Мінекономіки про штраф 326 млн грн "Новій пошті": Це не сприяє розвитку приватного бізнесу в Україні, буде проведено службову перевірку
Міністерство економіки України вважає, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю ) в сфері господарської діяльності", а саме принцип пропорційності порушення і покарання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню. Впевнені, що такі дії не сприятимуть розвитку приватного бізнесу в Україні та поліпшенню її інвестиційної привабливості", - йдеться в повідомленні.
У Мінекономіки додали, що з метою усунення суб'єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення вже розроблений проєкт Закону України, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.
Раніше повідомлялося, що Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наклало два штрафи на загальну суму 326 млн грн - по 10% обсягу реалізованої продукції компанії за лютий і березень 2021 року - за заявами громадян про пошкодження посилки і про те, що у відділенні клієнта обрахували.
"Нова пошта" подала в суд на Державну споживчу службу в Харківській області за накладення необґрунтовано великого штрафу після проведення перевірки за скаргою клієнта через пошкодження посилки на 500 грн.
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- тут на вас две жалобы, мы проверку проведем.. давайте договоримся по-хорошему?
- у нас все честно и прозрачно, проверяйте сколько хотите!
Поэтому на НП есть правило, по которому перед тем как получить, ты можешь осмотреть товар и если он поврежден отказаться от получения, потребовать возмещения...И никаких проблем! (у Укрпочты кстати такие же требования и даже похлеще - их ответственность заканчивается после того как ты расписался в получении, а посылку тебе на дадут пока ты не распишешься)
И понятно, что из за посылки за 5-10 баксов, ты не будешь проделывать всю эту тягомотину. Все сделано таким образом, чтобы снять ответственность с Укрпочты. Кстати максимум, что ты можешь потребовать от них, пока не расписался это взвесить посылку!
https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/349228153225832
https://censor.net/ru/comments/locate/3276065/0192143f-c265-7319-9b63-76b17f6bdcdb
Руководство НП само попросилось на встречу к Ген.прокурору. Ты,падаль, там присутствовал, участвовал в даче взятки? Если да- почему не насявал твой бянидиктовой, был бы повод еще пощипать НП. Какие вы задроты конченные, зеленоуе...ни. Почему к генпрокурору? Потому что по ЗАКОНУ они осуществляют надзор за действиями всех гос органов и следствий. А про повышение тарифов- пойди опять к бянидиктовой- еще один повод набрехать и насявать для такой падали, как ты))))))
Декілька днів по тому отримав АМДшний "камінь" у коробочці величиною в 2/3 пачки цигарок (Київ-Запоріжжя).... заплатив 47 грн.
Доречі у Німеччині цеб було б безкоштовно.
Націнка в 2-3 рази від оптових цін в епіцентрі, наприклад, не турбує?
А от коли місяц потому я відправляв другові гітару Gibson вартістю більше 2000 дол. то мені на Новій Пошті запропонували її застрахувати... Це як *******?!!! Я з багатьох країн Європи відправляв посилки за такою вартістю і більше, але такої дурної пропозиції ніколи не чув!
Хочете милуватися Новою поштою... ну це ваші справи.
І чи хтось порахував на скільки мільярдів інвестицій зірвались, просто тому що нормальні люди не ******* коли їх розводять на касу ?
Те що від фейкового наїзду не змогла відбитись навіть кантора, яка давно на ринку і має один з найкращих в країні стартапів це дуже серйозний індикатор для всіх.