво?
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09.07.2021 11:04 Відповісти
нужно всем обществаом накатать на укрпочту и за обслуживание, как курицы сонные, и за отношение к клиенту - как будто мы низшее сословье ото них, и за посылки поврекжденные.. может проверяющие обонкротят укрпочту тогда!?
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09.07.2021 10:48 Відповісти
На укрпочте постоянно пропадали письма в том числе заказные. При етом работники почты тупо разводили руками мол ничего не знаем и ничего поделать не можем. Поетому укрпочтой отправлять посылку да еще дорогую ето глупо.
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09.07.2021 11:04 Відповісти
Зараз з'явиться сєкта свідєтєлєй Укрпошти, яка заявить, що там хороший сервіс і кращі тарифи))
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09.07.2021 10:49 Відповісти
Я так и не понял за что на ,,Новую Почту,, наложили штраф.Действия украинского правительства больше похожи на государственный рекет.Если штраф наложили за монополизм так это выбор пользователей.Меня к примеру никто не сможет заставить принудительно пользоваться другими отделениями поставок пока я сам этого не захочу так причем здесь ,,Новая Почта,, и какая их вина в том что я выбираю их услуги?
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09.07.2021 10:52 Відповісти
Не хотят давать откаты. Наезды на нее под просто смешными предлогами. Мол пожаловался кто то что ему коробку помяли. Просто Новая Почта ето единственная почта в Украине вне конкуренции по качеству обслуживания, быстрой доставке и сети отделений.
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09.07.2021 10:57 Відповісти
...и эту единственность определяют люди.А нам насильственно хотят впихнуть третьесортные предприятия которые организовали люди при власти и хотят конкурентов просто уничтожить.
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Інвестиційна няня працює 😅
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09.07.2021 11:00 Відповісти
Скажите, а когда наложат миллиардные штрафы на Нафтогаз, который каждый месяц обсчитывает своих клиентов. И месяца не бывает чтобы не приходилось ехать в Киевгаз и разбираться за неадекватные суммы в платежках несмотря на то что регулярно проверяются данные счетчика. И каждый месяц 800-1500грн пытаются впихнуть лишних.
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Так Нафтогаз чи Київгаз? То різні організації
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09.07.2021 11:16 Відповісти
Х*** их там поймешь. Тот что в Вишневом я езжу. Киевоблгазсбыт или что то такое. Не принципиально. Потому что из рассказов знакомых такое везде и в Киеве и в других городах.
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09.07.2021 11:22 Відповісти
Цікаво, цій зелені абсолютно пофіг на такі поняття як інвестиційний клімат, умови ведення бізнесу, привабливість країни для реальних інвесторів?

І чи хтось порахував на скільки мільярдів інвестицій зірвались, просто тому що нормальні люди не ******* коли їх розводять на касу ?

Те що від фейкового наїзду не змогла відбитись навіть кантора, яка давно на ринку і має один з найкращих в країні стартапів це дуже серйозний індикатор для всіх.
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09.07.2021 11:47 Відповісти
"Нова пошта" вже зовсім не та, що була спочатку! Сервіс все гірший, ціни все вище.Бикує мерзота! Особливо в тих населених пунктах, де вони монополісти.
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09.07.2021 11:54 Відповісти
Укрпошта в кожному селі, які монополісти?
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09.07.2021 15:56 Відповісти
Если так будут относиться к наиболее успешным бизнесам в Украине, то таких бизнесов больше не будет, а будет то совковый дерьмосервис, о котором не хочется вспоминать.
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09.07.2021 21:20 Відповісти
 
 