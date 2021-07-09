Мінекономіки про штраф 326 млн грн "Новій пошті": Це не сприяє розвитку приватного бізнесу в Україні, буде проведено службову перевірку

Міністерство економіки України вважає, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю ) в сфері господарської діяльності", а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню. Впевнені, що такі дії не сприятимуть розвитку приватного бізнесу в Україні та поліпшенню її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки додали, що з метою усунення суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення вже розроблений проєкт Закону України, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

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Раніше повідомлялося, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало два штрафи на загальну суму 326 млн грн - по 10% обсягу реалізованої продукції компанії за лютий і березень 2021 року - за заявами громадян про пошкодження посилки і про те, що у відділенні клієнта обрахували.

"Нова пошта" подала в суд на Державну споживчу службу в Харківській області за накладення необґрунтовано великого штрафу після проведення перевірки за скаргою клієнта через пошкодження посилки на 500 грн.